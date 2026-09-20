Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor'a deplasmanda 4-0 mağlup olarak bu sezonki ilk lig mağlubiyetini yaşadı. Sarı-kırmızılı ekip, bordo-mavili ekip karşısındaki en farklı mağlubiyetlerinden birini aldı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, karşılaşmanın 72. dakikasında kırmızı kart görürken spor yazarları mağlubiyetin faturasını Buruk'a kesti.
Papara Park'ta Trabzonspor ile karşılaşan Galatasaray, rakibinin 4, 44 ve 80. dakikalarında Muhammed Salah ve 39. dakikada Noah Saviolo'nun attığı gollerle sahadan 4-0 mağlup ayrıldı. Bu sezon Süper Lig'deki ilk mağlubiyetini yaşayan Galatasaray, 13 puanda kaldı.
5 MAÇ SONRA KAYBETTİ
Galatasaray, Süper Lig'de 5 maçın ardından sahadan mağlubiyetle ayrıldı.
Ligdeki son yenilgisini geçen sezonun son maçında konuk olduğu Kasımpaşa karşısında 1-0'lık skorla yaşayan sarı-kırmızılılar, 5 maç sonra bir lig karşılaşmasından puan alamadı.
Süper Lig'de bu süreçte Erzurumspor FK, Göztepe, İstanbul Başakşehir ve Kocaelispor'u yenen Galatasaray, Arca Çorum FK ile de berabere kaldı.
EN FARKLI MAĞLUBİYETLERDEN
Sarı-kırmızılı ekip, bordo-mavili ekip karşısındaki en farklı mağlubiyetlerinden birini aldı. Daha önce 2018-2019 sezonunun ilk yarısında Trabzonspor'a 4-0 yenilen Galatasaray, bu karşılaşmadan da aynı sonuçla ayrıldı.
BURUK'UN DA EN FARKLI MAĞLUBİYETLERİNDEN
2022-2023 sezonunun başında sarı-kırmızılıların teknik direktörlük görevine getirilen Okan Buruk, ligdeki en farklı mağlubiyetini yaşadı.
Deplasmanda Trabzonspor'a 4-0 yenilen Buruk yönetimindeki Galatasaray, ilk kez bir Süper Lig maçını 4 farkla kaybetti.
SPOR YAZARLARI FATURAYI OKAN BURUK'A KESTİ
Galatasaray'ın aldığı ağır yenilgi spor medyasında geniş yankı bulurken yazarlar faturayı Okan Buruk'a kesti. Sabah Gazetesinden Levent Tüzemen "Buruk şapkasını önüne koymalı!" isimli yazısında ağır eleştirilerde bulundu.
İşte o yazılar...
ÖMER ÜRÜNDÜL - SALAH'LA HER ŞEY DAHA KOLAY
Trabzonspor, lider Galatasaray'ı 4 farklı skor ile yenerek hem yarışın içine girdi hem de büyük moral kazandı. Bu maç, ilk devrede bitti. Oyunu domine eden genelde Galatasaray'dı ama yenen 3 gol var, 2 de net kaçan . Günümüz futbolunda böyle bir takım savunması olmaz. İlk gole bakalım... Daha 4. dak-i kada korner dönüşünde 70 metre genişlikte Salah'ı kaçırıyorsun. Ardından üstün oynar gibi gözüküyorsun, rakip savunmayı zorluyorsun ama devamlı pozisyon veriyorsun. Çünkü takımdaki en büyük rahatsızlık, rakipler ön alan baskısını kırınca pozisyonlar veriyorsun. Takım tertibinde de büyük hata var. Böyle bir kritik deplasmanda defansif yönleri hiç olmayan Sane ve Leao'yu birlikte kanatlarda görevlendiriyorsun. Sonuçta da farklı bir yenilgi geldi. Okan, Buruk'un takımın bu zaaflarını önleyici birtakım tertipler düşünmesi lazım. Ligdeki kolay rakipleri G.Saray rahat geçer ama bilhassa Avrupa'da bu anlayış başına devamlı iş açar. Trabzon'a gelince tabii öncelikle 3 gol atan Salah'ı kutlamak lazım. Gerçekten çok usta bir oyuncu. Reis'in en büyük doğrusu, santrforda hareketli Dju'yu görevlendirmesiydi. Onuachu'nun aksine çok hareketli. Bir gol kaçırdı. Ama 3. golde egoistlik yapmadan Salah'ı görmesi çok önemliydi. Reis'in hamlesindeki en büyük doğrusu da takımın en verimsiz ismi Muçi'yi oyundan tam zamanında almasıydı. Bana göre dünkü maçta Trabzon'un saha içi yönetmeni Onana'ydı. Tempoyu o ayarladı. Geriden oyunu o kurdu. Kurtarışları da var. Çağdaş kaleci performansı gösterdi.
