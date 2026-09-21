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Başkan Erdoğan'a Türkevi'nde güllerle karşılama! Vatandaşlarla tek tek sohbet etti

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu'na katılmak ve kritik temaslarda bulunmak üzere ABD'nin New York kentine gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkevi önünde toplanan yüzlerce vatandaşın coşkulu sevgi gösterileriyle karşılandı. Erdoğan, kendisini bekleyen vatandaşlarla tek tek sohbet etti ve fotoğraf çektirdi.

Başkan Erdoğan'a Türkevi'nde güllerle karşılama! Vatandaşlarla tek tek sohbet etti 1

DÜNYA DİPLOMASİSİNİN MERKEZİNDE TARİHİ COŞKU
BM 81. Genel Kurulu öncesinde New York'ta yoğun bir hareketlilik yaşanırken, Türkevi önünde saatler öncesinden toplanan yüzlerce vatandaş Erdoğan'ı bekledi.

BAŞKAN ERDOĞAN'A TÜRKEVİ'NDE COŞKULU KARŞILAMA

Ellerinde Türk bayrakları ve güller bulunan vatandaşlar, Erdoğan'ın Türkevi'ne gelişini coşkuyla karşıladı.

Başkan Erdoğan'a Türkevi'nde güllerle karşılama! Vatandaşlarla tek tek sohbet etti 2

Konvoyun Türkevi'ne ulaşmasının ardından Erdoğan, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Kalabalığın arasına geçen Erdoğan, vatandaşlarla tek tek sohbet ederek fotoğraf çektirdi.

Başkan Erdoğan'a Türkevi'nde güllerle karşılama! Vatandaşlarla tek tek sohbet etti 3

GÜLLERLE KARŞILANDI, VATANDAŞLARLA TEK TEK SOHBET ETTİ

Kırmızı güllerle karşılanan Erdoğan, vatandaşlarla yakından ilgilendi. Soydaşlar ve gurbetçilerle sohbet eden Erdoğan, kendisine gösterilen ilgiye karşılık verdi.

Başkan Erdoğan'a Türkevi'nde güllerle karşılama! Vatandaşlarla tek tek sohbet etti 4

Türkevi önündeki karşılamada renkli görüntüler ortaya çıkarken, vatandaşların Erdoğan'la fotoğraf çektirme anları da dikkat çekti.

Başkan Erdoğan'a Türkevi'nde güllerle karşılama! Vatandaşlarla tek tek sohbet etti 5

VATANDAŞLARLA ARASINDAKİ BARİYERLERİ KALDIRTTI

New York'taki Türkevi önünde toplanan vatandaşların yoğun ilgisine kayıtsız kalmayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, koruma ekibine talimat vererek vatandaşlarla arasındaki güvenlik bariyerlerini kaldırttı.

Başkan Erdoğan'a Türkevi'nde güllerle karşılama! Vatandaşlarla tek tek sohbet etti 6

MİNİK MAHİR SELİM İLE RENKLİ ANLAR VE ÖZEL HEDİYE

Buluşma sırasında Türkevi önünde ailesiyle birlikte Başkan Erdoğan'ı bekleyen minik Mahir Selim bebekle renkli ve tebessüm ettiren anlar yaşandı.

"BİR DÜNYA LİDERİ GELDİ ŞU ANDA"
Başkan Erdoğan'a Türkevi'nde güllerle karşılama! Vatandaşlarla tek tek sohbet etti 7

Minik bebeği seven ve onunla yakından ilgilenen Başkan Erdoğan, Mahir Selim bebeğe hediye verdi. Yaşanan bu sıcak anlar, ailesi ve çevredeki vatandaşların da yüzünü güldürdü.

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