Levent İnanır şiddet iddiasını yalanlamıştı! Neslihan Acar’dan yeni açıklama
Neslihan Acar ile eski eşi Levent İnanır arasındaki gerilim, Kadir İnanır hakkında yapılan açıklamaların ardından büyüyor. Levent İnanır'ın darp iddialarını reddetmesinin ardından yeniden açıklama yapan Acar, Kadir İnanır'a ilişkin sözlerinin arkasında durduğunu belirtirken ailesine gönderildiğini öne sürdüğü tehdit mesajına da tepki gösterdi.
Türk sinemasının usta oyuncusu Kadir İnanır'ın 26 Haziran 2026'da 77 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından geride bıraktığı miras ve vasiyetnamelerle ilgili hukuki süreç gündeme geldi. İnanır'ın farklı tarihlerde hazırladığı üç vasiyetnamenin açılması için Beykoz Adliyesi'nde görülen duruşma, bazı mirasçılara tebligat ulaştırılamaması nedeniyle 17 Aralık'a ertelendi.
Duruşma öncesinde İnanır'ın yeğeni Levent İnanır'ın yaptığı açıklamalar da tartışma yarattı. Levent İnanır, amcasının son yıllarında ağır tedaviler gördüğünü belirterek vasiyetnamelerin farklı tarihlerde değiştirilmesine dikkat çekti ve "irade sorunu" bulunduğunu öne sürdü. Bu ifadeler, aile içinde vasiyetnameye ilişkin tartışmaların büyümesine neden oldu.
NESLİHAN ACAR'DAN "İRADE" AÇIKLAMASI
Levent İnanır'ın sözlerinin ardından Neslihan Acar da sosyal medya hesabından Kadir İnanır hakkında açıklamalarda bulundu. Acar, usta sanatçının hayatı boyunca inandığı değerlerden vazgeçmediğini ve iradesini koruyan bir isim olduğunu ifade etti.
Acar, Kadir İnanır'ın sinema dünyasına bıraktığı mirasa dikkat çekerek, onun barış, adalet ve eşitlik gibi değerlere bağlı bir sanatçı olduğunu belirtti. Acar ayrıca İnanır'ın kendisine ve çocuğuna kattığı değerler nedeniyle minnet duyduğunu dile getirdi.
"TEHDİT İDDİASI" GÜNDEME GELDİ
Miras ve vasiyet tartışmaları sürerken Neslihan Acar ve kızı Öykü Kardelen Arıca'nın tehdit edildiği yönündeki iddialar da sosyal medyada gündeme taşındı.
Sosyal medya platformlarında Levent İnanır'a ait olduğu ileri sürülen bir WhatsApp yazışmasının görüntüsü paylaşıldı. Söz konusu paylaşımda, Acar'ın geçmişte şiddete maruz kaldığı iddia edilen bir olaya ilişkin eski bir fotoğrafın kullanıldığı öne sürüldü.
Öykü Kardelen Arıca da yaptığı paylaşımda, annesine ait olduğu belirtilen fotoğrafın aile bireylerinden birine gönderilmesine tepki gösterdi.
Neslihan Acar ise daha sonra yaptığı açıklamada eski bir fotoğraf üzerinden tehdit mesajı aldığı iddiasını doğruladı. Acar, mesajın kendisine ulaştığını ancak durumunun iyi olduğunu belirtti.