BÜLENT TİMURLENK - OKKALI TOKAT!
Kornerlerde orta sahada iki adam bırakan Galatasaray, İsmail Jakoks'un korner gibi taç atışına stoperlerini gönderip 10 kişiyle yüklenince amatör bir gol yiyerek başladı maça. Dolu tribünler, yeni teknik adam, Salah'ın golü... Bundan daha iyi başlangıç olmazdı Trabzonspor için. Orta sahada Fabinho'nun kesiciliğine karşı hayalet Sara ve dağınık Yunus ile Torreira'yı yalnız bırakan Galatasaray, iki kanadından medet umuyordu. Sane bir kez daha yanılttı. Auta attığı pozisyon, Okan Buruk'un takımı için kader anıdır. Trabzonspor, ön alan baskısından çıkabildiğinde Salah, virtüöz gibi sahadaydı. İkinci golde Saviolo'ya topu nefis aktardığında kademeye girmesi gereken Sane, pozisyonu seyirci gibi izledi. Derbide 2-0 gerideyken tecrübeli stoperin bireysel hata yaparsa fişiniz çekildi demektir. Muhammed Salah, senfoni orkestrası yöneten şef gibiydi. Hat-trick yapıp, 1 golün de asistini yaparken topu her aldığında Galatasaray'ı paramparça etti. Okan Buruk, işler yolunda gitmediğinde panikleyen bir teknik direktör. 30 milyon Euro'ya alınan Batrakov'un onun listesinde olmadığı biliniyordu, o da bunu sahada yansıtıyor. Gördüğü kırmızı kart, mili ara sonrası Barcelona maçı. Galatasaray yönetiminde onun gitmesini dört gözle bekleyenler var. Dursun Özbek'i göklere çıkaran, Okan Buruk'a itibar suikastı düzenleyenler kimler. Trabzonspor ziyadesiyle hak edilmiş bir galibiyete imza attı. Salah ile birlikte Fabinho, Melih büyük maça damga vurdular.
İSKENDER GÜNEN - DİRİLİŞ FIRTINA
Süper Lig'de haftanın en kritik mücadelesinde Trabzonspor mükemmel bir geceye imza attı. Thomas Reis ilk maçında farklı bir 11 ile ve taktik anlayışıyla takımını sahaya sürdü. Savunma ile orta saha arasındaki mesafeyi oldukça dar tutarak Galatasaray'ın yaratıcı ayaklarına hareket alanı tanımayan bordo-mavililer, kazandığı toplarla dikine ve öldürücü hücumlar gerçekleştirdi. Hoca, Onuachu yerine Franculino'yu tercih etti. Aral'ın yerine ise Saviolo ile başladı. Saviolo ve Salah'ın patlayıcı hızlarından yararlandı, Salah gerçekten dün akşam bir kez daha görüldü ki Trabzonspor'un her şeyi. Attığı 3 gol ve yaptığı asistle maça damga vurdu. İlk yarı 3 farklı sonuç... Doğaldır ki ikinci yarıda Trabzonspor oyunu daha çok kendi alanında kabul etti. Ama Galatasaray'ın girdiği 2 gol pozisyonunda kaleci Onana'nın öne çıktığı anlardan başka, rakibe pozisyon vermedi. Orta alanda Fabinho gün geçtikçe takıma daha fazla katkı sağlayacağının mesajlarını verdi. Melih ise takımın görünmez kahramanlarından biriydi. Sezon başından beri çalkantılarla geçen 5 haftadan sonra böyle büyük bir maçta ortaya konan oyun ve alınan farklı skor yeniden diriliş olarak yorumlanabilir.
