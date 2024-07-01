(CANLI) Fransa - Belçika | EURO 2024 son 16 turunda hataya yer yok

76. KEZ KARŞILAŞIYORLAR

Fransa ile Belçika, yarın 76. kez kozlarını paylaşacak. İki ülke arasında daha önce oynanan 75 müsabakada Belçika'nın üstünlüğü bulunuyor. Söz konusu maçlarda Belçika 30 galibiyet elde ederken, Fransa 26 kez kazandı ve 19 mücadele beraberlikle sonuçlandı. Belçika'nın 162 golüne Fransa 131 golle cevap verebildi.