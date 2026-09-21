Uluslar Ligi heyecanı Turkuvaz Medya çatısı altında! Milli maç ATV’de, dev karşılaşmalar A Haber ve A Spor’da
Uluslar Ligi heyecanının adresi Turkuvaz Medya olacak. Avrupa futbolunun devlerini karşı karşıya getirecek UEFA Uluslar Ligi’nin heyecanı ATV, A Haber ve A Spor ekranlarında futbolseverlerle buluşacak. Vincenzo Montella yönetimindeki A Milli Futbol Takımı, 25 Eylül Cuma günü UEFA Uluslar A Ligi’ndeki ilk sınavında güçlü rakibi Fransa ile karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlıların Kocaeli’de 3 puan için sahaya çıkacağı Türkiye-Fransa mücadelesi ATV’den canlı yayınlanacak.
UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta Fransa, İtalya ve Belçika ile mücadele edecek A Milli Takım, ilk sınavını güçlü rakibi Fransa karşısında verecek.
Kocaeli Stadyumu'nda 25 Eylül Cuma günü oynanacak mücadelede ilk düdük saat 21.45'te çalacak. Vincenzo Montella yönetimindeki ay-yıldızlılar, Fransa karşısında galibiyet arayacak. Dev karşılaşma ATV'den canlı olarak ekranlara gelecek.
ADAY KADRO
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Kaleciler: Altay Bayındır (Celta Vigo), Muhammed Şengezer (İstanbul Başakşehir), Okan Kocuk (Samsunspor), Uğurcan Çakır (Galatasaray)
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Savunma: Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Adil Demirbağ (Konyaspor), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Eren Elmalı (Galatasaray), Ferdi Kadıoğlu (Brighton), Merih Demiral (Al Ahli), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydin (Trabzonspor), Zeki Çelik (Juventus)
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Orta saha: Bartuğ Elmaz (Fenerbahçe), Demir Ege Tıknaz (Braga), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Melih Kabasakal (Trabzonspor), Orkun Kökçü (Beşiktaş), Salih Özcan (Beşiktaş)
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Forvet: Aral Şimşir (Trabzonspor), Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Deniz Gül (Galatasaray), İlhan Fakılı (Beşiktaş), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Kerem Aktürkoğlu (Fenerbahçe), Oğuz Aydın (Fenerbahçe), Yunus Akgün (Galatasaray).
4 İSİM İLK KEZ ÇAĞRILDI
Montella'nın açıkladığı kadroda dört futbolcu için ayrı bir heyecan yaşanıyor. Konyaspor'dan Adil Demirbağ, Fenerbahçe'den Bartuğ Elmaz, Trabzonspor'dan Melih Kabasakal ve Beşiktaş'tan İlhan Fakılı ilk kez A Milli Takım kadrosuna çağrıldı.
TÜRKİYE'NİN ULUSLAR LİGİ MAÇ PROGRAMI
- 25 Eylül Cuma: Türkiye-Fransa – 21.45
- 28 Eylül Pazartesi: Türkiye-İtalya – 21.45
- 2 Ekim Cuma: Belçika-Türkiye – 21.45
- 5 Ekim Pazartesi: İtalya-Türkiye – 21.45
- 12 Kasım 2026: Türkiye-Belçika – 20.00
- 15 Kasım 2026: Fransa-Türkiye – 22.45
4 KRİTİK MAÇ A HABER'DE
Futbolseverleri A Haber ekranlarında büyük bir heyecan bekliyor. Uluslar Ligi'nde Avrupa futbolunun devlerini karşı karşıya getirecek 4 kritik mücadele, 24-27 Eylül tarihleri arasında A Haber'den canlı yayınlanacak.
A HABER'DEKİ MAÇ PROGRAMI
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24 Eylül Perşembe | 21.45: Portekiz – Galler
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25 Eylül Cuma | 21.45: İtalya – Belçika
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26 Eylül Cumartesi | 21.45: İngiltere – İspanya
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27 Eylül Pazar | 21.45: Almanya – Yunanistan
ULUSLAR LİGİ HEYECANI A SPOR'DA DA YAŞANACAK
Almanya, Hollanda, Portekiz ve Hırvatistan gibi Avrupa'nın önde gelen milli takımlarının sahne alacağı 6 karşılaşma da A Spor ekranlarında 24-27 Eylül tarihleri arasında futbolseverlerle buluşacak.
A SPOR MAÇ PROGRAMI
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24 Eylül Perşembe
21.45 | Hollanda - Almanya
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25 Eylül Cuma
21.45 | İsveç - Romanya
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26 Eylül Cumartesi
16.00 | Slovenya - İskoçya
21.45 | Çekya - Hırvatistan
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27 Eylül Pazar
19.00 | Sırbistan - Hollanda
21.45 | Norveç - Portekiz