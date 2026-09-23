-°C
CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

Güneşin Doğduğu Yer 2. bölümde Leyla’nın dönüşü Kenan’ı geçmişle yüzleştiriyor

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

Güneşin Doğduğu Yer, yeni bölümüyle bu akşam ATV ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Kenan ve Hanzade evlilik hazırlığı yaparken yıllar sonra Adana'ya dönen Leyla'nın gelişi, geçmişte saklanan gerçekleri yeniden gündeme getiriyor.

Güneşin Doğduğu Yer 2. bölümde Leyla’nın dönüşü Kenan’ı geçmişle yüzleştiriyor 1

Burak Özçivit ve Beyza Gümülcine'nin başrollerini paylaştığı Güneşin Doğduğu Yer, açılış bölümüyle iki kategoride en çok izlenen dizi olarak dikkat çekti. Dizi, yarın akşam ekrana gelecek 3. bölümüyle izleyiciyle buluşacak.

Aga nabiyünn? repliği çok konuşuldu! "AGA NABİYÜNN?" REPLİĞİ ÇOK KONUŞULDU!
Güneşin Doğduğu Yer 2. bölümde Leyla’nın dönüşü Kenan’ı geçmişle yüzleştiriyor 2

2. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kenan, oğluyla birlikte Adana'ya döndüğünde Celadet, hayalindeki mutlu aileyi inşa edebilmek için yeni planlar yapar. Kenan ve Hanzade'nin nihayet evlenecek olması iki aileyi de çok mutlu eder.

GÜNEŞİN DOĞDUĞU YER 2. BÖLÜM 2. FRAGMANI
Güneşin Doğduğu Yer 2. bölümde Leyla’nın dönüşü Kenan’ı geçmişle yüzleştiriyor 3

İş ortaklıkları ve dostlukları daha güçlü bir bağ ile perçinlenecektir. Ancak beklenmedik olaylar, bu mutluluğun karşısında büyük bir tehdit oluşturacaktır.

Güneşin Doğduğu Yer 2. bölümde Leyla’nın dönüşü Kenan’ı geçmişle yüzleştiriyor 4

Yıllar sonra oğluna kavuşmak için Adana'ya dönen Leyla, karşısında geçmişin kapanmamış hesaplarını ve güçlü Kozan ailesini bulur.

Güneşin Doğduğu Yer 2. bölümde Leyla’nın dönüşü Kenan’ı geçmişle yüzleştiriyor 5

Onun gelişi, Kenan'ın hayatında yeni bir sayfa açmaya hazırlandığı sırada herkesin geleceğini etkileyecek bir mücadelenin başlangıcı olur. Bu mücadele sadece Kenan ve ailesini değil, Ceyhun ve sevdiklerini de derinden sarsacaktır.

Güneşin Doğduğu Yer 2. bölümde Leyla’nın dönüşü Kenan’ı geçmişle yüzleştiriyor 6

Leyla, yıllar sonra oğluna kavuşabilecek mi? Kenan, Leyla'nın karşısına çıkmasıyla geçmişte saklanan gerçeklerin peşine düşecek mi? Celadet'in kurduğu büyük yalan ortaya çıkacak mı?

Güneşin Doğduğu Yer 2. bölümde Leyla’nın dönüşü Kenan’ı geçmişle yüzleştiriyor 7

Oyuncular: Kenan (Burak Özçivit), Celadet (Sibel Taşçıoğlu), Ceyhun (Görkem Sevindik), Leyla (Beyza Gümülcine), Hanzade (Hilal Anay), İhsan (Muharrem Türkseven), Gül (Bahar Süer), Munise (Nazlıcan Demir), Suzi (Çağıl Aydıner), Zeki (İlker Yavuz Aksakal), Medet (Kenan Civiniz), Ahsen (Sahra Gümüş), Cezmi (Meriç Özkaya), Şennur (Gamze Bayraktaroğlu), Hikmet (Alper Kut), Havva (Ezgi Bektaş), Alev (Yeliz Doğramacılar), Devran (Devrim Yakut) ve Heybet Dede (Ali Erkazan).

Güneşin Doğduğu Yer, yeni bölümüyle 24 Eylül Perşembe akşamı ekrana gelecek.

Miras kavgası sürerken Kadir İnanır’ın yeğeni inşaatta çalışırken görüntülendi!
Sonraki Galeri
Miras kavgası sürerken Kadir İnanır’ın yeğeni inşaatta çalışırken görüntülendi!
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin