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Miras kavgası sürerken Kadir İnanır’ın yeğeni inşaatta çalışırken görüntülendi!

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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77 yaşında hayatını kaybeden Yeşilçam'ın efsane ismi Kadir İnanır'ın vasiyeti ve mirasıyla ilgili tartışmalar sürüyor. Mirasın 27 yıllık hayat arkadaşı Jülide Kural'a bırakıldığı iddiaları üzerine yeğeni Levent İnanır hukuki mücadele başlatacağını açıklarken, diğer yeğeni Fırat İnanır çalıştığı inşaatta görüntülendi.

Miras kavgası sürerken Kadir İnanır’ın yeğeni inşaatta çalışırken görüntülendi! 1

Ordu'nun Fatsa ilçesinde dünyaya gelen Kadir İnanır, sinemaya 1970 yılında Atıf Yılmaz'ın yönettiği Kara Gözlüm filmiyle adım attı. Türkan Şoray ile birlikte rol aldığı yapımlarla Yeşilçam'ın en akılda kalan ikililerinden biri hâline geldi.

Kariyeri boyunca 182 sinema filmi ve 12 televizyon dizisinde rol alan usta oyuncu, 26 Haziran 2026'da uzun süredir mücadele ettiği ileri evre akciğer kanseri nedeniyle 77 yaşında hayatını kaybetti.

Miras kavgası sürerken Kadir İnanır’ın yeğeni inşaatta çalışırken görüntülendi! 2

Kadir İnanır'ın 27 yıllık hayat arkadaşı Jülide Kural'a bıraktığı miras, aile içerisinde tartışmalara neden oldu. Sanatçının vasiyetinde ailesine herhangi bir pay bırakmaması üzerine yeğeni Levent İnanır hukuki süreci başlatacaklarını açıkladı. Levent İnanır, "Dayım bırakın bir kol saatini, bir kravat dahi bırakmamış bize" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Miras kavgası sürerken Kadir İnanır’ın yeğeni inşaatta çalışırken görüntülendi! 3

Levent İnanır, vasiyetnamede yapılan son düzenlemenin dayısının ağır sağlık sorunları yaşadığı döneme denk gelmesinden şüphelendiğini belirterek hukuki yollara başvuracaklarını söyledi. Tartışmalar sürerken Levent İnanır, eski eşi Neslihan Acar'ın kendisine yönelttiği şiddet iddialarına da "Kesinlikle kabul etmiyorum" sözleriyle yanıt verdi.

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Miras kavgası sürerken Kadir İnanır’ın yeğeni inşaatta çalışırken görüntülendi! 4

Kadir İnanır'ın avukatı Bişar Abdi Alınak ise mirasın tamamının Jülide Kural'a bırakıldığını doğruladı. Avukat Alınak, İnanır'ın 2015 tarihli vasiyetnamesini iptal ederek 9 Mayıs 2022'de noter huzurunda, sağlık raporu ve iki tanık eşliğinde yeni bir vasiyetname düzenlediğini açıkladı.

Yeni düzenlemeye göre araçlar, taşınmazlar, banka hesapları, koleksiyonlar ve telif hakları Jülide Kural'a bırakılacak. Kural'ın hayatta olmaması hâlinde ise mirasın İnsan Hakları Derneği, Türkiye İnsan Hakları Vakfı ve Nesin Vakfı arasında eşit olarak paylaştırılacağı belirtildi.

Alınak, medyada yer alan asılsız iddialarla ilgili hukuki süreç başlatacaklarını belirterek sürecin büyük bir kaybın gölgesinde kalmaması gerektiğini vurguladı.

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Miras kavgası sürerken Kadir İnanır’ın yeğeni inşaatta çalışırken görüntülendi! 5

"ONUN GİBİ DEV BİR SANATÇININ YEĞENİ OLMAK BANA YETER"

Kadir İnanır'ın yaşayan tek ağabeyi Reşit İnanır'ın oğlu Fırat İnanır da bir inşaat alanında dinlenirken gazeteci Zafer Akbaş tarafından görüntülendi.

Miras kavgası sürerken Kadir İnanır’ın yeğeni inşaatta çalışırken görüntülendi! 6

İnşaat proje işleriyle uğraşan Fırat İnanır, kuzeni Levent İnanır'ın aksine amcasının kararına saygı duyduğunu belirterek, "Onun gibi dev bir sanatçının yeğeni olmak bana yeter" ifadelerini kullandı.

Miras kavgası sürerken Kadir İnanır’ın yeğeni inşaatta çalışırken görüntülendi! 7

SONER ARICA DA MİRAS KAVGASINDAN UZAK!

Miras tartışmaları aile içerisinde farklı açıklamalara neden olurken, Kadir İnanır'ın yeğeni ve sanatçı Soner Arıca ise sürece ilişkin herhangi bir açıklama yapmamayı tercih etti.

Soner Arıca, Cihangir'de kahve içerken görüntülenmişti.

Miras kavgası sürerken Kadir İnanır’ın yeğeni inşaatta çalışırken görüntülendi! 8

İKİZ YEĞENLERİ DE KONUŞTU

Miras tartışmalarının ardından Kadir İnanır'ın yeğenleri Hüseyin ve Cevahir Önder'den de açıklama geldi. İki kardeş, sanatçının mirasına ilişkin yaptıkları değerlendirmede, hukuki sürecin belirleyici olacağını ifade etti.

Yeğenler, "İstediğine bırakır. Burada hukukun ne söyleyeceği önemli. Bunu çok yürekten söylüyorum: Bizi miras ilgilendirmiyor." dedi.

"BEN HAK TALEP ETMEYECEĞİM"

Sayfa'nın haberine göre Hüseyin ve Cevahir Önder, adliyeye miras talebinde bulunmak için değil, resmi süreç kapsamında gittiklerini belirtti.

Açıklamada, "Ben mirası alacağım diye gitmedim ki. Bana bir tebligat geldi ve gittim, bu kadar. Ben hak talep etmeyeceğim. Hukuk bana ne hak veriyorsa alırım." ifadeleri kullanıldı.

Miras kavgası sürerken Kadir İnanır’ın yeğeni inşaatta çalışırken görüntülendi! 9

"SAYGI DUYMAK LAZIM"

Tüm bu tartışmaların ardından Yeşilçam'ın usta oyuncusu Hülya Koçyiğit de dün akşam katıldığı etkinlikte, Kadir İnanır'ın mirasıyla ilgili soruları yanıtladı.

Koçyiğit, "Bu, ne yazık ki ilk defa karşılaştığımız bir durum değil. Daha önce de birçok sanatçının ardından buna benzer durumlar oldu. Bunlar üzücü ve keşke olmasa dediğimiz şeyler. O takdir etmiş, o öyle arzu etmiş. Ona yıllarca eşlik eden hayat arkadaşına bırakmışsa saygı duymak lazım. Bunun daha fazla üstüne gitmemek lazım." dedi.

Oyunculuğu bıraktığını söyleyen Koçyiğit, sorular üzerine kendisinin bir vasiyetname hazırlamadığını da ifade etti.

Miras kavgası sürerken Kadir İnanır’ın yeğeni inşaatta çalışırken görüntülendi! 10

GÖZLER 17 ARALIK'TAKİ DURUŞMADA

Kadir İnanır'ın vasiyetine ilişkin hukuki sürecin nasıl sonuçlanacağı merak edilirken, gözler 17 Aralık'ta görülecek yeni duruşmaya çevrildi. Vasiyetnamenin bu duruşmada okunması ve mirasçılara içeriğinin açıklanması bekleniyor.

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