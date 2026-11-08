Kim Milyoner Olmak İster’de şoke eden hata! Einstein yaktı Tesla bitirdi

Kim Milyoner Olmak İster'de 18 yaşındaki Mert Can Budak, üstün performansıyla geceye damga vurdu. Peş peşe doğru yanıtlarla 1 milyon TL'lik soruya kadar yükselen genç yarışmacı, bilim insanlarının ölüm yaşlarının sorulduğu kritik soruda yaptığı yorum hatasıyla büyük ödülü kaçırdı.

ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de bu hafta 18 yaşındaki Mert Can Budak performansıyla geceye damga vurdu. Reşit olduğu gün yarışmaya başvuran ve üniversite sınavına hazırlanan genç yarışmacı, sorulara verdiği hızlı ve sıra dışı yanıtlarla hem sunucu Cem Öğretir'i hem de ekran başındakileri şaşırttı.

REŞİT OLDUĞU GÜN BAŞVURDU Gelecekte psikiyatrist olmak istediğini belirten Budak, kendisinde de bulunan dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunun (DEHB) beyin üzerindeki etkilerini anlattı. Özellikle yüksek gerilimli ortamlarda yaşadığı hiperodaklanmanın kendisine avantaj sağladığını ifade eden genç yarışmacı, ilk sorulardan itibaren iddiasını ortaya koydu.

JOKERLERİ STRATEJİK KULLANDI Yarışma boyunca doğru cevaplarıyla ilerleyen Mert Can Budak, 100 bin TL'lik Osmanlı tarihi sorusunda telefon jokerine başvurdu.

Tarih öğretmeni Esra Yılmaz'ın desteğiyle doğru cevaba ulaşan genç yarışmacı, 200 bin TL'lik soruda da yarı yarıya jokerini kullandı.