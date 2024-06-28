EURO 2024 kaldığı yerden devam ediyor! Son 16 tur maçları başlıyor! Millilerimiz Avusturya karşısında...
Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen EURO 2024 heyecanı son 16 turuyla kaldığı yerden devam ediyor. Nefes kesen turnuva yarın İsviçre-İtalya ve Almanya-Danimarka maçlarıyla devam edecek. A Milli Futbol Takımı, bu turda 2 Temmuz Salı günü Leipzig Stadı'nda Avusturya ile karşılaşacak.
Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) son 16 turu maçları yarın başlayacak.
A Grubu'nda Almanya ile İsviçre, B Grubu'nda İspanya ile İtalya, C Grubu'ndan İngiltere ve Danimarka, D Grubu'nda Avusturya ile Fransa, E Grubu'nda Romanya ile Belçika, F Grubu'nda ise Portekiz ile Türkiye ilk 2 sırada yer alarak adlarını son 16 turuna yazdırdı.
SON 16 MAÇLARI BAŞLIYOR
Slovenya, Hollanda, Slovakya ve Gürcistan da en iyi 4 grup üçüncüsü arasına girerek son 16 turu oynamaya hak kazandı. Kazanan takımın çeyrek finale çıkacağı etap, yarın 2 müsabakayla başlayacak. TSİ 19.00'da İsviçre ile İtalya, 22.00'de ise Almanya ile Danimarka karşı karşıya gelecek.
TÜRKİYE AVUSTURYA İLE MÜCADELE EDECEK
A Milli Takım, son 16 turunda Avusturya ile karşılaşacak.
F Grubu'na 3-1'lik Gürcistan galibiyetiyle başlayan ay-yıldızlı ekip, ikinci maçında Portekiz'e 3-0 mağlup oldu. Milliler, gruptaki son maçında Çekya'yı 2-1 yendi.
Grupta topladığı 6 puanla 2. olan ay-yıldızlılar, son 16 turunda D Grubu lideri Avusturya ile eşleşti.
EŞLEŞMELER VE MAÇ PROGRAMI
Son 16 turunda eşleşmeler ve TSİ maç programı şöyle:
Yarın:
19.00 İsviçre-İtalya (Berlin Olimpiyat Stadı)
22.00 Almanya-Danimarka (BVB Stadı-Dortmund)
30 Haziran Pazar:
19.00 İngiltere-Slovakya (AufSchalke Arena-Gelsenkirchen)
22.00 İspanya-Gürcistan (Köln Stadı)
1 Temmuz Pazartesi:
19.00 Fransa-Belçika (Düsseldorf Arena)
22.00 Portekiz-Slovenya (Frankfurt Arena)
2 Temmuz Salı:
19.00 Romanya-Hollanda (Münih Futbol Arena)
22.00 Avusturya-Türkiye (Leipzig Stadı)
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