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Arda Güler fırtınası dinmiyor! Son 6 maçta 7 gole katkı, Valencia'da maçın yıldızı oldu

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Real Madrid, deplasmanda Valencia'yı Federico Valverde, Arda Güler ve Kylian Mbappe'nin golleriyle 3-0 mağlup etti. Mücadelenin 36. dakikasında fileleri havalandıran milli yıldız Arda Güler, maçın oyuncusu seçildi. Son 6 karşılaşmada 3 gol ve 4 asist üreten 21 yaşındaki futbolcu, bu sezon 14 maçta 4 gol ve 5 asiste ulaştı.

Arda Güler fırtınası dinmiyor! Son 6 maçta 7 gole katkı, Valencia'da maçın yıldızı oldu 1

İspanya LaLiga'da Real Madrid, deplasmanda Valencia ile karşı karşıya geldi. Milli futbolcu Arda Güler'in gol attığı mücadelede başkent temsilcisi, rakibini 3-0 mağlup ederek sahadan 3 puanla ayrıldı.

Arda Güler fırtınası dinmiyor! Son 6 maçta 7 gole katkı, Valencia'da maçın yıldızı oldu 2

Real Madrid'in galibiyetinde önemli rol oynayan Arda Güler, karşılaşmanın oyuncusu seçilirken son haftalardaki performansıyla da dikkat çekti.

Arda Güler fırtınası dinmiyor! Son 6 maçta 7 gole katkı, Valencia'da maçın yıldızı oldu 3

ARDA GÜLER VALENCIA DEPLASMANINDA SAHNEYE ÇIKTI

Karşılaşmaya etkili başlayan Real Madrid, 28. dakikada Federico Valverde'nin golüyle 1-0 öne geçti.

Bu golden 8 dakika sonra milli futbolcu Arda Güler sahneye çıktı. Mücadelenin 36. dakikasında fileleri havalandıran 21 yaşındaki yıldız, farkı ikiye çıkararak takımını rahatlattı.

İşte milli yıldızın attığı o gol...

Arda Güler fırtınası dinmiyor! Son 6 maçta 7 gole katkı, Valencia'da maçın yıldızı oldu 4

İlk yarıda iki farklı üstünlük yakalayan Real Madrid, 75. dakikada Kylian Mbappe'nin attığı golle skoru 3-0'a taşıdı.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Real Madrid, Valencia deplasmanından 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Arda Güler fırtınası dinmiyor! Son 6 maçta 7 gole katkı, Valencia'da maçın yıldızı oldu 5

ARDA GÜLER MAÇIN OYUNCUSU SEÇİLDİ

Real Madrid'in Valencia karşısında aldığı galibiyete golle katkı sağlayan Arda Güler, maçın oyuncusu seçildi.

Milli yıldız, karşılaşmanın 36. dakikasında kaydettiği golle bu sezonki gol sayısını 4'e yükseltti.

Arda Güler fırtınası dinmiyor! Son 6 maçta 7 gole katkı, Valencia'da maçın yıldızı oldu 6

SON 6 MAÇTA 7 GOLE DOĞRUDAN KATKI

Real Madrid formasıyla son haftalarda etkili bir performans sergileyen Arda Güler, çıktığı son 6 karşılaşmada 3 gol ve 4 asist kaydetti.

Toplam 7 gole doğrudan katkı sağlayan milli futbolcu, hücumdaki üretkenliğiyle takımının dikkat çeken isimlerinden biri oldu.

Arda Güler fırtınası dinmiyor! Son 6 maçta 7 gole katkı, Valencia'da maçın yıldızı oldu 7

BU SEZON BAMBAŞKA

Arda Güler'in bu sezonki performansı da dikkat çekiyor.

Real Madrid formasıyla 14 karşılaşmada görev alan milli yıldız, 4 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.

Böylece 21 yaşındaki futbolcu, 14 maçta toplam 9 gole doğrudan etki etti.

Arda Güler fırtınası dinmiyor! Son 6 maçta 7 gole katkı, Valencia'da maçın yıldızı oldu 8

JOSE MOURINHO YÖNETİMİNDE TAM GAZ

Jose Mourinho yönetimindeki Real Madrid, son 12 karşılaşmada 11 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı.

Başkent temsilcisi, bu süreçte Inter, Rayo Vallecano, Elche, Villarreal, Roma, Sevilla, Leipzig, Barcelona, Racing Santander, AEK ve Valencia karşısında galip geldi. Tek yenilgisini ise Atletico Madrid karşısında yaşadı.

Arda Güler fırtınası dinmiyor! Son 6 maçta 7 gole katkı, Valencia'da maçın yıldızı oldu 9

REAL MADRID'İN SON 12 MAÇI

İşte Real Madrid'in son maçlardaki karnesi...

  • Inter 1-2 Real Madrid ✅

  • Real Madrid 4-1 Rayo Vallecano ✅

  • Elche 2-3 Real Madrid ✅

  • Atletico Madrid 2-1 Real Madrid ❌

  • Real Madrid 1-0 Villarreal ✅

  • Roma 3-4 Real Madrid ✅

  • Real Madrid 4-1 Sevilla ✅

  • Real Madrid 4-1 Leipzig ✅

  • Barcelona 1-2 Real Madrid ✅

  • Racing Santander 0-3 Real Madrid ✅

  • AEK 2-3 Real Madrid ✅

  • Valencia 0-3 Real Madrid ✅

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