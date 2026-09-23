Axios'un ulaştığı planın bir kopyasına göre, Barış Kurulu'nun çarşamba günü gerçekleştireceği toplantıda İsrail'in sistemik olarak soykırım ve savaş suçları işlediği Gazze için 2,45 milyar dolarlık 6 aylık toparlanma planı masaya yatırılacak.

Yaklaşık bir yıllık çalışmanın ürünü olan plan, Barış Kurulu'nda bulunan 28 ülke ile Filistinli teknokrat hükümetinde görev yapan onlarca kişinin çalışmasıyla hazırlandı.

66 projeden oluşan plan, Gazze'de savaş sonrası yeniden yapılanmanın ve yönetimin ilk aylarının nasıl şekilleneceğine ilişkin şimdiye kadarki en kapsamlı yol haritalarından biri olarak öne çıkıyor.

Barış Kurulu yetkililerinden biri Axios'a yaptığı değerlendirmede, planın "bir hükümeti yoktan var etmenin, harabeye dönmüş bir ekonomiyi yeniden ayağa kaldırmanın ve felakete dönüşmüş bir bölgeyi yeniden inşa etmenin" yolunu ortaya koyduğunu söyledi.