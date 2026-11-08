-°C
CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

Kim Milyoner Olmak İster’de şoke eden hata! Einstein yaktı Tesla bitirdi

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

Kim Milyoner Olmak İster'de 18 yaşındaki Mert Can Budak, üstün performansıyla geceye damga vurdu. Peş peşe doğru yanıtlarla 1 milyon TL'lik soruya kadar yükselen genç yarışmacı, bilim insanlarının ölüm yaşlarının sorulduğu kritik soruda yaptığı yorum hatasıyla büyük ödülü kaçırdı.

Kim Milyoner Olmak İster’de şoke eden hata! Einstein yaktı Tesla bitirdi 1

ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de bu hafta 18 yaşındaki Mert Can Budak performansıyla geceye damga vurdu. Reşit olduğu gün yarışmaya başvuran ve üniversite sınavına hazırlanan genç yarışmacı, sorulara verdiği hızlı ve sıra dışı yanıtlarla hem sunucu Cem Öğretir'i hem de ekran başındakileri şaşırttı.

Kim Milyoner Olmak İster’de şoke eden hata! Einstein yaktı Tesla bitirdi 2

REŞİT OLDUĞU GÜN BAŞVURDU

Gelecekte psikiyatrist olmak istediğini belirten Budak, kendisinde de bulunan dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunun (DEHB) beyin üzerindeki etkilerini anlattı. Özellikle yüksek gerilimli ortamlarda yaşadığı hiperodaklanmanın kendisine avantaj sağladığını ifade eden genç yarışmacı, ilk sorulardan itibaren iddiasını ortaya koydu.

Kim Milyoner Olmak İster’de şoke eden hata! Einstein yaktı Tesla bitirdi 3

JOKERLERİ STRATEJİK KULLANDI

Yarışma boyunca doğru cevaplarıyla ilerleyen Mert Can Budak, 100 bin TL'lik Osmanlı tarihi sorusunda telefon jokerine başvurdu.

Kim Milyoner Olmak İster’de şoke eden hata! Einstein yaktı Tesla bitirdi 4

Tarih öğretmeni Esra Yılmaz'ın desteğiyle doğru cevaba ulaşan genç yarışmacı, 200 bin TL'lik soruda da yarı yarıya jokerini kullandı.

Kim Milyoner Olmak İster’de şoke eden hata! Einstein yaktı Tesla bitirdi 5

300 bin TL'lik baraj sorusunu da doğru yanıtlayan Budak, asıl hedefinin 500 bin TL olduğunu açıkladı. Tıp veya biyomühendislik eğitimi almak isteyen yarışmacı, kazanacağı parayla psikiyatrik rahatsızlıkların tedavisine yönelik ilaç geliştirme çalışmalarını destekleyecek bir teknoloji girişimi kurmayı planladığını anlattı.

Kim Milyoner Olmak İster’de şoke eden hata! Einstein yaktı Tesla bitirdi 6

81 İL ÜZERİNDEN TEK TEK HESAPLADI

Gecenin dikkat çeken anlarından biri 500 bin TL değerindeki soruda yaşandı.

Türkiye'deki devlet üniversitelerinin sayısının sorulduğu yarışmada kesin rakamı bilmeyen Budak, iller üzerinden yaptığı hesaplamayla seçenekleri elemeye başladı. İstanbul, Ankara ve İzmir'deki üniversiteleri tek tek sayarak tahmin yürüten genç yarışmacı, çift cevap jokerini kullandı ve 129 yanıtını verdi.

Doğru cevaba ulaşan Budak, 500 bin TL'yi garantiledi ve 1 milyon TL'lik soruyu açmaya hak kazandı.

Kim Milyoner Olmak İster’de şoke eden hata! Einstein yaktı Tesla bitirdi 7

1 MİLYON TL'LİK SORUDA KRİTİK HATA

Gecenin kaderini belirleyen soru ise bilim dünyasının önemli isimlerini karşı karşıya getirdi.

Hangisi diğerlerinden daha geç yaşta vefat etmiştir?

A: Thomas Edison
B: Nikola Tesla
C: Marie Curie
D: Albert Einstein

Kim Milyoner Olmak İster’de şoke eden hata! Einstein yaktı Tesla bitirdi 8

Bilim insanlarının yaşamlarını ve tarihsel dönemlerini karşılaştıran Mert Can Budak, uzun süre düşündükten sonra kararını verdi. Cevabından emin olduğunu belirten genç yarışmacı, "D: Albert Einstein" seçeneğini işaretledi.

Ancak kritik bir ayrıntıyı gözden kaçırmıştı. Soruda hangi bilim insanının daha yakın tarihte hayatını kaybettiği değil, hangisinin daha ileri yaşta vefat ettiği soruluyordu.

Kim Milyoner Olmak İster’de şoke eden hata! Einstein yaktı Tesla bitirdi 9

"AAA! GİTTİK DİYORUZ, VALLAHİ GİTTİK!"

Cem Öğretir'in sorudaki kritik ayrıntıyı hatırlatmasıyla hatasını fark eden Budak, şaşkınlığını gizleyemedi.

Genç yarışmacı, "Aaa! Gittik diyoruz, vallahi gittik!" diyerek yaşadığı talihsizliği esprili bir dille karşıladı.

Kim Milyoner Olmak İster’de şoke eden hata! Einstein yaktı Tesla bitirdi 10

Doğru cevabın Nikola Tesla olduğunun açıklanmasıyla 1 milyon TL hayali sona erdi. Büyük ödülü yalnızca bir soruyla kaçıran 18 yaşındaki Mert Can Budak, yarışmadan 300 bin TL ödülle ayrıldı.

Genç yarışmacı, milyonluk soruda yaptığı kritik hataya rağmen zekâsı, hızlı hesaplamaları ve kendine özgü akıl yürütme yöntemiyle stüdyoda büyük alkış topladı.

Arda Güler fırtınası dinmiyor! Son 6 maçta 7 gole katkı, Valencia'da maçın yıldızı oldu
Sonraki Galeri
Arda Güler fırtınası dinmiyor! Son 6 maçta 7 gole katkı, Valencia'da maçın yıldızı oldu
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin