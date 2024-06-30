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İspanya - Gürcistan | CANLI

Giriş: 30.06.2024 21:56
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İspanya - Gürcistan | CANLI

Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda bir çeyrek finalist daha belli oluyor. İngiltere - Slovakya karşılaşmasının ardından İspanya ile Gürcistan kozlarını paylaşıyor. Maçın canlı anlatımını ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz...

Türkiye'nin de katıldığı ve 24 ülkenin şampiyonluk mücadelesi verdiği 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) yeni bir maç heyecanı daha yaşanıyor.

İspanya ie Gürcistan kritik mücadelede kozlarını paylaşıyor.

İSPANYA - GÜRCİSTAN MAÇININ İLK 11'LERİ

İspanya: Unai Simon, Carvajal, Le Normand, Laporte, Cucurella, Pedri, Rodri, Fabian Ruiz, Yamal, Nico Williams, Morata.

Gürcistan: Mamardashvili, Kakabadze, Gvelesiani, Kashia, Dvali, Lochoshvili, Chakvetadze, Kiteishvili, Kochorashvili, Mikautadze, Kvaratskhelia.

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