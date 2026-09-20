Süper Lig’de 6. hafta tamamlandı: Amed Sportif Faaliyetler liderlik koltuğuna oturdu, Fenerbahçe tarih yazdı
Trendyol Süper Lig’de ilk 6 haftalık bölüm sona ererken liderlik koltuğu el değiştirdi. Beşiktaş’ı 3-2 mağlup eden Amed Sportif Faaliyetler zirveye yerleşti. Trabzonspor deplasmanında 4-0 kaybeden Galatasaray ikinci sıraya gerilerken Fenerbahçe, Eyüpspor’u 8-0 yenerek tarih yazdı. İşte ilk 6 haftanın ardından oluşan istatistikler ve puan cetveli...
Trendyol Süper Lig'de ilk 6 haftalık periyot sona erdi. Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın Uluslar Ligi maçları öncesinde Süper Lig'de 6. hafta maçları oynandı.
Kıyasıya geçen karşılaşmaların ardından Süper Lig'de liderlik koltuğu el değiştirdi. Amed Sportif Faaliyetler, sahasında Beşiktaş2ı 3-2'lik skorla geçerek puanını 13'e yükseltti ve liderlik koltuğuna oturdu.
Galatasaray ise derbi mücadelesinde Trabzonspor'a konuk oldu. Sarı-kırmızılılar deplasmanda 4-0 mağlup olarak 2. sıraya geriledi.
Öte yandan Fenerbahçe, sahasında Eyüpspor'u konuk etti. Sarı-lacivertliler, Eyüpspor karşısında tarihi bir skora imza atarak rakibini 8-0 yendi.
İşte Süper Lig'de ilk 6 haftanın ardından oluşan tablolar...
GOL KRALLIĞINDA İŞLER KIZIŞTI
Trendyol Süper Lig'de 6. haftanın ardından gol krallığı yarışı büyük heyecana sahne oluyor. Trabzonspor forması giyen Muhammed Salah ile Göztepe'nin yıldızı Gift Orban, 7'şer golle listenin zirvesini paylaşıyor.
Fenerbahçeli Vedat Muriqi, 6 maçta kaydettiği 6 golle ikiliyi yakından takip ediyor. Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen ise yalnızca 4 karşılaşmada 6 kez fileleri havalandırarak dikkat çekti. Başakşehir forması giyen Eldor Shomurodov da 6 golle yarışın iddialı isimleri arasında yer aldı.
ASİST KRALLIĞI ALEV ALEV
Trendyol Süper Lig'de asist krallığı yarışında büyük rekabet yaşanıyor. Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci, Başakşehirli Andreas Skov Olsen ve Alanyasporlu Florent Hadergjonaj, 3'er asistle zirveyi paylaşıyor.
Gaziantep FK forması giyen Juninho Bacuna, 3 maçta yaptığı 2 asistle dikkat çekerken Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen de 4 karşılaşmada 2 asistlik katkı sağladı.