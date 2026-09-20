Muhammed Salah'ın Galatasaray maçındaki şovu dünyada geniş yer buldu

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray, Papara Park'ta karşı karşıya geldi. Trabzonspor'un Galatasaray'ı 4-0 mağlup ettiği karşılaşmada Muhammed Salah, 3 gol ve 1 asistlik performansıyla geceye damga vurdu. Mısırlı yıldızın tarihi gösterisi Avrupa ve dünya basınında geniş yankı uyandırdı.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray, Papara Park'ta kozlarını paylaştı. Bordo-mavili ekip, sahasında konuk ettiği sarı-kırmızılıları 4-0 mağlup ederek haftanın en dikkat çeken sonuçlarından birine imza attı.

HAT-TRİCK! Trabzonspor'un galibiyetinde Muhammed Salah'ın performansı ön plana çıktı. Mısırlı yıldız, kaydettiği 3 gol ve yaptığı 1 asistle takımının attığı dört gole de doğrudan katkı sağladı.

7 GOLE ULAŞTI Mısırlı yıldız Trendyol Süper Lig'in 6. haftası sonunda 7 gole ulaşarak gol krallığı yarışında zirveyi kaptı. Ayrıca Salah 2 asistle de bu alanda zirve yarışını sürdürüyor.

8 SENE SONRA BİR İLK! Muhammed Salah, Süper Lig'de Eylül 2018'den (Anthony Nwakaeme) bu yana Galatasaray'a rakip olduğu maçta 4 golde pay sahibi olan ilk Trabzonspor oyuncusu oldu. Salah'ın tarihi performansı dünya basınında da geniş yankı uyandırdı. İtalya, Fransa, İspanya ve Portekiz'den önemli yayın organları, yıldız futbolcunun gösterisini manşetlerine taşıdı. İşte dünya basınından Salah manşetleri...