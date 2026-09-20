ANALİZ - Küresel damarlar kesildi: İki boğazda kızıl alarm! Brent 110 dolar sınırında
Dünya enerji piyasaları, Orta Doğu'nun iki kritik su yolu Hürmüz ve Babülmendep boğazlarında yaşanan eş zamanlı baskıyla tarihi bir krizin eşiğine geldi. Küresel enerji sevkiyatının kalbi niteliğindeki bu iki geçiş noktasında tansiyon yükselirken, piyasaların yalnızca mevcut aksamaları değil, olası tedarik risklerini de fiyatlamasıyla Brent petrol 110 dolar sınırına dayandı. Hürmüz'deki daralma, Babülmendep'teki gerilim ve Suudi Arabistan'ın kritik boru hattının devre dışı kalması, küresel piyasalarda yeni bir enerji ve enflasyon şoku ihtimalini en üst seviyeye taşıdı.
Ortadoğu'daki gerilim hattında bir tankerin hedef alınması veya bir boru hattının durması dahi piyasalarda henüz gerçekleşmemiş risklerin peşin peşin fiyatlanmasına neden olurken, mevcut durumdan en çok fayda sağlayan aktörler de netleşiyor.
PİYASANIN KORKUSU FİYATLARA YANSIDI: KAZANAN KİM OLACAK?
Yaşanan tablonun perde arkasını değerlendiren Enerji Uzmanı Altuğ Karataş, "Hürmüz'ün daralması kime yarar? Bunu daha önce de konuşmuştuk. Kim petrol üretimini arttırdıysa, hem petrol üretimini arttırıp hem de daha fazla piyasaya satıyorsa, kim LNG üretimini arttırdıysa, hem de bunu daha fazla fiyata satıyorsa ona yaramıştır. Burada da karşımıza bir ülke çıkıyor: Amerika Birleşik Devletleri. Şimdi gelelim ikinci kısma. Trump'ın günlük olarak sabah ve akşam farklı açıklamalarıyla bugüne kadar tam 8 dip ve tepe yapmış olan petrol fiyatları, Babülmendep'le beraber 9. tepeyi yapmış durumda. Nasıl? 109 küsur dolara geldi" sözleriyle sürecin arkasındaki ekonomik tabloya dikkat çekti.
Hint Okyanusu'nu Kızıldeniz üzerinden Süveyş Kanalı'na bağlayan ve Asya ile Avrupa arasındaki en kritik ticaret koridorlarından biri olan Babülmendep Boğazı'nın stratejik önemi son aylarda çok daha kritik bir boyuta ulaştı.
Boğazın yalnızca tek yönlü bir hat olmadığını vurgulayan Enerji Uzmanı Altuğ Karataş, "Burası bizim algımızda şöyle oluşmuş durumda: Hürmüz'den dışarıya petrol ve LNG çıkıyor, buradan da yukarıya doğru petrol ve LNG gidiyormuş gibi algılıyoruz. Hayır. Burası çift şerit bir otoban; enerji ve ticaret otobanı. Ne demek bu? Kuzeyden güneye de geçiş var, güneyden kuzeye de geçiş var. Toplam bu bölgedeki Kızıldeniz-Süveyş üzerinden geçen ticaretin yüzde 35'i güneyden kuzeye, yüzde 50'si kuzeyden güneye. Onun da petrol anlamında, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan sonra enerjinin yüzde 74'ü Rusya'nın petrolü ve petrol türevi ürünleri buradan geçerek Asya'ya, Hindistan'a ve Çin'e gidiyor" ifadelerini kullandı.
Hürmüz'deki kriz derinleştikçe petrol sevkiyatı alternatif güzergahlara yöneldi. Amerikan Enerji Enformasyon İdaresi verilerine göre, Babülmendep'ten geçen petrol ve petrol ürünleri hacmi 2025'in son çeyreğinde günlük 5,4 milyon varil seviyesindeyken, 2026'nın ikinci çeyreğinde günlük 8,1 milyon varile kadar tırmandı. Hürmüz sıkıştıkça Babülmendep'in kritik konumu daha da belirginleşti.