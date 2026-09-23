Güneşin Doğduğu Yer 2. bölümde Leyla’nın dönüşü Kenan’ı geçmişle yüzleştiriyor

Güneşin Doğduğu Yer, yeni bölümüyle bu akşam ATV ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Kenan ve Hanzade evlilik hazırlığı yaparken yıllar sonra Adana'ya dönen Leyla'nın gelişi, geçmişte saklanan gerçekleri yeniden gündeme getiriyor.

Burak Özçivit ve Beyza Gümülcine'nin başrollerini paylaştığı Güneşin Doğduğu Yer, açılış bölümüyle iki kategoride en çok izlenen dizi olarak dikkat çekti. Dizi, yarın akşam ekrana gelecek 3. bölümüyle izleyiciyle buluşacak. "AGA NABİYÜNN?" REPLİĞİ ÇOK KONUŞULDU!

2. BÖLÜMDE NELER OLACAK? Kenan, oğluyla birlikte Adana'ya döndüğünde Celadet, hayalindeki mutlu aileyi inşa edebilmek için yeni planlar yapar. Kenan ve Hanzade'nin nihayet evlenecek olması iki aileyi de çok mutlu eder. GÜNEŞİN DOĞDUĞU YER 2. BÖLÜM 2. FRAGMANI

İş ortaklıkları ve dostlukları daha güçlü bir bağ ile perçinlenecektir. Ancak beklenmedik olaylar, bu mutluluğun karşısında büyük bir tehdit oluşturacaktır.

Yıllar sonra oğluna kavuşmak için Adana'ya dönen Leyla, karşısında geçmişin kapanmamış hesaplarını ve güçlü Kozan ailesini bulur.