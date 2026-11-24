Okan Buruk'un planı hazır! Devler Ligi'nde Galatasaray'ın konuğu Aston Villa
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Aston Villa'yı RAMS Park'ta ağırlayacak Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, İngiliz ekibi karşısında 3 puan peşinde. İlk 8 hedefini sürdüren sarı-kırmızılılarda gözler kritik mücadeleye çevrildi. İşte karşılaşmanın ilk 11'leri...
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında İngiltere temsilcisi Aston Villa'yı sahasında konuk edecek. RAMS Park'ta oynanacak mücadele saat 20.45'te başlayacak. Karşılaşmayı Alman hakem Daniel Siebert yönetecek. Karşılaşmada sarı-kırmızılılar, teknik direktör Okan Buruk'un önderliğinde İngiliz ekibi karşısında mutlak galibiyet arıyor. Kritik mücadelede temsilcimiz Galatasaray, 5 maç sonunda puanını 9'a çıkarmanın peşinde. İşte Galatasaray'ın Aston Villa karşısındaki ilk 11'i...
MAÇ ÖNCESİ SON GELİŞMELER
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son iki maçını kazanan Galatasaray, 5. hafta mücadelesinde İngiliz ekibi Aston Villa'yı konuk edecek. Saat 20.45'te başlayacak karşılaşma öncesinde sarı-kırmızılıların ilk 11'i belli oldu. Kritik mücadele öncesindeki son gelişmeleri ve katil Netanyahu'nun Galatasaray'ı UEFA'ya şikâyet etmesine ilişkin detayları A Spor muhabiri Emre Kaplan aktardı.
İŞTE GALATASARAY'IN ASTON VILLA MAÇI İLK 11'İ
Galatasaray: Uğurcan, Singo, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Torreira, Yunus, Batrakov, Eren, Barış Alper.
Aston Villa: Suzuki, Harwood-Bellis, Lindelöf, Mings, Maatsen, McGinn, Joao Gomes, Kamara, Alysson, Manzambi, Jackson
MAÇ ÖNCESİ FİLİSTİN YİNE UNUTULMADI
Galatasaray taraftarları, karşılaşma öncesinde katil İsrail'in yapmış olduğu soykırıma karşı Filistin halkına destek olmak ve bu zulmü tüm dünyaya duyurmak için tribünlere pankartlar astı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, "Filistin bebeklerini bırakın" ve "Özgür Filistin" pankartlarıyla Filistin'e olan desteğini yine esirgemedi.
GALATASARAY 6 PUANLA 18. SIRADA
Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan 36 takımlı lig aşamasından katılan Galatasaray, organizasyondaki ilk iki maçında istediği sonuçları alamadı. Sarı-kırmızılılar, deplasmanda Portekiz temsilcisi Sporting'e 3-1, sahasında ise İspanya devi Barcelona'ya 4-1 mağlup oldu.
Üçüncü haftada Fransa temsilcisi Lille'i deplasmanda 4-2 yenen Galatasaray, dördüncü haftada da Almanya ekibi Stuttgart'ı sahasında 2-0 mağlup etti. Dört maçta 6 puan toplayan sarı-kırmızılı ekip, beşinci haftaya 18. sırada girdi.
ASTON VILLA 9 PUANLA 6. SIRADA
Bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında Club Brugge'ü deplasmanda 3-2 mağlup eden Aston Villa, sonraki haftalarda Fenerbahçe'yi 6-0, Norveç temsilcisi Viking'i ise 3-1 yendi.
İngiliz ekibi, dördüncü haftada Barcelona'ya konuk olduğu karşılaşmadan 3-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Aston Villa, topladığı 9 puanla lig aşamasında 6. sırada bulunuyor.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE EN GOLCÜ İSİM BATRAKOV
Galatasaray'da bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynanan 4 maçta 4 gol kaydeden Batrakov, takımın organizasyondaki en golcü oyuncusu oldu. Victor Osimhen ve Yunus Akgün Rus yıldızı birer golle takip etti.
GALATASARAY GALİBİYET SERİSİNİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR
Galatasaray, Aston Villa karşısında kazanması halinde UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki en uzun galibiyet serisini egale edecek. Sarı-kırmızılı ekip, daha önce organizasyonda üst üste en fazla 3 maç kazanmıştı.
Bu sezon Lille ve Stuttgart karşısında aldığı galibiyetlerle serisini iki maça çıkaran Galatasaray, İngiliz temsilcisini de mağlup ederek bu rekorunu tekrarlamayı hedefliyor.
SON 7 RESMİ MAÇINDA KAYBETMEDİ
Galatasaray, resmi maçlardaki son yenilgisini Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Barcelona karşısında aldı. Bu karşılaşmanın ardından Süper Lig'de 5, Avrupa'da ise 2 maçta sahadan galibiyetle ayrıldı.
Sarı-kırmızılılar, ligde Gençlerbirliği'ni 1-0, Fenerbahçe'yi 2-1, TÜMOSAN Konyaspor'u 4-0, Amed Sportif Faaliyetler'i 4-3 ve Samsunspor'u 2-1 mağlup etti. Avrupa'da ise Lille'i 4-2, Stuttgart'ı 2-0 yenmeyi başardı.