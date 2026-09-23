-°C
CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

Levent İnanır şiddet iddiasını yalanlamıştı! Neslihan Acar’dan yeni açıklama

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

Neslihan Acar ile eski eşi Levent İnanır arasındaki gerilim, Kadir İnanır hakkında yapılan açıklamaların ardından büyüyor. Levent İnanır'ın darp iddialarını reddetmesinin ardından yeniden açıklama yapan Acar, Kadir İnanır'a ilişkin sözlerinin arkasında durduğunu belirtirken ailesine gönderildiğini öne sürdüğü tehdit mesajına da tepki gösterdi.

Levent İnanır şiddet iddiasını yalanlamıştı! Neslihan Acar’dan yeni açıklama 1

Türk sinemasının usta oyuncusu Kadir İnanır'ın 26 Haziran 2026'da 77 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından geride bıraktığı miras ve vasiyetnamelerle ilgili hukuki süreç gündeme geldi. İnanır'ın farklı tarihlerde hazırladığı üç vasiyetnamenin açılması için Beykoz Adliyesi'nde görülen duruşma, bazı mirasçılara tebligat ulaştırılamaması nedeniyle 17 Aralık'a ertelendi.

Levent İnanır şiddet iddiasını yalanlamıştı! Neslihan Acar’dan yeni açıklama 2

Duruşma öncesinde İnanır'ın yeğeni Levent İnanır'ın yaptığı açıklamalar da tartışma yarattı. Levent İnanır, amcasının son yıllarında ağır tedaviler gördüğünü belirterek vasiyetnamelerin farklı tarihlerde değiştirilmesine dikkat çekti ve "irade sorunu" bulunduğunu öne sürdü. Bu ifadeler, aile içinde vasiyetnameye ilişkin tartışmaların büyümesine neden oldu.

Levent İnanır şiddet iddiasını yalanlamıştı! Neslihan Acar’dan yeni açıklama 3

NESLİHAN ACAR'DAN "İRADE" AÇIKLAMASI

Levent İnanır'ın sözlerinin ardından Neslihan Acar da sosyal medya hesabından Kadir İnanır hakkında açıklamalarda bulundu. Acar, usta sanatçının hayatı boyunca inandığı değerlerden vazgeçmediğini ve iradesini koruyan bir isim olduğunu ifade etti.

Acar, Kadir İnanır'ın sinema dünyasına bıraktığı mirasa dikkat çekerek, onun barış, adalet ve eşitlik gibi değerlere bağlı bir sanatçı olduğunu belirtti. Acar ayrıca İnanır'ın kendisine ve çocuğuna kattığı değerler nedeniyle minnet duyduğunu dile getirdi.

Levent İnanır şiddet iddiasını yalanlamıştı! Neslihan Acar’dan yeni açıklama 4

"TEHDİT İDDİASI" GÜNDEME GELDİ

Miras ve vasiyet tartışmaları sürerken Neslihan Acar ve kızı Öykü Kardelen Arıca'nın tehdit edildiği yönündeki iddialar da sosyal medyada gündeme taşındı.

Sosyal medya platformlarında Levent İnanır'a ait olduğu ileri sürülen bir WhatsApp yazışmasının görüntüsü paylaşıldı. Söz konusu paylaşımda, Acar'ın geçmişte şiddete maruz kaldığı iddia edilen bir olaya ilişkin eski bir fotoğrafın kullanıldığı öne sürüldü.

Levent İnanır şiddet iddiasını yalanlamıştı! Neslihan Acar’dan yeni açıklama 5

Öykü Kardelen Arıca da yaptığı paylaşımda, annesine ait olduğu belirtilen fotoğrafın aile bireylerinden birine gönderilmesine tepki gösterdi.

Neslihan Acar ise daha sonra yaptığı açıklamada eski bir fotoğraf üzerinden tehdit mesajı aldığı iddiasını doğruladı. Acar, mesajın kendisine ulaştığını ancak durumunun iyi olduğunu belirtti.

