İnşaat proje işleriyle uğraşan Fırat İnanır, kuzeni Levent İnanır'ın aksine amcasının kararına saygı duyduğunu belirterek, "Onun gibi dev bir sanatçının yeğeni olmak bana yeter" ifadelerini kullandı.

SONER ARICA DA MİRAS KAVGASINDAN UZAK! Miras tartışmaları aile içerisinde farklı açıklamalara neden olurken, Kadir İnanır'ın yeğeni ve sanatçı Soner Arıca ise sürece ilişkin herhangi bir açıklama yapmamayı tercih etti. Soner Arıca, Cihangir'de kahve içerken görüntülenmişti.

İKİZ YEĞENLERİ DE KONUŞTU Miras tartışmalarının ardından Kadir İnanır'ın yeğenleri Hüseyin ve Cevahir Önder'den de açıklama geldi. İki kardeş, sanatçının mirasına ilişkin yaptıkları değerlendirmede, hukuki sürecin belirleyici olacağını ifade etti. Yeğenler, "İstediğine bırakır. Burada hukukun ne söyleyeceği önemli. Bunu çok yürekten söylüyorum: Bizi miras ilgilendirmiyor." dedi. "BEN HAK TALEP ETMEYECEĞİM" Sayfa'nın haberine göre Hüseyin ve Cevahir Önder, adliyeye miras talebinde bulunmak için değil, resmi süreç kapsamında gittiklerini belirtti. Açıklamada, "Ben mirası alacağım diye gitmedim ki. Bana bir tebligat geldi ve gittim, bu kadar. Ben hak talep etmeyeceğim. Hukuk bana ne hak veriyorsa alırım." ifadeleri kullanıldı.

"SAYGI DUYMAK LAZIM" Tüm bu tartışmaların ardından Yeşilçam'ın usta oyuncusu Hülya Koçyiğit de dün akşam katıldığı etkinlikte, Kadir İnanır'ın mirasıyla ilgili soruları yanıtladı. Koçyiğit, "Bu, ne yazık ki ilk defa karşılaştığımız bir durum değil. Daha önce de birçok sanatçının ardından buna benzer durumlar oldu. Bunlar üzücü ve keşke olmasa dediğimiz şeyler. O takdir etmiş, o öyle arzu etmiş. Ona yıllarca eşlik eden hayat arkadaşına bırakmışsa saygı duymak lazım. Bunun daha fazla üstüne gitmemek lazım." dedi. Oyunculuğu bıraktığını söyleyen Koçyiğit, sorular üzerine kendisinin bir vasiyetname hazırlamadığını da ifade etti.