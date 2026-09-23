SALDIRI ÖNCESİ TELEFONUNU SIFIRLADI Soruşturmadaki dikkat çekici ayrıntılardan biri de şüphelinin saldırıdan önce gerçekleştirdiği dijital işlem oldu. Şüphelinin eylem öncesinde cep telefonunu silerek sıfırladığı tespit edildi. Bunun üzerine el konulan telefon, silinen verilerin kurtarılması ve saldırı öncesindeki dijital faaliyetlerin ortaya çıkarılması amacıyla siber suçlarla mücadele ekiplerince incelemeye alındı. Telefon üzerindeki incelemelerde şüphelinin kimliğini bilmediği anonim kişilerle iletişim kurduğu belirlendi.

RADİKAL İÇERİKLERE YER VERMİŞ Şüphelinin profillerinde 2019 yılında Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki cami saldırılarının faili Brenton Tarrant'a ait görseller ile Nazi sembollerinin bulunduğu içeriklerin yer aldığı belirlendi. Şüphelinin ayrıca kimliğini bilmediği kişilerle anonim iletişim ağları üzerinden düzenli şekilde görüştüğü, yaşadığını öne sürdüğü zorbalıkları ve kendi kurguladığı hikâyeleri bu kişilere anlattığı tespit edildi.

KİTLESEL ŞİDDET EYLEMLERİNİ TAKİP ETMİŞ Soruşturma kapsamında şüphelinin geçmişte Türkiye'de ve dünyada büyük yankı uyandıran bazı kitlesel şiddet olaylarını da takip ettiği ortaya çıkarıldı. Şüphelinin ilham aldığı veya takip ettiği olaylar arasında 2024 yılında İstanbul'da Semih Çelik tarafından gerçekleştirilen cinayetler, 2024 yılında Eskişehir'de Arda Küçükyetim'in gerçekleştirdiği bıçaklı saldırı, 2019 Christchurch cami saldırısı ve 1999 Columbine Lisesi saldırısının bulunduğu tespit edildi. Bu olayların şüphelinin dijital faaliyetleri ve saldırı öncesindeki hazırlıklarıyla bağlantısı soruşturma kapsamında ayrıca inceleniyor.

ARKAN ZORBALIĞI İDDİASI ÇÖKTÜ Şüphelinin geçmişine ilişkin yapılan incelemelerde, saldırının motivasyonuna dair önemli ayrıntılara da ulaşıldı. Şüphelinin sosyal çevresinde ve eğitim hayatında yoğun akran zorbalığına maruz kaldığı yönündeki beyan ve paylaşımları incelemeye alındı.