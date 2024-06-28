Avusturya-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? EURO 2024 son 16 turu maç takvimi

Avrupa Şampiyonası'nda heyecan dorukta! EURO 2024'ün grup aşaması tamamlandı ve şimdi gözler son 16 turuna çevrildi. Ev sahibi Almanya, turnuvanın favorilerinden biri olarak gösterilen A Grubu'nu lider tamamlarken, B Grubu'nda ise İspanya ve İtalya zorlu mücadelelerle gruptan çıkmayı başardı. A Milli Takım ise Çekya'yı mağlup ederek grubu ikinci sırada bitirdi. Peki Avusturya-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?