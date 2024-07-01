Vincenzo Montella’dan flaş Arda Güler açıklaması! Milli yıldız Avusturya maçında oynayacak mı?

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve milli futbolcumuz Mert Müldür, Avusturya maçı öncesinde basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

İŞTE MERT MÜLDÜR'ÜN SÖZLERİ:

Takımda çok iyi bir uyum var. Kim oynarsa oynasın sahada elimizden geleni yapacağız. Her oyuncu kendini hazır tutmak zorundadır. Fenerbahçe'de oynamadığım zaman da kendimi hep hazır tuttum. Şampiyonaya gelmeyi çok istiyordum. Antrenmanlarda çok çalıştım ve hoca da formayı bana verdi. Tabii bu da hocanın tercihi.

Bu maç daha özel olacak benim için. Ortada bir çeyrek final bileti var ve iki takım da almak istiyor. Umarım kazanan biz oluruz. Rakibimizi çok iyi analiz ettik, ilk maça benzeyen bir maç olmayacağını düşünüyoruz. Çok iyi hazırlandık. Viyana'dan birçok arkadaşım yarın maçta olacak.

İŞTE MONTELLA'NIN SÖZLERİ:

Avusturya bana bir kulübünü hatırlatıyor. Birçok alanda çok başarılı bir takım var karşımızda.

Kenan Yıldız çok profesyonel bir oyuncu, mentali çok güçlü ama 90 dakikada daha tutarlı olma anlamında daha iyi olabilir. Pozisyonları biraz daha iyi bitirmesi gerekiyor diye düşünüyorum.