Tehdit mesajları aldığım doğru "TEHDİT MESAJLARI ALDIĞIM DOĞRU"
Levent İnanır şiddet iddiasını yalanlamıştı! Neslihan Acar’dan yeni açıklama 6

LEVENT İNANIR ŞİDDET İDDİASINI REDDETTİ

Levent İnanır, hakkında gündeme gelen şiddet iddialarını kabul etmedi. Eski eşine yönelik şiddet uyguladığı yönündeki iddiayı reddeden İnanır, yaşanan olayla ilgili gerçeği bildiğini ancak şiddeti uygulayan kişinin kimliğini açıklamak istemediğini söyledi.

Levent İnanır şiddet iddiasını yalanlamıştı! Neslihan Acar’dan yeni açıklama 7

ACAR'DAN YENİ AÇIKLAMA: "BİR KERE DEĞİL, DEFALARCA YAŞANDI"

Neslihan Acar ise daha sonraki açıklamasında, yaptığı değerlendirmelerin Kadir İnanır'ın sanatçı kimliği ve bıraktığı mirasla ilgili olduğunu belirterek kendisine yönelik tehdit veya baskıyı kabul etmeyeceğini ifade etti. Acar, sosyal medya hesabından şu karşılığı verdi:

"Beni 14 yıl önce darp etti. İstediği kadar inkar etsin olayı bilen o kadar şahit ne olacak? Bu şiddet olayı bir kere değil, defalarca yaşandı. Ben, bizi utandırmak isteyen birinin elinden o kozu aldım. Bunu yaşayan binlerce kadın olduğunu biliyorum. Hiç kimsenin özgür irademle yaptığım açıklamalara tehdit veya baskı yoluyla müdahale etme hakkı yoktur. 44 yıllık oyunculuk hayatım boyunca doğru bildiğimi söyledim, söyleyeceğim."

Levent İnanır şiddet iddiasını yalanlamıştı! Neslihan Acar’dan yeni açıklama 8

KADİR İNANIR'IN VASİYETİ ORTAYA ÇIKTI

Vasiyetnamenin açılması sürecinde yaşanan gelişmelerin ardından 21 Eylül'de Kadir İnanır'ın 9 Mayıs 2022 tarihli son vasiyetnamesinin ayrıntılarının kamuoyuna yansıdığı bildirildi.

Vasiyetnameye göre İnanır'ın maddi ve manevi varlıklarını uzun yıllardır hayat arkadaşı olan Jülide Kural'a bıraktığı aktarıldı. Vasiyet kapsamında gayrimenkuller, banka ve yatırım hesapları, otomobiller, koleksiyonlar, sanat eserleri, alacaklar ve telif gelirlerinin de yer aldığı belirtildi.

İnanır'ın ayrıca hayatının belgeselinin hazırlanması ve adına dernek, vakıf, park veya sanat merkezi kurulması gibi konulardaki izin ve telif haklarına ilişkin düzenlemeler yaptığı aktarıldı.

Kadir İnanırın vasiyeti ortaya çıktı KADİR İNANIR'IN VASİYETİ ORTAYA ÇIKTI
Levent İnanır şiddet iddiasını yalanlamıştı! Neslihan Acar’dan yeni açıklama 9

KADİR İNANIR'IN MAL VARLIĞINDA DİKKAT ÇEKEN KOLEKSİYONLAR

Kadir İnanır'ın mirasıyla ilgili haberlerde yalnızca gayrimenkul ve finansal varlıklar değil, yıllar içinde oluşturduğu kişisel koleksiyonlar da gündeme geldi.

İnanır'ın çok sayıda değerli saatinin yanı sıra çeşitli markalara ait çakmaklardan, özel işlemeli yüzüklerden ve farklı ülkelerden topladığı kurbağa figürlerinden oluşan geniş bir koleksiyona sahip olduğu aktarıldı.

Özellikle kurbağa figürlerine olan ilgisiyle bilinen İnanır'ın koleksiyonunda yaklaşık 3 bin parçanın bulunduğu öne sürüldü.

Kadir İnanır'ın vasiyetiyle ilgili hukuki süreç ve mirasçılar arasındaki olası itirazlar ise önümüzdeki dönemde netlik kazanacak.

"İtaat Yok" şarkısı yüz kızarttı! Gülşen ve Aleyna Tilki’ye dikkat çeken eleştiri
Sonraki Galeri
"İtaat Yok" şarkısı yüz kızarttı! Gülşen ve Aleyna Tilki’ye dikkat çeken eleştiri
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin