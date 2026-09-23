Turgutlu'daki alçak saldırıda yeni detaylar: 15 yaşındaki şüpheli 3 fişekle 80, 90 ve 110 metreden ateş açmış
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 11 öğrencinin yaralandığı av tüfekli saldırıyla ilgili soruşturma derinleşirken, adli ve siber polis ekipleri kan donduran detaylara ulaştı. 15 yaşındaki saldırganın annesinden aldığı 600 TL ile fişek temin ettiği, bekçileri görünce mesafeyi artırarak rastgele ateş açtığı belirlendi. Dijital incelemelerde şüphelinin telefonunu sıfırladığı, Christchurch ve Columbine gibi dünyaca ünlü kitlesel katliamları ve Türkiye'deki vahşi saldırıları yakından takip ettiği ortaya çıkarken, öne sürdüğü "akran zorbalığı" iddiası da okula neredeyse hiç gitmediğinin anlaşılmasıyla çöktü.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir okulun yakınında öğrencilerin bulunduğu bölgeye yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıyla ilgili soruşturma derinleştirildi. Saldırganın eylem öncesindeki hazırlıkları, dijital bağlantıları, saldırı sırasında izlediği güzergah ve çevresindeki kişilerin olaydaki rolüne ilişkin yeni ayrıntılara ulaştı.
SORUŞTURMA DERİNLEŞİYOR
Sabah'ın haberine göre Turgutlu'da öğrencilerin bulunduğu okul çevresinde silahla ateş açılmasıyla ilgili soruşturma, olayın yalnızca saldırı anıyla sınırlı olmadığını ortaya koydu. Emniyet birimlerince yapılan adli ve dijital incelemelerde şüphelinin saldırı öncesinde yaptığı hazırlıklar, iletişim kurduğu kişiler ve eylem sırasında gerçekleştirdiği hareketler tek tek incelendi.
600 LİRAYLA 3 FİŞEK SATIN ALMIŞ!
Soruşturma kapsamında elde edilen bilgilere göre şüpheli, annesinden aldığı 600 TL ile 3 fişek temin etti. Saldırı öncesinde okul çevresine gelen şüphelinin ilk etapta hedefe daha fazla yaklaşmayı planladığı değerlendirildi. Ancak bölgede görev yapan çarşı ve mahalle bekçilerini fark eden şüphelinin, yakalanma korkusuyla okula daha fazla yaklaşmaktan vazgeçtiği belirlendi. Bunun üzerine saldırganın, okuldan yaklaşık 80 metre uzaklıktan öğrencilerin bulunduğu yöne doğru ilk ateşi açtığı tespit edildi.
GERİ ÇEKİLİRKEN 2 KEZ DAHA ATEŞ ETTİ
Saldırganın ilk atışın ardından bölgeden uzaklaşmaya başladığı, ancak eylemini sonlandırmadığı belirlendi. İkinci fişeğin yaklaşık 90 metre mesafeden, üçüncü ve son fişeğin ise yaklaşık 110 metre mesafeden ateşlendiği tespit edildi. Üç atışın da öğrencilerin bulunduğu yöne doğru rastgele gerçekleştirildiği belirlendi.
Emniyet birimlerinin olay öncesi ve sonrasındaki verileri bir araya getirerek oluşturduğu kronolojiye göre şüpheli, bekçileri görmesinin ardından doğrudan okul çevresine yaklaşamayınca geri çekilerek ateş etmeye devam etti ve daha sonra olay yerinden uzaklaştı.