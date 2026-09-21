Uluslar Ligi heyecanının adresi Turkuvaz Medya olacak. Avrupa futbolunun devlerini karşı karşıya getirecek UEFA Uluslar Ligi’nin heyecanı ATV, A Haber ve A Spor ekranlarında futbolseverlerle buluşacak. Vincenzo Montella yönetimindeki A Milli Futbol Takımı, 25 Eylül Cuma günü UEFA Uluslar A Ligi’ndeki ilk sınavında güçlü rakibi Fransa ile karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlıların Kocaeli’de 3 puan için sahaya çıkacağı Türkiye-Fransa mücadelesi ATV’den canlı yayınlanacak.

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta Fransa, İtalya ve Belçika ile mücadele edecek A Milli Takım, ilk sınavını güçlü rakibi Fransa karşısında verecek. Kocaeli Stadyumu'nda 25 Eylül Cuma günü oynanacak mücadelede ilk düdük saat 21.45'te çalacak. Vincenzo Montella yönetimindeki ay-yıldızlılar, Fransa karşısında galibiyet arayacak. Dev karşılaşma ATV'den canlı olarak ekranlara gelecek.

ADAY KADRO Kaleciler: Altay Bayındır (Celta Vigo), Muhammed Şengezer (İstanbul Başakşehir), Okan Kocuk (Samsunspor), Uğurcan Çakır (Galatasaray)

Savunma: Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Adil Demirbağ (Konyaspor), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Eren Elmalı (Galatasaray), Ferdi Kadıoğlu (Brighton), Merih Demiral (Al Ahli), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydin (Trabzonspor), Zeki Çelik (Juventus)

Orta saha: Bartuğ Elmaz (Fenerbahçe), Demir Ege Tıknaz (Braga), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Melih Kabasakal (Trabzonspor), Orkun Kökçü (Beşiktaş), Salih Özcan (Beşiktaş)

Forvet: Aral Şimşir (Trabzonspor), Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Deniz Gül (Galatasaray), İlhan Fakılı (Beşiktaş), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Kerem Aktürkoğlu (Fenerbahçe), Oğuz Aydın (Fenerbahçe), Yunus Akgün (Galatasaray).

4 İSİM İLK KEZ ÇAĞRILDI Montella'nın açıkladığı kadroda dört futbolcu için ayrı bir heyecan yaşanıyor. Konyaspor'dan Adil Demirbağ, Fenerbahçe'den Bartuğ Elmaz, Trabzonspor'dan Melih Kabasakal ve Beşiktaş'tan İlhan Fakılı ilk kez A Milli Takım kadrosuna çağrıldı. TÜRKİYE'NİN ULUSLAR LİGİ MAÇ PROGRAMI 25 Eylül Cuma: Türkiye-Fransa – 21.45

28 Eylül Pazartesi: Türkiye-İtalya – 21.45

– 2 Ekim Cuma: Belçika-Türkiye – 21.45

5 Ekim Pazartesi: İtalya-Türkiye – 21.45

12 Kasım 2026: Türkiye-Belçika – 20.00

15 Kasım 2026: Fransa-Türkiye – 22.45