AHMET ÇAKAR - TOPLANTIYA ÇIKMAMAK İÇİN KENDİNİ ATTIRDI
50 yıldır Trabzon-Galatasaray maçları oynanır, böylesine bir maç, Trabzonspor'un Galatasaray'ı sahadan sildiği bir karşılaşma hatırlamıyorum. Tabii ki bunun baş mimarı Muhammed Salah. Bir insan her topu doğru kullanır mı? Bir insan derbide böylesine istekli olup tüm gollerde ya atan ya attıran olur mu? Tartışmasız Salah, Trabzon tarihinde tıpkı Ahmet Suat Özyazıcı, Özkan Sümer, Şenol Güneş gibi çok önemli bir yer tutacak. Galatasaray'ın hali içler acısı. Artık Okan Buruk'tan bu takıma hayır gelmez. Yenen tüm goller ağır ve korkunç defans hataları. İlk golde korner atılıyor, Salah 70 metre tek başına ilerleyip golünü atıveriyor. Neredesin Abdülkerim? Neredesin Sanchez? Amatör takımlar bile kornerde bir oyuncuyu bu tür pozisyonlar için geride bırakır. İkinci golde de öyle. Salah aldı, çevirdi, 'al da at' dedi. Üçüncü gol, Sanchez çıkarken rakibine verdi, bu da gol oldu. Bu kadar hata yaparsan sonuç böyle olur. Gelelim Okan Buruk'a… Bilerek isteyerek kendini attırdı ki böylesine rezil bir maçtan sonra basın toplantısına çıkmasın diye. Bu kaçıncı! Daha önceki tüm maçlarına bakıyoruz, neredeyse hepsinde atılması lazım. Hep küfür, hep küfür. Bence artık bu geceden sonra Okan Buruk ile G.Saray'ın işi bitmiştir, bitmelidir. Hakem çok çok iyi maç idare etti, tek hatası Sane'ye yapılan hareketi sarı kart ile geçiştirmesi. VAR müdahalesi gelmedi, bence kırmızı olmalıydı.
MUSTAFA ÇULCU - BATUHAN KOLAK SON BÖLÜMDE GÜVEN SARSTI
Trabzonspor'un yeni hocası Thomas Reis'in koşarak, pres yaparak maç kazanma felsefesi, 3 değişik isimle yaptığı rotasyon dokunuşu ilk yarıda etkili bir oyun ve 3 golle etkisini gösterdi. Salah gibi bir yıldızı seyretmek keyif. G.Saray savunma güvenliğini düşünmeden ön alan baskısı ile duran topta ailecek rakip alana gidince ilk uzun topta Salah cezayı kesti. Bu maçta görüldü ki Sane artık Galatasaray için ağır yük boyutuna gelmiş. Hibrit 10 numara Yunus, tecrübe arayan Deniz ve eski günlerini arayan Leao ile hücum hattı hiçbir şey yapamadı.
Batuhan Kolak için tam bir sınav maçı. 10, 34 ve 54. dakikalarda dönen toplarda bir tık bekleyip çevre kontrolü yapsa Trabzonspor lehine müthiş avantajlar vardı ama kesti! Çaldığı faul sonrası Abdülkerim'in el hareketi ve Pina'ya faulünde Eren'e sarı göstermedi. 71'de Sane'ye yaptığı faulden dolayı Savic'e kırmızı kart olmalıydı. Okan Buruk tepki verip alanını terk edince kırmızı gördü. 85'te Ozan Tufan'a yaptığı acımasızlık içeren ciddi faulünde Lesley'e sahada kırmızı kartı göstermezsen hakemliğin tartışılır. VAR müdahalesi yedi. OFR'de izledi, doğru kırmızı geldi. Hakem öncelikle beden dili konusunda kendini geliştirmeli. Bu maçlardaki performans, hakemin futbol paydaşları tarafından kabulü olur. Son bölümde kırmızı kartlarda ve avantaj pozisyonlarında ona inananların güvenini sarstı.
