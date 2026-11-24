UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son iki maçını kazanan Galatasaray, 5. hafta mücadelesinde İngiliz ekibi Aston Villa'yı konuk edecek. Saat 20.45'te başlayacak karşılaşma öncesinde sarı-kırmızılıların ilk 11'i belli oldu. Kritik mücadele öncesindeki son gelişmeleri ve katil Netanyahu'nun Galatasaray'ı UEFA'ya şikâyet etmesine ilişkin detayları A Spor muhabiri Emre Kaplan aktardı.

MAÇ ÖNCESİ FİLİSTİN YİNE UNUTULMADI

Galatasaray taraftarları, karşılaşma öncesinde katil İsrail'in yapmış olduğu soykırıma karşı Filistin halkına destek olmak ve bu zulmü tüm dünyaya duyurmak için tribünlere pankartlar astı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, "Filistin bebeklerini bırakın" ve "Özgür Filistin" pankartlarıyla Filistin'e olan desteğini yine esirgemedi.

GALATASARAY 6 PUANLA 18. SIRADA

Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan 36 takımlı lig aşamasından katılan Galatasaray, organizasyondaki ilk iki maçında istediği sonuçları alamadı. Sarı-kırmızılılar, deplasmanda Portekiz temsilcisi Sporting'e 3-1, sahasında ise İspanya devi Barcelona'ya 4-1 mağlup oldu.

Üçüncü haftada Fransa temsilcisi Lille'i deplasmanda 4-2 yenen Galatasaray, dördüncü haftada da Almanya ekibi Stuttgart'ı sahasında 2-0 mağlup etti. Dört maçta 6 puan toplayan sarı-kırmızılı ekip, beşinci haftaya 18. sırada girdi.