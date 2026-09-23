Habere göre Rusya, Ukrayna'nın saldırıları öncesinde dünyanın önemli dizel üreticilerinden biriydi ve 2025'te küresel dizel ihracatının yüzde 11'ini gerçekleştiriyordu.

WSJ'nin haberinde, yüksek enerji fiyatlarının ve özellikle dizel maliyetlerindeki artışın BM Genel Kurulu'nun bu haftaki gündeminde öne çıkan konular arasında bulunduğu belirtil

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un da BM Genel Kurulu kapsamında Rusya ve Ukrayna'nın petrol altyapısına yönelik saldırılara ara vermesi çağrısında bulunduğu aktarıldı.

Zelenskiy'nin açıklamaları, Trump'ın Ukrayna-Rusya savaşı kapsamında enerji altyapısına yönelik saldırıların durdurulması için yeni bir müzakere zemini oluşturabileceği beklentisini ortaya koydu.

ZELENSKİY'DEN PUTİN'E NATO UYARISI

Zelenskiy, Rusya'nın savaş alanında çok az ilerleme kaydettiğini ve bunun büyük personel kayıplarına mal olduğunu savundu.

Ukrayna lideri, "Savaş alanındaki durum Putin açısından başarılı değil, kazanmıyor" dedi.

Ancak Zelenskiy, Rus liderin bir zafer görüntüsüne ihtiyaç duyduğunu ve bu nedenle NATO üyesi bir ülkeye saldırarak ittifakın güçsüz olduğu mesajını vermeye çalışabileceğinden endişe ettiğini söyledi.

Zelenskiy, böyle bir ihtimali ve hibrit savaş yöntemlerini "kanlı pazarlama" olarak nitelendirdi.