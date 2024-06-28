Milli Takım’da tek hedef Avusturya! EURO 2024’te çeyrek finale 1 adım kaldı...





Avusturya ile oynayacakları son 16 turu karşılaşmasını değerlendiren Salih, şöyle konuştu: "Leipzig'de bizi çok iyi bir takım bekliyor, çok zor maç olacak. Onlara karşı son maçta maalesef kötü bir sonuç aldık. Onu unutmadık. Avusturya gerçekten takım olarak fiziksel oynuyor, oturmuş bir takım. Ona göre analiz yapmalı ve son maçımıza göre iyi ve kötü yanlarımızı analiz etmeliyiz. Ona göre maça odaklanmamız gerek. Planımızı kurmalıyız, kendimize güvenirsek inşallah o maçı da alırız. Takıma çok güveniyorum, kazanacak ve turu geçecek kalite bizde var. İçimde bir yara var, 6-1 iz bıraktı. O yüzden şimdiki maçla ilgili içimde duygu var, herkese cevap vermek istiyorum, bu düşünceyle maça girmemiz gerek. Takımımız Avusturya maçına final gibi bakıyor. İlk maç hazırlık maçıydı, antrenörümüz de birkaç şeyi denedi. Açıkçası, herkes mental olarak şu an daha iyi seviyede. Kazanmak istiyoruz."