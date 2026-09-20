Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın geçmiş yıllarda BM kürsüsünde yaptığı tarihi konuşmalar yeniden gündeme taşındı. Gazze’den Suriye’ye, Arakan’dan Kudüs’e mazlumların gür sesi olan Erdoğan, her fırsatta “Dünya beşten büyüktür” mesajını yineledi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 22 Eylül'de ABD'nin New York eyaletinde düzenlenecek Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulunda yapacağı konuşma merakla bekleniyor.

Öte yandan Başkan Erdoğan'ın geçmiş yıllarda BM Genel Kurulu kürsüsünden yaptığı konuşmalar A Haber ekranlarında yeniden gündeme taşındı.

KÜRESEL VİCDANIN SESİ OLDU: "DÜNYA BEŞTEN BÜYÜKTÜR"

Başkan Erdoğan, BM kürsüsünden yaptığı yıllara damga vuran hitaplarında Gazze'den Suriye'ye, Arakan'dan Kudüs'e kadar farklı bölgelerde yaşanan insani krizlere dikkat çekti.

"Dünya beşten büyüktür" mesajını konuşmalarında dile getiren Erdoğan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) karar alma yapısına yönelik eleştirilerini sürdürdü.

Erdoğan, Gazze'de yaşanan soykırıma temas ettiği konuşmasında, "Gazze soykırımının önüne geçmek, bu zulme, bu barbarlığa dur demek için daha neyi bekliyorsunuz? Dünya beşten büyüktür, daha adil bir dünya mümkündür" dedi.

SURİYE'DEKİ VAHŞETE VE VEKALET SAVAŞLARINA TEPKİ

2016 yılında BM kürsüsünün gündeminde Suriye'deki savaş ve insani kriz vardı.

Esad rejiminin uygulamaları ile bölgedeki çatışmalara dikkat çeken Erdoğan, "Suriye halkı zalim, katil, terörist bir yönetim ile terör örgütlerinin acımasız küresel ve bölgesel rekabetin şekillendirdiği vekalet savaşlarının pençesinde tükeniyor" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, BM sisteminin mevcut yapısıyla sorunlara çözüm üretmekte zorlandığını belirterek, "BMGK reforme edilmedikçe bu çabaların tam manasıyla amacına ulaşamayacağı açıktır. İşte bu sebeple biz 'Dünya beşten büyüktür' gerçeğini her fırsatta uluslararası kamuoyuna hatırlatıyoruz" şeklinde konuştu.

ARAKANLI MÜSLÜMANLAR İÇİN DÜNYAYA ÇAĞRI

2017 yılında ise Başkan Erdoğan'ın BM konuşmasında Arakanlı Müslümanların yaşadığı insani kriz öne çıktı.

Erdoğan, bölgedeki insanların köylerinden ve ülkelerinden ayrılmak zorunda bırakıldığını belirterek, "Arakan Müslümanlarının köyleri yakılmakta, yüz binlerce insan bölgeden ve ülkeden göçe zorlanmaktadır. Bölgeden göç eden insanların yönlendirildiği Bangladeş'teki kamplar, asgari insani ihtiyaçları dahi karşılayabilecek durumda değildir. Uluslararası toplum, tıpkı Suriye'de olduğu gibi Arakan Müslümanlarının maruz kaldığı insani dram konusunda da iyi bir sınav verememiştir" dedi.

Erdoğan, yaşananların önüne geçilmemesi halinde ortaya çıkacak tabloya vurgu yaparak, "Şayet Myanmar'da yaşanan bu trajedinin önüne geçilmezse, insanlık tarihi yeni bir kara lekenin utancıyla baş başa kalacaktır" ifadelerini kullandı.

KUDÜS VE FİLİSTİN MESAJI

2018 yılındaki BM Genel Kurulu'nda ise Kudüs ve Filistin meselesi Başkan Erdoğan'ın konuşmasının önemli başlıkları arasında yer aldı.

Erdoğan, Türkiye'nin Filistin konusundaki tutumunu, "Tüm dünya arkasını dönse bile Türkiye olarak biz mazlum Filistinlilerin yanında yer almaya, ilk kıblemiz Kudüs'ün tarihi ve hukuki statüsüne sahip çıkmaya devam edeceğiz" sözleriyle dile getirdi.

BM reformu çağrısını da yineleyen Erdoğan, "Her fırsatta BMGK başta olmak üzere BM'nin yapısında ve işleyişinde kapsamlı bir reforma gidilmesi gerektiğini söylüyoruz. Onun için de 'Dünya beşten büyüktür' derken de insanlığın ortak vicdanının sesi olduğumuza inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

2019'DA TARİHİ HARİTALARLA KÜRSÜYE ÇIKTI

Başkan Erdoğan, 2019 yılında ise BM Genel Kurulu'nda İsrail ve Filistin meselesine ilişkin tarihi haritalar üzerinden mesaj verdi.

Elindeki haritaları gösteren Erdoğan, "Ben merak ediyorum, bu İsrail neresidir? Acaba bu İsrail'in toprakları nereleri kapsıyor? 1947'de İsrail neresiydi, bunun ardından acaba 1949, 1967'de İsrail neresiydi ve şu anda İsrail neresi?" diye sordu.