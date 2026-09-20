Siyah-beyazlı ekip, beraberliğin dahi liderlik için yeterli olacağı karşılaşmada Amed Sportif Faaliyetler'e mağlup oldu.

Diyarbakır temsilcisi ise bu galibiyetle puanını 13'e yükselterek averajla liderliği Galatasaray'dan devraldı.

FENERBAHÇE'DEN BOL GOLLÜ MAÇ

Fenerbahçe, Süper Lig tarihindeki en farklı galibiyetini elde etti.

Sahasında Eyüpspor'u 8-0 mağlup eden Fenerbahçe, daha önce 8 kez aldığı 7 farklı galibiyetleri geride bıraktı. Sarı-lacivertli ekip, Süper Lig'de rakipleri karşısında 6 kez 7-0, 2 kez de 8-1'lik galibiyetler yaşamıştı.

Deplasmanda Fenerbahçe'ye 8-0 mağlup olan Eyüpspor'un teknik direktörü, karşılaşmanın ardından istifasını yönetim kuruluna sundu. Yapılan karşılıklı değerlendirmenin ardından yönetim kurulu, Pulat'ın istifasını kabul etti.

İşte Süper Lig'de ilk 6 haftanın ardından puan cetveli...