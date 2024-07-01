(CANLI) Fransa - Belçika | EURO 2024 son 16 turunda hataya yer yok
EURO 2024'te heyecan son 16 turu maçlarıyla kaldığı yerden devam ediyor. Fransa ile Belçika çeyrek finale çıkmak için kozlarını paylaşacak. Maçın canlı anlatımını haberimizden takp edebilirsiniz...
EURO 2024'te son 16 turları nefesleri kesmeye devam ediyor.
76. KEZ KARŞILAŞIYORLAR
Fransa ile Belçika, yarın 76. kez kozlarını paylaşacak. İki ülke arasında daha önce oynanan 75 müsabakada Belçika'nın üstünlüğü bulunuyor. Söz konusu maçlarda Belçika 30 galibiyet elde ederken, Fransa 26 kez kazandı ve 19 mücadele beraberlikle sonuçlandı. Belçika'nın 162 golüne Fransa 131 golle cevap verebildi.
İŞTE İLK 11'LER
Fransa: Maignan, Kounde, Upamecano, Saliba, Theo, Kante, Tchouameni, Rabiot, Griezmann, Thuram, Mbappe.
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