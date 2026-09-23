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Turgutlu'daki alçak saldırıda yeni detaylar: 15 yaşındaki şüpheli 3 fişekle 80, 90 ve 110 metreden ateş açmış

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 11 öğrencinin yaralandığı av tüfekli saldırıyla ilgili soruşturma derinleşirken, adli ve siber polis ekipleri kan donduran detaylara ulaştı. 15 yaşındaki saldırganın annesinden aldığı 600 TL ile fişek temin ettiği, bekçileri görünce mesafeyi artırarak rastgele ateş açtığı belirlendi. Dijital incelemelerde şüphelinin telefonunu sıfırladığı, Christchurch ve Columbine gibi dünyaca ünlü kitlesel katliamları ve Türkiye'deki vahşi saldırıları yakından takip ettiği ortaya çıkarken, öne sürdüğü "akran zorbalığı" iddiası da okula neredeyse hiç gitmediğinin anlaşılmasıyla çöktü.

Turgutlu'daki alçak saldırıda yeni detaylar: 15 yaşındaki şüpheli 3 fişekle 80, 90 ve 110 metreden ateş açmış 1

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir okulun yakınında öğrencilerin bulunduğu bölgeye yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıyla ilgili soruşturma derinleştirildi. Saldırganın eylem öncesindeki hazırlıkları, dijital bağlantıları, saldırı sırasında izlediği güzergah ve çevresindeki kişilerin olaydaki rolüne ilişkin yeni ayrıntılara ulaştı.

Turgutlu'daki alçak saldırıda yeni detaylar: 15 yaşındaki şüpheli 3 fişekle 80, 90 ve 110 metreden ateş açmış 2

SORUŞTURMA DERİNLEŞİYOR

Sabah'ın haberine göre Turgutlu'da öğrencilerin bulunduğu okul çevresinde silahla ateş açılmasıyla ilgili soruşturma, olayın yalnızca saldırı anıyla sınırlı olmadığını ortaya koydu. Emniyet birimlerince yapılan adli ve dijital incelemelerde şüphelinin saldırı öncesinde yaptığı hazırlıklar, iletişim kurduğu kişiler ve eylem sırasında gerçekleştirdiği hareketler tek tek incelendi.

Turgutlu'daki alçak saldırıda yeni detaylar: 15 yaşındaki şüpheli 3 fişekle 80, 90 ve 110 metreden ateş açmış 3

600 LİRAYLA 3 FİŞEK SATIN ALMIŞ!

Soruşturma kapsamında elde edilen bilgilere göre şüpheli, annesinden aldığı 600 TL ile 3 fişek temin etti. Saldırı öncesinde okul çevresine gelen şüphelinin ilk etapta hedefe daha fazla yaklaşmayı planladığı değerlendirildi. Ancak bölgede görev yapan çarşı ve mahalle bekçilerini fark eden şüphelinin, yakalanma korkusuyla okula daha fazla yaklaşmaktan vazgeçtiği belirlendi. Bunun üzerine saldırganın, okuldan yaklaşık 80 metre uzaklıktan öğrencilerin bulunduğu yöne doğru ilk ateşi açtığı tespit edildi.

Turgutlu'daki alçak saldırıda yeni detaylar: 15 yaşındaki şüpheli 3 fişekle 80, 90 ve 110 metreden ateş açmış 4

GERİ ÇEKİLİRKEN 2 KEZ DAHA ATEŞ ETTİ

Saldırganın ilk atışın ardından bölgeden uzaklaşmaya başladığı, ancak eylemini sonlandırmadığı belirlendi. İkinci fişeğin yaklaşık 90 metre mesafeden, üçüncü ve son fişeğin ise yaklaşık 110 metre mesafeden ateşlendiği tespit edildi. Üç atışın da öğrencilerin bulunduğu yöne doğru rastgele gerçekleştirildiği belirlendi.

Turgutlu'daki alçak saldırıda yeni detaylar: 15 yaşındaki şüpheli 3 fişekle 80, 90 ve 110 metreden ateş açmış 5

Emniyet birimlerinin olay öncesi ve sonrasındaki verileri bir araya getirerek oluşturduğu kronolojiye göre şüpheli, bekçileri görmesinin ardından doğrudan okul çevresine yaklaşamayınca geri çekilerek ateş etmeye devam etti ve daha sonra olay yerinden uzaklaştı.

Turgutlu'daki alçak saldırıda yeni detaylar: 15 yaşındaki şüpheli 3 fişekle 80, 90 ve 110 metreden ateş açmış 6

SALDIRI ÖNCESİ TELEFONUNU SIFIRLADI

Soruşturmadaki dikkat çekici ayrıntılardan biri de şüphelinin saldırıdan önce gerçekleştirdiği dijital işlem oldu. Şüphelinin eylem öncesinde cep telefonunu silerek sıfırladığı tespit edildi. Bunun üzerine el konulan telefon, silinen verilerin kurtarılması ve saldırı öncesindeki dijital faaliyetlerin ortaya çıkarılması amacıyla siber suçlarla mücadele ekiplerince incelemeye alındı. Telefon üzerindeki incelemelerde şüphelinin kimliğini bilmediği anonim kişilerle iletişim kurduğu belirlendi.

