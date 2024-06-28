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Avusturya-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? EURO 2024 son 16 turu maç takvimi

ahaber.com.tr
Giriş: 28.06.2024 16:22 Güncelleme: 28.06.2024 16:23
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Avusturya-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? EURO 2024 son 16 turu maç takvimi

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda grup aşaması sona erdi ve şimdi sıra son 16 turuna geldi. E ve F Grupları'ndaki maçların ardından, 24 ülke arasında elemeleri geçen takımlar belirlendi. Türkiye Milli Takımı, Çekya'yı yenerek grubunu ikinci sırada tamamladı ve Avusturya ile eşleşti. EURO 2024'te son 16 turu maçları tek maç üzerinden oynanacak; galip gelen takımlar çeyrek finale yükselecek. Avrupa Şampiyonası'nda heyecan dorukta, taraftarlar son 16 turu maçlarının başlamasını heyecanla bekliyor.

Avrupa Şampiyonası'nda heyecan dorukta! EURO 2024'ün grup aşaması tamamlandı ve şimdi gözler son 16 turuna çevrildi. Ev sahibi Almanya, turnuvanın favorilerinden biri olarak gösterilen A Grubu'nu lider tamamlarken, B Grubu'nda ise İspanya ve İtalya zorlu mücadelelerle gruptan çıkmayı başardı. A Milli Takım ise Çekya'yı mağlup ederek grubu ikinci sırada bitirdi. Peki Avusturya-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Avusturya-Türkiye maçı ne zaman?

EURO 2024 heyecanı, son 16 turu maçlarıyla devam ediyor. Millilerimizin rakibi Avusturya ile karşılaşacağı mücadelenin tarihi ve saati belli oldu.
A Milli Futbol Takımımız, EURO 2024 Son 16 Turu'nda Avusturya ile 2 Temmuz Salı günü karşı karşıya gelecek. TSİ 22.00'da başlayacak dev mücadele, TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak.

EURO 2024'te Nefesler Tutulacak Bir Hafta!

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda heyecan fırtınası, 29 Haziran - 2 Temmuz tarihleri arasında oynanacak son 16 turu maçlarıyla zirveye çıkacak. İşte nefesleri kesecek eşleşmeler ve maç takvimi:

29 Haziran Cumartesi:
19:00 İsviçre - İtalya
22:00 Almanya - Danimarka

30 Haziran Pazar:
19:00 İngiltere - Slovakya
22:00 İspanya - Gürcistan

1 Temmuz Pazartesi:
19:00 Fransa - Belçika
22:00 Portekiz - Slovenya

2 Temmuz Salı:
19:00 Romanya - Hollanda
22:00 Avusturya - Türkiye

EURO 2024 Maç Programı:

Son 16 Turu: 29 Haziran - 2 Temmuz

Çeyrek Finaller: 5-6 Temmuz

Yarı Finaller: 9-10 Temmuz

Final: 14 Temmuz

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