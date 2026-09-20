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Thomas Reis'ten Galatasaray galibiyeti sonrası Salah sözleri

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Trabzonspor'un Galatasaray'ı 4-0 mağlup ettiği derbinin ardından teknik direktör Thomas Reis açıklamalarda bulundu. Bordo-mavili takımla yalnızca iki günlük çalışma süresinin ardından sahaya çıktıklarını belirten Reis, takım oyunundan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Mohamed Salah için özel ifadeler kullanan Alman teknik adam, savunmadaki performansa da dikkat çekti.

Thomas Reis'ten Galatasaray galibiyeti sonrası Salah sözleri 1

Trabzonspor, Süper Lig'in 6'ncı hafta karşılaşmasında sahasında ağırladığı Galatasaray'ı 4-0 mağlup etti. Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis müsabaka sonrasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Thomas Reis'ten Galatasaray galibiyeti sonrası Salah sözleri 2

DERBİYE SALAH DAMGASI

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray'ı 4-0 mağlup eden Trabzonspor'da, Mısırlı yıldız Muhammed Salah galibiyette büyük rol oynadı.

Salah, Süper Lig'de çıktığı ilk büyük karşılaşmasında "hat-trick" yapmayı başardı. 3 gol ve 1 asist katkısı sağlayan Mısırlı oyuncu, takımına farklı galibiyeti getiren isim oldu.

Mısırlı oyuncu, 4, 44 ve 80. dakikalarda takımının gollerini atarken 39. dakika Saviolo'nun golünün pasını verdi.

İşte Thomas Reis'in maçın ardından Salah değerlendirmesi...

Thomas Reis'ten Galatasaray galibiyeti sonrası Salah sözleri 3

"BEKLENMEYEN DERECEDE..."

Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis, maçın değerlendirmesine ilişkin "Çok mutlu olduğumu ifade ederek sözlerime başlamak istiyorum. Sadece iki günlük bir süreç sonrasında takımla beraber bu maça çıkma fırsatı bulduk. Aslında belki de bizden beklenmeyen derecede çok yüksek, çok iyi bir performans gösterdiğimizi söyleyebilirim. İyi savunma vardı, iyi hücum vardı. Çok önemli bir galibiyet oldu bizim adımıza. Gerçekten çok önemli performans gösterdiğimizi düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Thomas Reis'ten Galatasaray galibiyeti sonrası Salah sözleri 4

TARAFTAR VURGUSU

Sözlerine devam eden bordo-mavili takımın yeni hocası, "Şunu da ayrıca ifade etmek durumundayım. Taraftarlarımız için de ayrıca çok mutluyum. Onların buraya gelişi, destekleyişi çok önemliydi bizim adımıza. İlk kez ben de taraftarlarımızın bana karşı değil benim yanımda olduğu bir durum yaşadım. Dolayısıyla benim adıma da önemli ve çok özel bir galibiyet olduğunu ifade edebilirim. Kısa bir ara var şu an. Biraz dinlendikten sonra tekrar çalışmaya devam edeceğiz ve umuyorum aynı şekilde yolumuza devam etmiş olacağız" dedi.

Thomas Reis'ten Galatasaray galibiyeti sonrası Salah sözleri 5

SALAH İLE ÇALIŞMAK

Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis, oyuncularının ortaya koyduğu takım oyununa vurgu yaparak, Mohamed Salah'ın hocası olmaktan dolayı da çok mutlu olduğunu söyledi. Salah'tan övgü dolu sözlerle bahseden Reis, "Oyuncularımızla maç öncesinde kısa arada konuştuk, onların fikirlerini aldık, onlarla sohbet ettik. Benden çok daha tecrübeli oyuncu olarak, çok tecrübeler kazanmış arkadaşlarımız var. Şampiyonlar Ligi seviyesinde oynamış çok üst düzey seviyelerde oynamış oyuncularımız var. Tabi ki onlar da çok değerli oyuncular. Onların da inanılmaz katkıları oldu. Mohomed Salah'ın hocası olduğum için tabi ki çok mutluyum."

Thomas Reis'ten Galatasaray galibiyeti sonrası Salah sözleri 6

MELİH'E ÖZELLİKLE DEĞİNDİ

Melih ve Fabinho hakkında konuşan Alman teknik adam, "Ama aynı zamanda savunma oyuncularımız, orta saha oyuncularımız herkes çok iyi iş çıkardılar. Ona çok yardımcı oldular. Bugün özellikle bazı oyuncumuzu vurgulamalıyım diye düşünüyorum. Fabinho ve Melih'in inanılmaz performansları vardı. Ayrıca Melih'i de ilk milli takım davetini aldığı için kutluyorum. Ne kadar hak ettiğini de bugün saha içerisinde gösterdi diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Thomas Reis'ten Galatasaray galibiyeti sonrası Salah sözleri 7

SAVUNMAYA DEĞİNDİ

Konuşmasına devam eden Reis, "Ama tabi şöyle düşünmeniz gerekir. Önde tabi ki iyi oyuncularınız olmalı ama savunmada da iyi işler çıkarmalısınız. Benim mentalitem şundan oluşur, her oyuncu rolünü bilmeli, en iyi şekilde rolünü yerine getirmeli, sorumluluklarını bilmeli. Ama aslında bugünkü gibi baktığınızda birlik olduğunuzda başarı da mutlaka geliyor. Bugün maçın genelini değerlendirdiğimizde; rakibimize belki bir tane gol fırsatı verdik ama bizim de çok fazla gol fırsatımız vardı diye düşünüyorum. İyi bir oyun ortaya koyduk. Birlik olduğumuzda neler yapabileceğimizi gösterdik diye düşünüyorum. Aynı zamanda kalenizi gole kapatmak her zaman çok önemli." dedi.

Thomas Reis'ten Galatasaray galibiyeti sonrası Salah sözleri 8

SAVIC VE CHIBUIKE DEĞERLENDİRMESİ

Son olarak stoper ikilisinden bahseden Thomas Reis, "Özellikle savunma oyuncuları için bugün savunmada da Savic, Chibuike, gibi oyuncularımızın da çok önemli performansları vardı. Çok değerli performanslar gösterdiler. Çünkü kalenizi gole kapatmak, gol yememek de aynı zamanda çok önemli. Tabi ki takımıma da böylesine bir başlangıç için teşekkür etmek istiyorum." şeklinde sözlerini noktaladı.

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