Miras kavgası sürerken Kadir İnanır’ın yeğeni inşaatta çalışırken görüntülendi!
77 yaşında hayatını kaybeden Yeşilçam'ın efsane ismi Kadir İnanır'ın vasiyeti ve mirasıyla ilgili tartışmalar sürüyor. Mirasın 27 yıllık hayat arkadaşı Jülide Kural'a bırakıldığı iddiaları üzerine yeğeni Levent İnanır hukuki mücadele başlatacağını açıklarken, diğer yeğeni Fırat İnanır çalıştığı inşaatta görüntülendi.
Ordu'nun Fatsa ilçesinde dünyaya gelen Kadir İnanır, sinemaya 1970 yılında Atıf Yılmaz'ın yönettiği Kara Gözlüm filmiyle adım attı. Türkan Şoray ile birlikte rol aldığı yapımlarla Yeşilçam'ın en akılda kalan ikililerinden biri hâline geldi.
Kariyeri boyunca 182 sinema filmi ve 12 televizyon dizisinde rol alan usta oyuncu, 26 Haziran 2026'da uzun süredir mücadele ettiği ileri evre akciğer kanseri nedeniyle 77 yaşında hayatını kaybetti.
Kadir İnanır'ın 27 yıllık hayat arkadaşı Jülide Kural'a bıraktığı miras, aile içerisinde tartışmalara neden oldu. Sanatçının vasiyetinde ailesine herhangi bir pay bırakmaması üzerine yeğeni Levent İnanır hukuki süreci başlatacaklarını açıkladı. Levent İnanır, "Dayım bırakın bir kol saatini, bir kravat dahi bırakmamış bize" sözleriyle tepkisini dile getirdi.
Levent İnanır, vasiyetnamede yapılan son düzenlemenin dayısının ağır sağlık sorunları yaşadığı döneme denk gelmesinden şüphelendiğini belirterek hukuki yollara başvuracaklarını söyledi. Tartışmalar sürerken Levent İnanır, eski eşi Neslihan Acar'ın kendisine yönelttiği şiddet iddialarına da "Kesinlikle kabul etmiyorum" sözleriyle yanıt verdi.
Kadir İnanır'ın avukatı Bişar Abdi Alınak ise mirasın tamamının Jülide Kural'a bırakıldığını doğruladı. Avukat Alınak, İnanır'ın 2015 tarihli vasiyetnamesini iptal ederek 9 Mayıs 2022'de noter huzurunda, sağlık raporu ve iki tanık eşliğinde yeni bir vasiyetname düzenlediğini açıkladı.
Yeni düzenlemeye göre araçlar, taşınmazlar, banka hesapları, koleksiyonlar ve telif hakları Jülide Kural'a bırakılacak. Kural'ın hayatta olmaması hâlinde ise mirasın İnsan Hakları Derneği, Türkiye İnsan Hakları Vakfı ve Nesin Vakfı arasında eşit olarak paylaştırılacağı belirtildi.
Alınak, medyada yer alan asılsız iddialarla ilgili hukuki süreç başlatacaklarını belirterek sürecin büyük bir kaybın gölgesinde kalmaması gerektiğini vurguladı.
"ONUN GİBİ DEV BİR SANATÇININ YEĞENİ OLMAK BANA YETER"
Kadir İnanır'ın yaşayan tek ağabeyi Reşit İnanır'ın oğlu Fırat İnanır da bir inşaat alanında dinlenirken gazeteci Zafer Akbaş tarafından görüntülendi.