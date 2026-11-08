Arda Güler fırtınası dinmiyor! Son 6 maçta 7 gole katkı, Valencia'da maçın yıldızı oldu

Toplam 7 gole doğrudan katkı sağlayan milli futbolcu, hücumdaki üretkenliğiyle takımının dikkat çeken isimlerinden biri oldu.

Real Madrid formasıyla son haftalarda etkili bir performans sergileyen Arda Güler, çıktığı son 6 karşılaşmada 3 gol ve 4 asist kaydetti.

Böylece 21 yaşındaki futbolcu, 14 maçta toplam 9 gole doğrudan etki etti.

Real Madrid formasıyla 14 karşılaşmada görev alan milli yıldız, 4 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.

Arda Güler'in bu sezonki performansı da dikkat çekiyor.

BU SEZON BAMBAŞKA

JOSE MOURINHO YÖNETİMİNDE TAM GAZ

Jose Mourinho yönetimindeki Real Madrid, son 12 karşılaşmada 11 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı.

Başkent temsilcisi, bu süreçte Inter, Rayo Vallecano, Elche, Villarreal, Roma, Sevilla, Leipzig, Barcelona, Racing Santander, AEK ve Valencia karşısında galip geldi. Tek yenilgisini ise Atletico Madrid karşısında yaşadı.