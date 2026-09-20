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Süper Lig’de 6. hafta tamamlandı: Amed Sportif Faaliyetler liderlik koltuğuna oturdu, Fenerbahçe tarih yazdı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Süper Lig’de 6. hafta tamamlandı: Amed Sportif Faaliyetler liderlik koltuğuna oturdu, Fenerbahçe tarih yazdı

Trendyol Süper Lig’de ilk 6 haftalık bölüm sona ererken liderlik koltuğu el değiştirdi. Beşiktaş’ı 3-2 mağlup eden Amed Sportif Faaliyetler zirveye yerleşti. Trabzonspor deplasmanında 4-0 kaybeden Galatasaray ikinci sıraya gerilerken Fenerbahçe, Eyüpspor’u 8-0 yenerek tarih yazdı. İşte ilk 6 haftanın ardından oluşan istatistikler ve puan cetveli...

Trendyol Süper Lig'de ilk 6 haftalık periyot sona erdi. Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın Uluslar Ligi maçları öncesinde Süper Lig'de 6. hafta maçları oynandı.

Kıyasıya geçen karşılaşmaların ardından Süper Lig'de liderlik koltuğu el değiştirdi. Amed Sportif Faaliyetler, sahasında Beşiktaş2ı 3-2'lik skorla geçerek puanını 13'e yükseltti ve liderlik koltuğuna oturdu.

Galatasaray ise derbi mücadelesinde Trabzonspor'a konuk oldu. Sarı-kırmızılılar deplasmanda 4-0 mağlup olarak 2. sıraya geriledi.

Öte yandan Fenerbahçe, sahasında Eyüpspor'u konuk etti. Sarı-lacivertliler, Eyüpspor karşısında tarihi bir skora imza atarak rakibini 8-0 yendi.

İşte Süper Lig'de ilk 6 haftanın ardından oluşan tablolar...

Süper Lig’de 6. hafta tamamlandı: Amed Sportif Faaliyetler liderlik koltuğuna oturdu, Fenerbahçe tarih yazdı - 1

GOL KRALLIĞINDA İŞLER KIZIŞTI

Trendyol Süper Lig'de 6. haftanın ardından gol krallığı yarışı büyük heyecana sahne oluyor. Trabzonspor forması giyen Muhammed Salah ile Göztepe'nin yıldızı Gift Orban, 7'şer golle listenin zirvesini paylaşıyor.

Fenerbahçeli Vedat Muriqi, 6 maçta kaydettiği 6 golle ikiliyi yakından takip ediyor. Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen ise yalnızca 4 karşılaşmada 6 kez fileleri havalandırarak dikkat çekti. Başakşehir forması giyen Eldor Shomurodov da 6 golle yarışın iddialı isimleri arasında yer aldı.

Süper Lig’de 6. hafta tamamlandı: Amed Sportif Faaliyetler liderlik koltuğuna oturdu, Fenerbahçe tarih yazdı - 2

ASİST KRALLIĞI ALEV ALEV

Trendyol Süper Lig'de asist krallığı yarışında büyük rekabet yaşanıyor. Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci, Başakşehirli Andreas Skov Olsen ve Alanyasporlu Florent Hadergjonaj, 3'er asistle zirveyi paylaşıyor.

Gaziantep FK forması giyen Juninho Bacuna, 3 maçta yaptığı 2 asistle dikkat çekerken Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen de 4 karşılaşmada 2 asistlik katkı sağladı.

Süper Lig’de 6. hafta tamamlandı: Amed Sportif Faaliyetler liderlik koltuğuna oturdu, Fenerbahçe tarih yazdı - 3

BEŞİKTAŞ FIRSATI TEPTİ

Siyah-beyazlı ekip, beraberliğin dahi liderlik için yeterli olacağı karşılaşmada Amed Sportif Faaliyetler'e mağlup oldu.

Teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde sezona iyi bir başlangıç yapan Beşiktaş, haftaya 12 puanla lider Galatasaray'ın 1 puan gerisinde ikinci sırada başladı. Sarı-kırmızılıların dün deplasmanda Trabzonspor'a 4-0 yenilmesiyle siyah-beyazlılara liderlik fırsatı doğdu.

Süper Lig’de 6. hafta tamamlandı: Amed Sportif Faaliyetler liderlik koltuğuna oturdu, Fenerbahçe tarih yazdı - 4

AMED LİGİN YENİ LİDERİ

Beşiktaş, deplasmanda ligin dikkat çeken takımlarından Amed Sportif Faaliyetler'e konuk oldu. Mücadeleden 3-2 mağlup ayrılan siyah-beyazlılar, liderlik şansından yararlanamadı.

Diyarbakır temsilcisi ise bu galibiyetle puanını 13'e yükselterek averajla liderliği Galatasaray'dan devraldı.

Süper Lig’de 6. hafta tamamlandı: Amed Sportif Faaliyetler liderlik koltuğuna oturdu, Fenerbahçe tarih yazdı - 5

FENERBAHÇE'DEN BOL GOLLÜ MAÇ

Fenerbahçe, Süper Lig tarihindeki en farklı galibiyetini elde etti.

Sahasında Eyüpspor'u 8-0 mağlup eden Fenerbahçe, daha önce 8 kez aldığı 7 farklı galibiyetleri geride bıraktı. Sarı-lacivertli ekip, Süper Lig'de rakipleri karşısında 6 kez 7-0, 2 kez de 8-1'lik galibiyetler yaşamıştı.

Deplasmanda Fenerbahçe'ye 8-0 mağlup olan Eyüpspor'un teknik direktörü, karşılaşmanın ardından istifasını yönetim kuruluna sundu. Yapılan karşılıklı değerlendirmenin ardından yönetim kurulu, Pulat'ın istifasını kabul etti.

İşte Süper Lig'de ilk 6 haftanın ardından puan cetveli...

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