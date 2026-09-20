Sürecin tamamen piyasa hareketleriyle ilişkili olduğunu belirten Altuğ Karataş, "Tamamen bir fiyat manipülasyonu hareketi yapılıyor uzun dönemdir. Babülmendep en son oynanan koza geldi, tamamen bu volatilite bittiğinde bence savaş da biter zaten. Çünkü bir anlamı kalmayacak artık" dedi.

Babülmendep'in kapanması küresel ticareti tamamen durdurmasa da gemilerin Afrika'nın güneyindeki Ümit Burnu'na yönelmesi maliyet krizini derinleştiriyor. Alternatif rotanın çok daha uzun ve pahalı olması lojistik faturayı katlıyor.

Bu rotanın bir zorunluluk olduğunu ifade eden Altuğ Karataş, "Babülmendep'ten azalmış, Ümit Burnu'ndan artmış gibi düşünebiliriz. Bunun da manası şu, petrol için de aynı şey geçerli. Önem kazanması değil, burada bir mecburiyet var. Çünkü gemi sahipleri bunu tercih edecek. Rota ortalama 19 bin kilometre artıyor. Orta ölçekli ve büyük gemilere göre petrol gemilerinde sefer başına 250 bin dolarla 1 milyon dolar arasında bir maliyet artışı demek. Bu petrolün varil fiyatına 0.3 dolarla 1 dolar etki yapabilir. Petrolde o kadar keskin değil ama LNG'de çok daha ciddi. LNG'de metreküp başına yaklaşık 3 ila 8 dolar seviyesinde bir lojistik maliyet artışına sebep oluyor" bilgisini paylaştı.

Rotanın Ümit Burnu'na kaymasındaki küresel çıkarlara değinen Uzman isim, "Bunun Ümit Burnu'ndan geçmesini isteyenler kim? Sigorta merkezleri, İngiltere... İşte bu noktada küresel sermayeyi yöneten grupların buradaki menfaatlerine bakmak lazım. Ümit Burnu'ndan dolaştığı anda maliyet yükleniyor. Navlun fiyatları o kadar büyük rakamlara ulaşıyor ki yapmak zorunda kalıyorlar" sözleriyle perde arkasındaki aktörlere işaret etti.

Mevcut gemi kapasitesinin zorlandığını ekleyen Altuğ Karataş, "Siz gemiyi 19-20 gün daha uzatırsanız mevcut gemi trafiğindeki gemi sayısı yetersiz kalıyor. Bu bir arz-talep mevzusu ve arzı az olan bir şey daha da kıymetleniyor" tespitinde bulundu.