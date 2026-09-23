Zelenskiy, Trump’tan Patriot sistemlerini içeren yeni askeri destek istedi ve Rusya ile enerji ateşkesi beklentisini açıkladı
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ile Birleşmiş Milletler Genel Kurulu marjında gerçekleştirdiği görüşmenin ardından The Wall Street Journal'a özel açıklamalarda bulundu.
WSJ'nin özel haberine göre Zelenskiy, Trump'tan "kış paketi" olarak nitelendirdiği yeni askeri ekipman desteğini istedi. Ukrayna lideri, talebinin Patriot hava savunma sistemleri ve diğer askeri teknolojileri kapsadığını belirtti.
Zelenskiy ayrıca Trump'ın Ukrayna ve Rusya'nın enerji altyapısına yönelik saldırıları durdurması için bir ateşkes anlaşması üzerinde çalışmasını beklediğini söyledi.
ZELENSKİY'DEN TRUMP'A "KIŞ PAKETİ" TALEBİ
WSJ'nin aktardığına göre Zelenskiy, Trump ile New York'taki görüşmesinde kış öncesinde Ukrayna'ya yeni silahlar gönderilmesini talep etti.
Ukrayna liderinin talebinde Patriot füzesavar sistemleri başta olmak üzere çeşitli askeri teknolojilerin bulunduğu belirtildi.
Zelenskiy, Trump'ın enerji konusunu öncelikli gördüğünün farkında olduğunu belirterek, ABD Başkanı'nın enerji altyapısına yönelik saldırıların durdurulması konusunda müzakere yürütmeye çalışacağını düşündüğünü söyledi.
"Sanırım enerji konusunda bir ateşkes müzakere etmeye çalışacak" diyen Zelenskiy'nin açıklamaları, WSJ'nin haberinde görüşmenin öne çıkan başlıklarından biri olarak aktarıldı.
"PUTİN BASKI OLMADAN GERİ ADIM ATMAZ"
Zelenskiy, Trump'ın olası bir enerji ateşkesi girişimine ilişkin beklentisini dile getirirken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Washington'dan daha fazla baskı gelmeden saldırıları azaltmasının pek olası olmadığını savundu.
Ukrayna lideri, Putin'in yeni bir baskıyla karşı karşıya kalması gerektiğini belirterek, bunun yaptırımların artırılmasını da içerebileceğini söyledi.
WSJ'ye göre Zelenskiy, Rus liderin seçimleri geride bırakmasının ardından savaş politikasını değiştirmesi konusunda daha az baskı hissettiğini düşünüyor.
TRUMP'IN ZELENSKİY'E ENERJİ BASKISI
WSJ'nin özel haberinde, Ukrayna'nın Rusya'nın derinliklerindeki petrol rafinerilerine yönelik İHA saldırıları da görüşmenin önemli başlıklarından biri olarak öne çıktı.
Habere göre yakıt fiyatlarındaki yükselişin ardından Trump, Zelenskiy'e Rus petrol rafinerilerine yönelik saldırıları durdurması için baskı yaptı.
Zelenskiy ise Ukrayna'nın enerji altyapısının Rus saldırılarının hedefi olduğunu belirterek, kendi ülkesinin saldırılara karşılık verme hakkını savundu.
Ukrayna lideri, Trump ile New York'taki görüşmede enerji fiyatlarının doğrudan konuşulmadığını, ancak ABD yönetiminin kendisine bu konuda baskı uyguladığının bilindiğini söyledi.
"HAYATIMIZ ENERJİ FİYATINDAN DAHA ÖNEMLİ"
Zelenskiy, WSJ'ye yaptığı açıklamada Rusya'nın yalnızca güç kullanıldığında karşılık verdiğini öne sürdü.
Ukrayna'nın enerji altyapısına yönelik saldırılara karşılık verilmesi gerektiğini savunan Zelenskiy, "Hayatımız enerji fiyatından daha önemli" dedi.
Zelenskiy, enerji maliyetlerindeki yükselişin önemli bölümünü ise Hürmüz Boğazı çevresindeki gelişmelere bağladı.