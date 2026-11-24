Vincenzo Montella'dan dikkat çeken Milli Takım ve santrfor açıklaması

A Milli Futbol Takımı'nın eski teknik direktörü Vincenzo Montella, İtalyan basınına dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ay-yıldızlıların Dünya Kupası performansını ve görevinden ayrıldığı süreci değerlendiren İtalyan teknik adam, görev yaptığı dönemde tartışma konusu olan santrforsuz oyun tercihine ilişkin de konuştu. Montella'nın Deniz Gül hakkındaki sözleri dikkat çekti. İşte detaylar...

A Milli Futbol Takımı'nın eski teknik direktörü Vincenzo Montella, İtalyan spor gazetesi La Gazzetta dello Sport'a açıklamalarda bulundu. Ay-yıldızlıların Dünya Kupası performansını ve görevinden ayrıldığı süreci değerlendiren Montella, santrforsuz oyun tercihine ilişkin de konuştu. İşte İtalyan teknik adamın tüm açıklamaları...

"GERÇEKTEN ONLARCA REKOR KIRDIK" "Avrupa Şampiyonası'na katılamama riski vardı. Türkiye Milli Takımı'nın başına o dönemde getirildim. Yanlış hatırlamıyorsam üç maçımız kalmıştı. Hırvatistan deplasmanında kazandık. Hırvatistan, daha önce Avrupa Şampiyonası elemelerinde sahasında hiç yenilmemişti. Gerçekten onlarca rekor kırdık ve yaptığımız iş Türkiye'de de takdir edildi."

"BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADIK" "Dünya Kupası öncesinde Türkiye'de futbola duyulan tutku ve kurulan hayaller nedeniyle beklentiler çok yüksekti. Aldığımız sonuçlarla bu beklentileri karşılayamadık. Ama futbolda nadir görülen bir şey yaşadık. İki maça tamamen hükmettik, 50 kez ceza sahasına girdik, kaleyi bulan 70 şut çektik ve bir gol bile atamadık. Geriye dönüp baktığımda, futbolcuların bir şeyler yapma isteğiyle farkında olmadan üzerlerinde fazla sorumluluk hissetmiş olabileceğini düşünüyorum."

"O ZAMANA KADAR OLUŞAN BÜYÜ BİRAZ BOZULDU" "Üçüncü maç da onurumuz açısından önemliydi. Bir Dünya Kupası maçında başka türlüsü olamaz. O maçta üç gol attık. Maç bittiğinde ilk iş kaç şut çektiğimize baktım. Çok fazla şut hatırlamıyordum. Kaleyi bulan üç şutumuz varmış. Üç şut, üç gol. Bazen tesadüfün de payı oluyor. Futbolda her şey tesadüf değil elbette. Oyuncular muhtemelen farkında olmadan kendilerini fazla baskı altında hissetmişlerdi. Sonrasında kurduğumuz yapı hem medyada hem de yerelde sarsıldı. Futbolcular ağır şekilde yuhalandı, şahıslarına yönelik sert saldırılara maruz kaldı. O zamana kadar oluşan büyü biraz bozuldu."