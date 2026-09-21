Başkan Erdoğan'a Türkevi'nde güllerle karşılama! Vatandaşlarla tek tek sohbet etti
Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu'na katılmak ve kritik temaslarda bulunmak üzere ABD'nin New York kentine gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkevi önünde toplanan yüzlerce vatandaşın coşkulu sevgi gösterileriyle karşılandı. Erdoğan, kendisini bekleyen vatandaşlarla tek tek sohbet etti ve fotoğraf çektirdi.
DÜNYA DİPLOMASİSİNİN MERKEZİNDE TARİHİ COŞKU
BM 81. Genel Kurulu öncesinde New York'ta yoğun bir hareketlilik yaşanırken, Türkevi önünde saatler öncesinden toplanan yüzlerce vatandaş Erdoğan'ı bekledi.
Ellerinde Türk bayrakları ve güller bulunan vatandaşlar, Erdoğan'ın Türkevi'ne gelişini coşkuyla karşıladı.
Konvoyun Türkevi'ne ulaşmasının ardından Erdoğan, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Kalabalığın arasına geçen Erdoğan, vatandaşlarla tek tek sohbet ederek fotoğraf çektirdi.
GÜLLERLE KARŞILANDI, VATANDAŞLARLA TEK TEK SOHBET ETTİ
Kırmızı güllerle karşılanan Erdoğan, vatandaşlarla yakından ilgilendi. Soydaşlar ve gurbetçilerle sohbet eden Erdoğan, kendisine gösterilen ilgiye karşılık verdi.
Türkevi önündeki karşılamada renkli görüntüler ortaya çıkarken, vatandaşların Erdoğan'la fotoğraf çektirme anları da dikkat çekti.
VATANDAŞLARLA ARASINDAKİ BARİYERLERİ KALDIRTTI
New York'taki Türkevi önünde toplanan vatandaşların yoğun ilgisine kayıtsız kalmayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, koruma ekibine talimat vererek vatandaşlarla arasındaki güvenlik bariyerlerini kaldırttı.