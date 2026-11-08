Arda Güler fırtınası dinmiyor! Son 6 maçta 7 gole katkı, Valencia'da maçın yıldızı oldu
Real Madrid, deplasmanda Valencia'yı Federico Valverde, Arda Güler ve Kylian Mbappe'nin golleriyle 3-0 mağlup etti. Mücadelenin 36. dakikasında fileleri havalandıran milli yıldız Arda Güler, maçın oyuncusu seçildi. Son 6 karşılaşmada 3 gol ve 4 asist üreten 21 yaşındaki futbolcu, bu sezon 14 maçta 4 gol ve 5 asiste ulaştı.
İspanya LaLiga'da Real Madrid, deplasmanda Valencia ile karşı karşıya geldi. Milli futbolcu Arda Güler'in gol attığı mücadelede başkent temsilcisi, rakibini 3-0 mağlup ederek sahadan 3 puanla ayrıldı.
Real Madrid'in galibiyetinde önemli rol oynayan Arda Güler, karşılaşmanın oyuncusu seçilirken son haftalardaki performansıyla da dikkat çekti.
ARDA GÜLER VALENCIA DEPLASMANINDA SAHNEYE ÇIKTI
Karşılaşmaya etkili başlayan Real Madrid, 28. dakikada Federico Valverde'nin golüyle 1-0 öne geçti.
Bu golden 8 dakika sonra milli futbolcu Arda Güler sahneye çıktı. Mücadelenin 36. dakikasında fileleri havalandıran 21 yaşındaki yıldız, farkı ikiye çıkararak takımını rahatlattı.
İşte milli yıldızın attığı o gol...
ARDA GÜLEEEERRRRR! 🤩🤩🇹🇷 Milli futbolcumuz, Valencia deplasmanında Real Madrid'in 2. golüne imza attı! 💪 🟡 @iddaa & https://t.co/aNnm6pGaLU https://t.co/WihNSBEUvx— S Sport (@ssporttr) November 7, 2026
İlk yarıda iki farklı üstünlük yakalayan Real Madrid, 75. dakikada Kylian Mbappe'nin attığı golle skoru 3-0'a taşıdı.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Real Madrid, Valencia deplasmanından 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.
ARDA GÜLER MAÇIN OYUNCUSU SEÇİLDİ
Real Madrid'in Valencia karşısında aldığı galibiyete golle katkı sağlayan Arda Güler, maçın oyuncusu seçildi.
Milli yıldız, karşılaşmanın 36. dakikasında kaydettiği golle bu sezonki gol sayısını 4'e yükseltti.