01 Temmuz 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

(CANLI) Fransa - Belçika | EURO 2024 son 16 turunda hataya yer yok

Giriş: 01.07.2024 16:48 Güncelleme: 01.07.2024 18:12
ABONE OL
CANLI Fransa - Belçika | EURO 2024 son 16 turunda hataya yer yok

EURO 2024'te heyecan son 16 turu maçlarıyla kaldığı yerden devam ediyor. Fransa ile Belçika çeyrek finale çıkmak için kozlarını paylaşacak. Maçın canlı anlatımını haberimizden takp edebilirsiniz...

EURO 2024'te son 16 turları nefesleri kesmeye devam ediyor.

Fransa ile Belçika arasındaki maç Düsseldorf Arena'da oynanacak ve TSİ 19.00'da başlayacak müsabakayı İsveçli hakem Glenn Nyberg yönetecek.

76. KEZ KARŞILAŞIYORLAR

Fransa ile Belçika, yarın 76. kez kozlarını paylaşacak. İki ülke arasında daha önce oynanan 75 müsabakada Belçika'nın üstünlüğü bulunuyor. Söz konusu maçlarda Belçika 30 galibiyet elde ederken, Fransa 26 kez kazandı ve 19 mücadele beraberlikle sonuçlandı. Belçika'nın 162 golüne Fransa 131 golle cevap verebildi.

İŞTE İLK 11'LER

Fransa: Maignan, Kounde, Upamecano, Saliba, Theo, Kante, Tchouameni, Rabiot, Griezmann, Thuram, Mbappe.

Belçika: Casteels, Castagne, Faes, Vertonghen, Theate, Carrasco, Onana, De Bruyne, Doku, Openda, Lukaku

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör