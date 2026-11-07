Doğu Akdeniz'deki korsan plana Ankara'dan tarihi yanıt! Mavi Vatan'da izinsiz faaliyetlere geçit yok: Türkiye'yi bölgede yok sayan kaybeder

Doğu Akdeniz’de Yunanistan ve GKRY’nin Türk deniz yetki alanlarını hiçe sayan NAVTEX adımlarına Ankara’dan karşılık geldi. Türkiye, BM’ye bildirdiği kıta sahanlığı sınırları içinde izinsiz faaliyetlere izin vermeyeceğini ilan etti. Bölgedeki gelişmeleri değerlendiren A Haber Yunanistan Muhabiri İlhan Tahsin, Atina ve Tel Aviv’in tutumunu, Türkiye’nin diplomatik hamlelerini ve projenin perde arkasını anlattı.

Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin kıta sahanlığına ve deniz yetki alanlarına yönelik hukuka aykırı girişimler, Ankara ile Atina ve GKRY arasındaki tansiyonu yeniden yükseltti. Dışişleri Bakanlığı, konuya ilişkin sert ve kararlı bir açıklama yayımladı.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINDAN NET TAVIR: TÜRKİYE'NİN ONAYI ŞART Fransız bayraklı bir geminin Türk kıta sahanlığında izinsiz araştırma yapma niyetinde olduğunu belirten Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan ve GKRY tarafından yayımlanan yetkisiz seyir ikazlarının iptal edildiğini duyurdu. Bakanlık, geminin faaliyetleri için Türkiye'den alınması gereken muvafakat sürecinin henüz tamamlanmadığını vurgulayarak egemenlik haklarının korunması konusundaki kararlılığını yineledi.

ATİNA YÖNETİMİNDEN KÜSTAH TEHDİT: "OTURUP GELİŞMELERİ İZLEMEYECEĞİZ"

Ankara'nın Mavi Vatan'daki kararlı duruşu ve yayımladığı karşı NAVTEX'in ardından Atina cephesindeki tedirginlik arttı. Yunan hükümetinden ise provokatif bir açıklama geldi.

Türkiye'nin Yunanistan-Güney Kıbrıs elektrik bağlantısına yönelik tepkisi ve attığı karşı adımlar üzerine geri adım atmayacaklarını savunan Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Tasos Hacivasiliu, sahada gerilim yaratmanın bölgedeki hiçbir ülkenin çıkarına olmayacağını söyledi. Hacivasiliu, Ankara'nın müdahalesinin yakın olduğunu düşünmediğini de dile getirdi.

Olası bir müdahale senaryosuna ilişkin, "Türkiye müdahale ederse oturup gelişmeleri izlemeyeceğiz." diyen Hacivasiliu, Yunanistan'ın böyle bir durumda gelişmeleri seyretmeyeceğini savundu.

"2022'DEN BERİ DENİYORLAR, TÜRKİYE'NİN İZNİ OLMADAN BU PROJE İLERLEYEMEZ"

Canlı yayında Merve Türkay'ın sorularını yanıtlayan A Haber Yunanistan Muhabiri İlhan Tahsin, Doğu Akdeniz'deki projenin geçmişine ve Türkiye'nin itirazlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Projenin 2022 yılında gündeme geldiğini belirten Tahsin, sonraki yıllarda da bölgede deniz tabanına yönelik araştırmalar yapılmak istendiğini söyledi. Türkiye'nin Libya ile imzaladığı Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılması Mutabakatı'na dikkat çeken Tahsin, şu ifadeleri kullandı:

"Bu yeni bir proje değil. 2022 yılında başlayan bir süreçten söz ediyoruz. Öncesinde de görüşmeler yapıldı. 2022, 2023 ve 2024 yıllarında bölgede deniz tabanına yönelik araştırmalar gerçekleştirilmek istendi. Ancak Libya Mutabakatı defalarca yok sayılmaya çalışıldı. Türkiye ise buna kararlı şekilde tepki gösterdi. İtalyan şirketlerin yanı sıra başka firmalar da projeden çekildi. Bir Fransız şirketi de bölgede faaliyet göstermek istedi ancak daha sonra geri adım attı."

Türkiye'nin projeye bütünüyle karşı çıkmadığını, ancak deniz yetki alanlarının yok sayılamayacağını vurgulayan Tahsin, "Türkiye, 'Proje yapılsın ya da yapılmasın' demiyor. Libya ile yaptığımız anlaşma ve uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarımız var. Deniz yetki alanlarımızı belirledik. Bu nedenle Türkiye'yi yok sayarak projenin ilerlemesi mümkün değil. Türkiye, haklarını korumakta kararlı." dedi.

LİBYA MECLİSİ ANLAŞMAYI ONAYLADI, YUNANİSTAN KÖŞEYE SIKIŞTI

Yunanistan'ın Türkiye-Libya anlaşmasını geçersiz saydığını belirten İlhan Tahsin, Libya Temsilciler Meclisinin anlaşmayı onaylamasına rağmen Atina'nın itirazlarını sürdürdüğünü söyledi.

Tahsin, Yunanistan'ın anlaşmanın hukuki dayanağı bulunmadığını savunduğunu belirterek, "Atina, geçmişte Libya'da iki ayrı yönetim bulunduğunu ve Türkiye'nin anlaşmayı oldubittiye getirdiğini ileri sürüyor. Ancak Libya Temsilciler Meclisi, Türkiye ile yapılan anlaşmayı onayladı. Buna rağmen Yunanistan bu kararı da yok sayıyor." ifadelerini kullandı.

Yunanistan'ın Türkiye'nin deniz yetki alanlarına ilişkin haklarını kabul etmediğini dile getiren Tahsin, iki ülke arasındaki görüş ayrılığını şöyle anlattı:

"Yunanistan, Türkiye'nin bu bölgede söz sahibi olamayacağını savunuyor. Türkiye ise Libya ile yaptığı anlaşmanın uluslararası hukuktan kaynaklanan haklara dayandığını belirtiyor. İki ülke anlaşma yaptı ve bu anlaşmayı hayata geçiriyor. Atina ise söz konusu mutabakatı egemenlik haklarına müdahale olarak değerlendiriyor. Yunanistan'ın yaklaşımı, Ege ve Akdeniz'de Türkiye'nin hak iddia etmesine karşı çıkmak üzerine kurulu."

SURİYE'DE KÖŞEYE SIKIŞAN İSRAİL, YUNANİSTAN KARTINA SARILDI

İsrail'in projeye sonradan dahil olduğunu belirten İlhan Tahsin, bu süreci Suriye'de yaşanan gelişmeler ve Türkiye'nin bölgedeki hamleleriyle ilişkilendirdi.

Tahsin, "İsrail başlangıçta projede yer almıyordu. Suriye'de Esad yönetiminin devrilmesinin ardından Türkiye'nin attığı adımlar ve bölgedeki etkisinin artmasıyla projeye dâhil oldu. İsrail, Türkiye ile Yunanistan arasındaki sorunları kendi lehine kullanmak istedi." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'in olası bir çatışma durumunda Yunanistan'ı sürecin dışında tutacağı yönündeki açıklamasına da değinen Tahsin, "Geçen hafta İsrail'den yapılan açıklamada, Türkiye ile Ege ve Suriye üzerinde yaşanabilecek olası bir çatışmada Yunanistan'ın bu sürece dâhil edilmeyeceği ifade edildi." dedi.

TÜRK HARİCİYESİNDEN ZAMANLAMA DERSİ: MOSSAD AJANINDAN İTİRAF Tahsin, "Türkiye'nin son dönemde attığı dış politika adımları Yunanistan'da da değerlendiriliyor. Yunan analistler ve köşe yazarları, bu hamlelerin zamanlamasına dikkat çekiyor. Geçmişte Libya'da yaşanan gelişmelerden bugüne uzanan süreç, Türk dış politikasının ve Dışişleri teşkilatının çalışmalarını ortaya koyuyor." ifadelerini kullandı.

İsrail'in Türkiye'nin bölgedeki etkisinden duyduğu endişeye de değinen Tahsin, eski bir Mossad ajanının Yunan basınında yaptığı açıklamayı aktardı:

"İsrail, Türkiye tarafından kuşatıldığını ileri sürüyor. Bu endişesini ABD'de de sık sık dile getiriyor. Geçtiğimiz hafta eski bir Mossad ajanı, Protothema gazetesinin canlı yayınına katılarak Türkiye'nin hamlelerini değerlendirdi. Ajan, 'Türkiye'den böyle bir adım beklemiyorduk. Bizden habersiz bir hamle yaparak sınırımıza kadar geldi. Bu nedenle Türk ordusunun gerçek gücünü bile tam olarak bilmiyoruz. Türkiye çok farklı bir ülke.' ifadelerini kullandı."

Projeye ilişkin diplomatik temaslar hakkında da bilgi veren Tahsin, Fransa ile Türkiye arasında yürütülen görüşmelere dikkat çekti: