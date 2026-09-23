ACAR'DAN YENİ AÇIKLAMA: "BİR KERE DEĞİL, DEFALARCA YAŞANDI"

Neslihan Acar ise daha sonraki açıklamasında, yaptığı değerlendirmelerin Kadir İnanır'ın sanatçı kimliği ve bıraktığı mirasla ilgili olduğunu belirterek kendisine yönelik tehdit veya baskıyı kabul etmeyeceğini ifade etti. Acar, sosyal medya hesabından şu karşılığı verdi:

"Beni 14 yıl önce darp etti. İstediği kadar inkar etsin olayı bilen o kadar şahit ne olacak? Bu şiddet olayı bir kere değil, defalarca yaşandı. Ben, bizi utandırmak isteyen birinin elinden o kozu aldım. Bunu yaşayan binlerce kadın olduğunu biliyorum. Hiç kimsenin özgür irademle yaptığım açıklamalara tehdit veya baskı yoluyla müdahale etme hakkı yoktur. 44 yıllık oyunculuk hayatım boyunca doğru bildiğimi söyledim, söyleyeceğim."