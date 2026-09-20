Thomas Reis'ten Galatasaray galibiyeti sonrası Salah sözleri

Trabzonspor'un Galatasaray'ı 4-0 mağlup ettiği derbinin ardından teknik direktör Thomas Reis açıklamalarda bulundu. Bordo-mavili takımla yalnızca iki günlük çalışma süresinin ardından sahaya çıktıklarını belirten Reis, takım oyunundan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Mohamed Salah için özel ifadeler kullanan Alman teknik adam, savunmadaki performansa da dikkat çekti.

Trabzonspor, Süper Lig'in 6'ncı hafta karşılaşmasında sahasında ağırladığı Galatasaray'ı 4-0 mağlup etti. Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis müsabaka sonrasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

DERBİYE SALAH DAMGASI Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray'ı 4-0 mağlup eden Trabzonspor'da, Mısırlı yıldız Muhammed Salah galibiyette büyük rol oynadı.



Salah, Süper Lig'de çıktığı ilk büyük karşılaşmasında "hat-trick" yapmayı başardı. 3 gol ve 1 asist katkısı sağlayan Mısırlı oyuncu, takımına farklı galibiyeti getiren isim oldu.



Mısırlı oyuncu, 4, 44 ve 80. dakikalarda takımının gollerini atarken 39. dakika Saviolo'nun golünün pasını verdi. İşte Thomas Reis'in maçın ardından Salah değerlendirmesi...

"BEKLENMEYEN DERECEDE..." Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis, maçın değerlendirmesine ilişkin "Çok mutlu olduğumu ifade ederek sözlerime başlamak istiyorum. Sadece iki günlük bir süreç sonrasında takımla beraber bu maça çıkma fırsatı bulduk. Aslında belki de bizden beklenmeyen derecede çok yüksek, çok iyi bir performans gösterdiğimizi söyleyebilirim. İyi savunma vardı, iyi hücum vardı. Çok önemli bir galibiyet oldu bizim adımıza. Gerçekten çok önemli performans gösterdiğimizi düşünüyorum." şeklinde konuştu.

TARAFTAR VURGUSU Sözlerine devam eden bordo-mavili takımın yeni hocası, "Şunu da ayrıca ifade etmek durumundayım. Taraftarlarımız için de ayrıca çok mutluyum. Onların buraya gelişi, destekleyişi çok önemliydi bizim adımıza. İlk kez ben de taraftarlarımızın bana karşı değil benim yanımda olduğu bir durum yaşadım. Dolayısıyla benim adıma da önemli ve çok özel bir galibiyet olduğunu ifade edebilirim. Kısa bir ara var şu an. Biraz dinlendikten sonra tekrar çalışmaya devam edeceğiz ve umuyorum aynı şekilde yolumuza devam etmiş olacağız" dedi.