LEVENT TÜZEMEN - BURUK ŞAPKASINI ÖNÜNE KOYMALI
Mali kongre, Galatasaray yönetimi ve Başkan Dursun Özbek için çok zorlu geçecektir. Trabzon'da kaybedilen ağır yenilginin baş sorumlusu Okan Buruk'tur. Bazı yöneticiler de benimle aynı görüşü paylaşıyorlar. Genel düşünce şu: 'Oyun yok, planlama yok, takım aynı, rakip analizi hiç yok." Sıkıldık artık. İkinci kez oyundan atılması kabul edilemez. Okan Buruk'a sesleniyorum, şapkanı önüne koy, öz eleştirini yap. Gelelim maçın analizine… Salah'ın saha içi öğretmenliği yaptığı Trabzonspor'u galibiyetinden dolayı kutluyorum. Galatasaray'ı yenerlerken ders olacak gollere imza attılar. Dünya yıldızı Salah, oynadığı oyun, attığı gol ve attırdığı gollerle adeta tek başına Galatasaray'ı tuş etti. Maalesef Okan Buruk burnunun dikine gitmeye devam ediyor. Eleştirilerden ders çıkaracağına tepki koyuyor. Okan Buruk'a sorular sormak istiyorum… 1-Trabzon'un eski kaptanı Uğurcan'a kentte büyük tepki gösterdiler. Uğurcan da bedenen sahadaydı ama ruhen yoktu. Trabzon'da Jankat'ı oynatsaydı ne kaybederdi? 2-Sane, "İlk 11 başlamıyorum" diye seni şikâyet etti. Sen de bu resti gördün Trabzon'da ilk 11'e koydun. Allah aşkına Sane ne oynadı? 3-Leao hazır değilse oynamasın ya da oynayabileceği süre kadar yer alsın. Şut atacak gücü bile yoktu. Leao-Sane ile birlikte savunmaya yardıma hiç gelmediler. 4-Sosyal medyanın baskısıyla Barış Alper hiç kesilir mi? O Barış pas hatası yapıyor. İsabetli şut atamıyor ama sahada yüreğini, çalışkanlığını ve hırsını sonuna kadar gösteriyor. 5-Deniz Gül, genç oyuncu. Ama Türkiye'de hiç derbi oynamamış. 25. dakikada oyundan alınsaydı, ayıp mı olurdu? Top tutamadı, rakibi geçemedi. İkili mücadeleyi kazanamadı.
ZEKİ UZUNDURUKAN - SALAH REİS
Tam 85 metre topu süreceksin. Topu sürerken de rakip stoperleri peşine takacaksın. Sonra da Uğurcan Çakır'ın bakışları arasında topu köşeye bırakacaksın! Böyle bir jeneriklik golü ancak Muhammed Salah atar. Dünya üzerindeki en büyük Müslüman futbolcu Salah, dün akşam Papara Park'ta Galatasaray'ı yıktı geçti. Thomas Reis, iki idmanla Trabzonspor'u Galatasaray karşısına çıkardı. Elinde bir sihirli değnek yoktu. Ama kadroya yaptığı sihirli dokunuşlarla Trabzonspor'un zaferini hazırladı Alman hoca. Orta alanda Fabinho'nun yanında Melih'i oynatarak, Galatasaray'a üstünlük kurdu. Melih çok iyi savaştı. Alanları çok iyi kapattı.
Hücumda da eski formundan uzak Onuachu'nun yerine Franculino Dju ile maça başladı. Sol kenarda Saviolo'yu kullandı. Saviolo attığı gol ve hızlı oyunu ile Galatasaray savunmasının adeta başını döndürdü. Güzel de bir gol attı. Dju'nun hücumda olması, Galatasaray savunmasını çok zor durumlara sokarken, Salah da kendine çok daha iyi bir konfor alanı oluşturdu. Salah bir futbolcudan çok daha fazlası. Tek başına maç kazandıran oyuncu. Premier Lig'de Liverpool formasıyla M. City, Arsenal ve M. United gibi devlere çok çektirdi golleri ve asistleri ile. Şimdi Süper Lig'de Trabzonspor formasıyla sahne aldı. Dün attığı üç güzel gol ve bir asistle tarihi zaferin mimarı oldu. Trabzonspor ilk yarıda farka gitti ama tarihi farkı kaçırdı.
