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Muhammed Salah'ın Galatasaray maçındaki şovu dünyada geniş yer buldu

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray, Papara Park'ta karşı karşıya geldi. Trabzonspor'un Galatasaray'ı 4-0 mağlup ettiği karşılaşmada Muhammed Salah, 3 gol ve 1 asistlik performansıyla geceye damga vurdu. Mısırlı yıldızın tarihi gösterisi Avrupa ve dünya basınında geniş yankı uyandırdı.

Muhammed Salah'ın Galatasaray maçındaki şovu dünyada geniş yer buldu 1

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray, Papara Park'ta kozlarını paylaştı.

Bordo-mavili ekip, sahasında konuk ettiği sarı-kırmızılıları 4-0 mağlup ederek haftanın en dikkat çeken sonuçlarından birine imza attı.

Muhammed Salah'ın Galatasaray maçındaki şovu dünyada geniş yer buldu 2

HAT-TRİCK!

Trabzonspor'un galibiyetinde Muhammed Salah'ın performansı ön plana çıktı. Mısırlı yıldız, kaydettiği 3 gol ve yaptığı 1 asistle takımının attığı dört gole de doğrudan katkı sağladı.

Muhammed Salah'ın Galatasaray maçındaki şovu dünyada geniş yer buldu 3

7 GOLE ULAŞTI

Mısırlı yıldız Trendyol Süper Lig'in 6. haftası sonunda 7 gole ulaşarak gol krallığı yarışında zirveyi kaptı. Ayrıca Salah 2 asistle de bu alanda zirve yarışını sürdürüyor.

Muhammed Salah'ın Galatasaray maçındaki şovu dünyada geniş yer buldu 4

8 SENE SONRA BİR İLK!

Muhammed Salah, Süper Lig'de Eylül 2018'den (Anthony Nwakaeme) bu yana Galatasaray'a rakip olduğu maçta 4 golde pay sahibi olan ilk Trabzonspor oyuncusu oldu.

Salah'ın tarihi performansı dünya basınında da geniş yankı uyandırdı. İtalya, Fransa, İspanya ve Portekiz'den önemli yayın organları, yıldız futbolcunun gösterisini manşetlerine taşıdı.

İşte dünya basınından Salah manşetleri...

Muhammed Salah'ın Galatasaray maçındaki şovu dünyada geniş yer buldu 5

"SALAH TRABZONSPOR'U 4-0'LIK GALİBİYETE TAŞIDI"

Arabnews, mücadeleyi doğrudan Salah'ın performansı üzerinden haberleştirdi.

Mısırlı yıldızın attığı üç gol ve yaptığı bir asistin altını çizen yayın, Salah'ın Trabzonspor'un farklı galibiyetindeki etkisine vurgu yaptı.

Haberde, Salah'ın 4. dakikada takımını öne geçirdiği, Noah Saviolo'nun golünde asist yaptığı ve 44 ile 80. dakikalarda birer kez daha fileleri havalandırarak hat-trick yaptığı aktarıldı.

Muhammed Salah'ın Galatasaray maçındaki şovu dünyada geniş yer buldu 6

A BOLA'DAN SERT BAŞLIK

Portekiz'in önemli spor gazetelerinden A Bola, karşılaşma için dikkat çeken bir başlık kullandı.

Gazete, "Türkiye'de skandal: Galatasaray, Salah tarafından küçük düşürüldü" ifadelerine yer verdi.

A Bola, Trabzonspor'un 4-0'lık galibiyetini Süper Lig'in 6. haftasındaki büyük sürpriz olarak değerlendirirken, Salah'ı karşılaşmanın öne çıkan ismi olarak gösterdi.

Muhammed Salah'ın Galatasaray maçındaki şovu dünyada geniş yer buldu 7

İTALYA'DAN LEAO GÖNDERMESİ

İtalya'nın önde gelen spor gazetelerinden La Gazzetta dello Sport, Trabzonspor-Galatasaray karşılaşmasını Muhammed Salah'ın performansı üzerinden değerlendirdi.

Gazete, Mısırlı yıldızın hat-trick yaptığı performansı "Salah, Leao'yu hat-trick ile devirdi" başlığıyla okuyucularına duyurdu.

Gazzetta, Salah'ın attığı üç golle Trabzonspor'un farklı galibiyetinde belirleyici rol oynadığını vurgularken, karşılaşmada Rafael Leao'nun da forma giydiğine dikkat çekti.

Muhammed Salah'ın Galatasaray maçındaki şovu dünyada geniş yer buldu 8

"SALAH ŞOVU"

İspanyol AS gazetesi de karşılaşmayı "Salah şovu: Galatasaray'a hat-trick" başlığıyla duyurdu.

Gazete, Mısırlı yıldızın 4. dakikada başlayan performansını Saviolo'ya yaptığı asist ve ilk yarıda attığı ikinci golle sürdürdüğünü aktardı.

AS, Salah'ın 80. dakikada hat-trickini tamamladığını ve bu performansını sezonun en iyi gösterilerinden biri olarak değerlendirdi.

Muhammed Salah'ın Galatasaray maçındaki şovu dünyada geniş yer buldu 9

SALAH FARKI MANŞETTE

Fransa'nın dünyaca ünlü spor gazetesi L'Équipe, Muhammed Salah'ın performansını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi.

Gazete, "Hat-trick ve devasa bir etki: Muhammed Salah, Trabzonspor'u taşıdı ve Galatasaray'ı Türkiye'de ilk kez mağlup etti" başlığını kullandı.

L'Équipe, Salah'ın Trabzonspor'un attığı dört golün tamamında doğrudan rol oynadığını belirtti.

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