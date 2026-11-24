Evlatlarını uykusunda katlettiler! Adana'daki vahşette cani anne baba cinayet sonrası eğlenceye gitmiş

Adana'da 15 yaşındaki Rafet Dinç'in tabancayla öldürülmesine ilişkin davada anne ve babasına verilen müebbet hapis cezalarının gerekçesi açıklandı. Mahkemenin gerekçeli kararında, babanın uyuyan oğluna iki el ateş ettiği, anne ve babanın cesedi ormanlık alana taşıdıktan sonra evi temizlediği ve dikkat çekmemek için yılbaşı eğlencesine gittiği belirtildi.