Thomas Reis'in doğru hücum hattı, Fırtına'ya galibiyeti getirdi. Onuachu ile Trabzonspor hep havadan oynuyordu. Dju ile yerden ve ayağa pas yaparak oynayınca, pozisyon üzerine pozisyon üretti. Ayrıca Dju dün oyunun hem hücum yönünde hem de savunma yardımında vardı. İlk yarıda arka direkte kaleye giden bir topu da çıkarmasını bildi. Trabzonspor'un derbinin bazı bölümlerindeki şiir gibi oyununu, bu sezon La Liga'da Barcelona oynuyor. Okan Buruk ikinci yarıya başlarken Deniz'i kenara alıp, Barış Alper Yılmaz'ı sahaya sürdü. İkinci yarıya hızlı başlayan taraf Galatasaray'dı. Bu dakikalarda çok iyi savunma yapan bir Trabzonspor vardı sahada. Mustafa Eskihellaç, Melih ve Fabinho stoperlerin arasına girerek kritik müdahaleler yaptı. Thomas Reis de Dju'nun yerine Onuachu'yu, Muçi'nin yerine de Ozan Tufan'ı oyuna aldı. İki teknik adam da ikinci yarıda derbiyi adeta bir santranç oyununa çevirdi. Hamle üstüne hamle yaptılar. Maçın 71. dakikasında Okan Buruk kırmızı kart gördü. Kaleci Onana harika bir maç çıkardı. Jakobs'un, Sallai'nin şutlarını muazzam çıkardı. Sane'nin ayağındaki topu ustaca çaldı. Geriden oyun kurdu ve 10 üzerinden 10 kalecilik örneği gösterdi Onana.
Derbinin yıldızı Salah, maçın son bölümünde de tıpkı maçın başında olduğu gibi yine olağanüstü bir gol attı. Derbideki Salah performansını bu günün gençleri, yıllar sonra dede olduklarında torunlarına anlatacaklar. Uzun yıllardır böyle üstün derbi performansı ortaya koyan bir futbolcu yoktu. Çünkü ligimizde Salah yoktu. Salah geldi böyle oldu. Salah ile Trabzonspor, bir TSunamiye dönüştü. Trabzonspor'un baştan sona üstünlüğü ile geçen bir derbi oldu. Hat-trick yapan Muhammed Salah, tüm futbolseverlerin gözlerinin pasını sildi. Trabzonspor, Galatasaray'ı farklı yenerek şampiyonluk yarışında 'ben de varım' dedi. Bu sonuçla yarışta kartlar yeniden dağıtılacak. Trabzonspor taraftarı da dün bir kez daha 'dünyanın en büyük şehir takımının taraftarı burada' dedirtti. Sahada Barcelona gibi oynayan Trabzonspor'un oyunu, tribünlerdeki 40 binden fazla Trabzonspor taraftarını coşturdu, Akyazı'da yer-gök inledi.
YUNUS EMRE SEL - MANİFESTO
Ateşten gömleği giymek büyük bir cesarettir; o gömleği Galatasaray derbisi öncesinde kuşanıp zafere yürümek ise tam bir karakter gösterisidir. Ludogorets'teki konfor alanını bırakıp Trabzonspor'un başına geçen Thomas Reis, Samsunspor günlerinden kalma o sert, dikine ve yıpratıcı derbi aklını Papara Park'a tek hamlede aşıladı. Bu denli dar bir takvimde köklü bir taktik devrim beklenemezdi; ancak Reis, oyuncuların zihnine o özlenen kazanma refleksini ve mental direnci yerleştirmeyi başardı.
Orta sahadaki geçişleri telaşsız, olgun ve dikine paslarla organize eden bordo-mavililer, Galatasaray'ın temposuna teslim olmadı; aksine oyunu kontrol etti. Osimhen'in yokluğunda hem hücum kurgusu hem de psikolojik olarak duvara toslayan sarı-kırmızılılar, geriye düştükçe disiplinden tamamen koptu. Okan Buruk ve Ugochukwu'nun kırmızı kartları da sahadaki bu çaresizliğin somut birer belgesiydi.
Ve gecenin baş aktörü: Muhammed Salah. 85 metrelik deparla gelen açılış golünden usta işi hat-trick'e uzanan resitaliyle dünya çapında bir liderlik sergiledi. Saviolo ve Franculino'nun ön alandaki yırtıcı dinamizmi, Mısırlı yıldızın kalitesiyle birleşince durdurulamaz bir güç ortaya çıktı. Kaleyi bulan her şutun ağlarla buluştuğu bu tarihi gece, yalnızca 4-0'lık görkemli bir derbi galibiyeti değil, Karadeniz'de şahlanan yeni bir fırtınanın manifestosudur.