Turgutlu'daki alçak saldırıda yeni detaylar: 15 yaşındaki şüpheli 3 fişekle 80, 90 ve 110 metreden ateş açmış 7

RADİKAL İÇERİKLERE YER VERMİŞ

Şüphelinin profillerinde 2019 yılında Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki cami saldırılarının faili Brenton Tarrant'a ait görseller ile Nazi sembollerinin bulunduğu içeriklerin yer aldığı belirlendi. Şüphelinin ayrıca kimliğini bilmediği kişilerle anonim iletişim ağları üzerinden düzenli şekilde görüştüğü, yaşadığını öne sürdüğü zorbalıkları ve kendi kurguladığı hikâyeleri bu kişilere anlattığı tespit edildi.

Turgutlu'daki alçak saldırıda yeni detaylar: 15 yaşındaki şüpheli 3 fişekle 80, 90 ve 110 metreden ateş açmış 8

KİTLESEL ŞİDDET EYLEMLERİNİ TAKİP ETMİŞ

Soruşturma kapsamında şüphelinin geçmişte Türkiye'de ve dünyada büyük yankı uyandıran bazı kitlesel şiddet olaylarını da takip ettiği ortaya çıkarıldı. Şüphelinin ilham aldığı veya takip ettiği olaylar arasında 2024 yılında İstanbul'da Semih Çelik tarafından gerçekleştirilen cinayetler, 2024 yılında Eskişehir'de Arda Küçükyetim'in gerçekleştirdiği bıçaklı saldırı, 2019 Christchurch cami saldırısı ve 1999 Columbine Lisesi saldırısının bulunduğu tespit edildi. Bu olayların şüphelinin dijital faaliyetleri ve saldırı öncesindeki hazırlıklarıyla bağlantısı soruşturma kapsamında ayrıca inceleniyor.

Turgutlu'daki alçak saldırıda yeni detaylar: 15 yaşındaki şüpheli 3 fişekle 80, 90 ve 110 metreden ateş açmış 9

ARKAN ZORBALIĞI İDDİASI ÇÖKTÜ

Şüphelinin geçmişine ilişkin yapılan incelemelerde, saldırının motivasyonuna dair önemli ayrıntılara da ulaşıldı. Şüphelinin sosyal çevresinde ve eğitim hayatında yoğun akran zorbalığına maruz kaldığı yönündeki beyan ve paylaşımları incelemeye alındı.

Turgutlu'daki alçak saldırıda yeni detaylar: 15 yaşındaki şüpheli 3 fişekle 80, 90 ve 110 metreden ateş açmış 10

Yapılan değerlendirmelerde şüphelinin, maruz kaldığını ileri sürdüğü zorbalığa karşı şiddet eylemlerini bir tepki, hesaplaşma ve kendisini kanıtlama yöntemi olarak gördüğü değerlendirildi. Ancak soruşturma kapsamında yapılan eğitim kayıtları incelemesinde, "akran zorbalığı" iddiasına ilişkin dikkat çeken bazı çelişkiler ortaya çıktı.

Turgutlu'daki alçak saldırıda yeni detaylar: 15 yaşındaki şüpheli 3 fişekle 80, 90 ve 110 metreden ateş açmış 11

OKULA NEREDEYSE HİÇ GİTMEMİŞ

Şüphelinin geçen yıl 9. sınıfta açık lisede eğitim gördüğü ancak sınıfı tamamlayamadığı belirlendi. Bu yıl yeniden örgün eğitime kaydı yapılan şüphelinin okula ise neredeyse hiç devam etmediği tespit edildi.

Turgutlu'daki alçak saldırıda yeni detaylar: 15 yaşındaki şüpheli 3 fişekle 80, 90 ve 110 metreden ateş açmış 12

Şüphelinin, 7. sınıfta eğitim gördüğü dönemde okul rehberlik servisiyle iki kez görüştüğü de ortaya çıktı. Rehber öğretmen tarafından tutulan kayıtlarda şüpheli için "şiddete eğilimli olmadığı, içine kapanık bir profile sahip olduğu" yönünde değerlendirme bulunduğu öğrenildi.

Turgutlu'daki alçak saldırıda yeni detaylar: 15 yaşındaki şüpheli 3 fişekle 80, 90 ve 110 metreden ateş açmış 13

SORUŞTURMA ÇOK YÖNLÜ SÜRÜYOR

Turgutlu'daki saldırının ardından başlatılan adli ve dijital soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor

Turgutlu'daki alçak saldırıda yeni detaylar: 15 yaşındaki şüpheli 3 fişekle 80, 90 ve 110 metreden ateş açmış 14
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