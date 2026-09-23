Trump’ın Barış Kurulu, Gazze’nin toparlanması için 2,45 milyar dolarlık 6 aylık plan hazırladı, 66 proje masaya geldi
ABD Başkanı Donald Trump'ın öncülüğündeki Barış Kurulu, Gazze'nin savaş sonrası toparlanması için 6 aylık, 2,45 milyar dolarlık kapsamlı bir planı açıklamaya hazırlanıyor. Axios'un özel haberine göre 66 projeden oluşan plan; geçici konut, enkaz temizliği, hastanelerin onarılması, ekonomik toparlanma ve çok uluslu güvenlik gücünün konuşlandırılması gibi başlıkları kapsıyor.
Axios'un ulaştığı planın bir kopyasına göre, Barış Kurulu'nun çarşamba günü gerçekleştireceği toplantıda İsrail'in sistemik olarak soykırım ve savaş suçları işlediği Gazze için 2,45 milyar dolarlık 6 aylık toparlanma planı masaya yatırılacak.
Yaklaşık bir yıllık çalışmanın ürünü olan plan, Barış Kurulu'nda bulunan 28 ülke ile Filistinli teknokrat hükümetinde görev yapan onlarca kişinin çalışmasıyla hazırlandı.
66 projeden oluşan plan, Gazze'de savaş sonrası yeniden yapılanmanın ve yönetimin ilk aylarının nasıl şekilleneceğine ilişkin şimdiye kadarki en kapsamlı yol haritalarından biri olarak öne çıkıyor.
Barış Kurulu yetkililerinden biri Axios'a yaptığı değerlendirmede, planın "bir hükümeti yoktan var etmenin, harabeye dönmüş bir ekonomiyi yeniden ayağa kaldırmanın ve felakete dönüşmüş bir bölgeyi yeniden inşa etmenin" yolunu ortaya koyduğunu söyledi.
MASADA MİLYARLARCA DOLARLIK YENİDEN YAPILANMA HESABI VAR
Plan yalnızca acil insani yardımlarla sınırlı değil.
Axios'un haberine göre Gazze'deki fiziksel hasarın 35,2 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. Bölgenin tamamen toparlanması ve yeniden inşası için önümüzdeki 10 yılda yaklaşık 71,4 milyar dolara ihtiyaç duyulacağı öngörülüyor.
İlk aşama için hazırlanan 2,45 milyar dolarlık plan ise toparlanmanın başlangıç dönemine odaklanıyor.
EN BÜYÜK PAY ALTYAPIYA AYRILACAK
66 proje altı ana başlık altında toplanıyor:
- Altyapı geliştirme
- İnsani gelişme
- Ekonomik canlanma
- Dijital dönüşüm
- Hukuki işler
- Barış ve güvenlik
Altyapı, yaklaşık 1 milyar dolarlık bütçeyle planın en büyük bölümünü oluşturuyor.
Yaklaşık 400 milyon dolar geçici barınma, 275 milyon dolar enkaz ve patlamamış mühimmat temizliği, 50 milyon dolar hastanelerin rehabilitasyonu ve 30 milyon dolar Gazze'nin ağır hasar gören yollarının onarılması için ayrılacak.
Plan kapsamında elektrik ve su altyapısının yeniden kurulması, sınır kapılarının onarılması ve 25 bin taşınabilir güneş enerjisi kiti kurulması da bulunuyor.
GAZZE'DE ÇADIRLARDAN ÇIKIŞ İÇİN 400 MİLYON DOLAR
Planın en acil başlıklarından biri, Gazze'de çadırlarda yaşayan Filistinlilerin geçici barınma koşullarının iyileştirilmesi.
Bu kapsamda yalıtımlı karavanlar için yaklaşık 400 milyon dolar ayrılması öngörülüyor.
Birleşik Arap Emirlikleri'nin ise Refah bölgesinde çadırlarda yaşayan 50 bin kişiyi barındıracak bir "Emirlik Mahallesi" projesini finanse etmesi planlanıyor.
Sağlık, eğitim ve sosyal yardım programları için de yaklaşık 300 milyon dolar ayrılması öngörülüyor.
GÜVENLİK AYAĞINDA 885 MİLYON DOLARLIK BÜTÇE
Planın dikkat çeken bir diğer bölümünü güvenlik oluşturuyor.
Axios'a göre güvenlikle bağlantılı projeler için yaklaşık 885 milyon dolar ayrılması planlanıyor.
Refah'ta Uluslararası İstikrar Gücü'nün 5 bin personelini destekleyebilecek kalıcı bir tesis için yaklaşık 275 milyon dolar, çok uluslu güvenlik gücünün işe alınması, eğitilmesi ve konuşlandırılması için ise 140 milyon dolar öngörülüyor.
Filistin polisinin oluşturulması için 120 milyon dolar ayrılması planlanırken, Hamas ve diğer silahlı grupların silahlarını teslim etmesini teşvik edecek silah geri alım programına da 20 milyon dolar ayrılması bekleniyor.