Güneşin Doğduğu Yer 2. bölümde Leyla’nın dönüşü Kenan’ı geçmişle yüzleştiriyor
Güneşin Doğduğu Yer, yeni bölümüyle bu akşam ATV ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Kenan ve Hanzade evlilik hazırlığı yaparken yıllar sonra Adana'ya dönen Leyla'nın gelişi, geçmişte saklanan gerçekleri yeniden gündeme getiriyor.
Burak Özçivit ve Beyza Gümülcine'nin başrollerini paylaştığı Güneşin Doğduğu Yer, açılış bölümüyle iki kategoride en çok izlenen dizi olarak dikkat çekti. Dizi, yarın akşam ekrana gelecek 3. bölümüyle izleyiciyle buluşacak.
2. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Kenan, oğluyla birlikte Adana'ya döndüğünde Celadet, hayalindeki mutlu aileyi inşa edebilmek için yeni planlar yapar. Kenan ve Hanzade'nin nihayet evlenecek olması iki aileyi de çok mutlu eder.
İş ortaklıkları ve dostlukları daha güçlü bir bağ ile perçinlenecektir. Ancak beklenmedik olaylar, bu mutluluğun karşısında büyük bir tehdit oluşturacaktır.
Yıllar sonra oğluna kavuşmak için Adana'ya dönen Leyla, karşısında geçmişin kapanmamış hesaplarını ve güçlü Kozan ailesini bulur.
Onun gelişi, Kenan'ın hayatında yeni bir sayfa açmaya hazırlandığı sırada herkesin geleceğini etkileyecek bir mücadelenin başlangıcı olur. Bu mücadele sadece Kenan ve ailesini değil, Ceyhun ve sevdiklerini de derinden sarsacaktır.