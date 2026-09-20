Müge Anlı çelişkileri ortaya çıkardı! İşte Ayşegül Yaşar cinayetinde Tamer Kahveci’nin canlı yayındaki sözleri

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in duyurduğu Ayşegül Yaşar cinayeti, ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında günlerce araştırıldı. Program sırasında canlı yayına bağlanan katil zanlısı Tamer Kahveci'nin çelişkili ifadeleri yeniden gündem oldu.

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in duyurduğu 54 yaşındaki Ayşegül Yaşar cinayeti, ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında detaylıca işlendi. Katil zanlısı Tamer Kahveci'yi canlı yayına bağlayan Anlı, şüphelinin çelişkili ifadelerini ekranlara taşıdı. AYŞEGÜL YAŞAR'IN KATİL ZANLISI, MÜGE ANLI'NIN CANLI YAYININDA BÖYLE KONUŞMUŞTU!

AYŞEGÜL YAŞAR 26 AĞUSTOS'TA KAYBOLDU Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde yaşayan 54 yaşındaki Ayşegül Yaşar, 26 Ağustos 2026 günü saat 18.00 sıralarında yürüyüşe çıkacağını söyleyerek evinden ayrıldı. Eşi Adem Yaşar, saat 23.00 sıralarında kendisinden haber alamayınca Düziçi Polis Merkezi Amirliğine başvurdu. Bunun üzerine Düziçi Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından işlem başlatıldı. Adem Yaşar, ifadesinde eşinin üzerinde 6 bilezik, 2 veya 3 altın yüzük ve altın kolye bulunduğunu belirtti. Ek ifadesinde ise eşinin sosyal medya üzerinden tanıştığı Tamer Kahveci tarafından kandırılarak götürülmüş olabileceğini söyledi. Bu gelişmenin ardından soruşturma kasten öldürme kapsamında değerlendirildi.

AYŞEGÜL YAŞAR'I ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİ Yapılan kamera araştırmalarında Ayşegül Yaşar'ın olay günü 34 yaşındaki Tamer Kahveci ile birlikte olduğu tespit edildi. Soruşturmanın derinleşmesiyle birlikte Tamer Kahveci, babası Hıdır Kahveci ve annesi Ayla Kahveci, Kahramanmaraş il merkezi ve Andırın ilçesinde yakalanarak 19 Eylül 2026'da gözaltına alındı. Kahveci, ifadesinde araç içerisinde Ayşegül Yaşar ile konuştuklarını, Yaşar'ın kendisiyle gelmek istediğini söyledi. Yaşar'ın "İkimiz de boşanalım, evlenelim" demesi üzerine aralarında tartışma çıktığını belirten Kahveci, bu tartışmanın ardından Yaşar'ı boğazını sıkarak öldürdüğünü ve cesedi Andırın Geben Mahallesi BOTAŞ mevkisine gömdüğünü itiraf etti.

AYŞEGÜL YAŞAR'IN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI Katil zanlısı Tamer Kahveci'ye Cumhuriyet savcısı eşliğinde yer gösterme işlemi yaptırıldı. Gösterilen yerde yapılan kazıda, boynu ve elleri bağlı, kafasına çuval geçirilmiş bir kadın cesedi bulundu. Cesedin Ayşegül Yaşar'a ait olduğu değerlendirilirken, Müge Anlı'nın konuyla ilgili araştırmaları yeniden gündem oldu.