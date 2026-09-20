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İstanbul’da 17 ilçeyi ilgilendiriyor! 21 Eylül’de elektrikler saatlerce olmayacak

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İstanbul'da 21 Eylül Pazartesi günü birçok ilçede planlı elektrik kesintisi uygulanacak. BEDAŞ'ın çalışma programında bakım ve yatırım çalışmaları için farklı saat aralıkları yer aldı. Arnavutköy'den Zeytinburnu'na kadar kesintiden etkilenecek mahalle ve sokaklar belli oldu.

İstanbul’da 17 ilçeyi ilgilendiriyor! 21 Eylül’de elektrikler saatlerce olmayacak 1

İstanbul'da 21 Eylül Pazartesi günü bazı bölgelerde elektrik kesintisi yaşanacak. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), planlı bakım ve yatırım çalışmaları kapsamında uygulanacak kesintilerin programını duyurdu. Kesinti saatleri ilçelere göre değişirken, bazı bölgelerde çalışmalar 07.00'de başlayacak, bazı bölgelerde ise 18.00'e kadar sürecek.

İstanbul’da 17 ilçeyi ilgilendiriyor! 21 Eylül’de elektrikler saatlerce olmayacak 2

21 EYLÜL İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ARNAVUTKÖY

09.00-18.00 | Bakım Programı Çalışması

Hacımaşlı Mah., Hacımaşlı Sk. / Haraççı Mah., Akyar, Akça, Alev, Altan, Azer, Başer, Behiçe, Bekdemir, Beykan, Cenap, Felak, Göçmenkent, Haraççı, Haraççı-Hadımköy Yolu, Harika, Hatmi, Hazin, Kandilli, Nilsu, Sanem, Sarı Mimoza, Sefinye, Serkan, Seyitgazi, Solmaz, Sümer, Terzi, Tılsım, Tınaz, Utku, Yeşilbelde, Çolak, Şenkaya Sk. ve civarı.

İstanbul’da 17 ilçeyi ilgilendiriyor! 21 Eylül’de elektrikler saatlerce olmayacak 3

AVCILAR

09.00-17.00 | Yatırım Programı Çalışması

Cihangir Mah., Arpacı, Bebe, Hardal, Keramet, Çiğdem Sk. / Merkez Mah., Estim, Keramet, Pınar, Tıpatıp, Çiğdem Sk. ve civarı.

İstanbul’da 17 ilçeyi ilgilendiriyor! 21 Eylül’de elektrikler saatlerce olmayacak 4

BAĞCILAR

09.00-17.00 | Bakım Programı Çalışması

Göztepe Mah., Maslak Sk. / Bağlar Mah. ve civarı.

İstanbul’da 17 ilçeyi ilgilendiriyor! 21 Eylül’de elektrikler saatlerce olmayacak 5

BAKIRKÖY

09.00-17.00 | Bakım Programı Çalışması

Ataköy 2-5-6. Kısım Mah., 19 Mayıs Sk. ve civarı.

İstanbul’da 17 ilçeyi ilgilendiriyor! 21 Eylül’de elektrikler saatlerce olmayacak 6

BEŞİKTAŞ

09.00-17.00 | Yatırım Programı Çalışması

Muradiye Mah., Muradiye Deresi Sk. / Dikilitaş Mah., Dikilitaş Sk. ve civarı.

İstanbul’da 17 ilçeyi ilgilendiriyor! 21 Eylül’de elektrikler saatlerce olmayacak 7

BEYLİKDÜZÜ

09.00-17.00 | Yatırım Programı Çalışması

Kavaklı Mah., Turgut Özal, İdil, İkram Sk. ve civarı.

İstanbul’da 17 ilçeyi ilgilendiriyor! 21 Eylül’de elektrikler saatlerce olmayacak 8

ESENLER

09.00-17.00 | Yatırım Programı Çalışması

Fevzi Çakmak Mah., 1105, 1107, 1107/1, 1108, Atışalanı Sk. / Menderes Mah., 301, 302, 304, Atışalanı, Ömer Seyfettin, İnönü Sk. / Mimar Sinan Mah., 76, 78, İstanbul Sk. / Nine Hatun Mah., 163, 164, Aziziye, Seyit Onbaşı, İnönü Sk. / Yavuz Selim Mah., İstanbul Sk. ve civarı.

İstanbul’da 17 ilçeyi ilgilendiriyor! 21 Eylül’de elektrikler saatlerce olmayacak 9

ESENYURT

09.00-17.00 | Bakım Programı Çalışması

Koza Mah., 1638. Sk. / Akçaburgaz Mah., 1591, 3038, 3088. Sk. / Saadetdere Mah., 2, 86, Abdi İpekçi, Marmara Sk. ve civarı.

İstanbul’da 17 ilçeyi ilgilendiriyor! 21 Eylül’de elektrikler saatlerce olmayacak 10

FATİH

09.00-17.00 | Yatırım Programı Çalışması

Beyazıt Mah., Yeniçeriler, Çarşıkapı Sk. / Molla Fenari Mah., Çarşıkapı, İskender Boğazı Sk. ve civarı.

İstanbul’da 17 ilçeyi ilgilendiriyor! 21 Eylül’de elektrikler saatlerce olmayacak 11

GAZİOSMANPAŞA

11.00-18.00 | Yatırım Programı Çalışması

Hürriyet Mah., Rumeli Sk. ve civarı.

İstanbul’da 17 ilçeyi ilgilendiriyor! 21 Eylül’de elektrikler saatlerce olmayacak 12

GÜNGÖREN

07.00-15.00 | Yatırım Programı Çalışması

Güneştepe Mah., Çavuş, Başak, Başaran, Kamer, Kardeşler, Konak, Kutlu, Kuyaç, Kuzgun, Kültür, Küçüktaş Sk. / Mareşal Çakmak Mah., Kardeşler, Koca Yusuf, Kubilay, Selim, Şirin Sk. ve civarı.

İstanbul’da 17 ilçeyi ilgilendiriyor! 21 Eylül’de elektrikler saatlerce olmayacak 13

KAĞITHANE

09.30-15.00 | Bakım Programı Çalışması

Merkez Mah., Akçay, Asude, Bahtiyar, Kağıthane, Nihan, Sümer, Uğur Sk. ve civarı.

İstanbul’da 17 ilçeyi ilgilendiriyor! 21 Eylül’de elektrikler saatlerce olmayacak 14

KÜÇÜKÇEKMECE

09.00-18.00 | Bakım Programı Çalışması

Cennet Mah., 609, 610, 611, Okul, İmaret Sk. / Yeni Mahalle Mah., 3. Çeşme, Hatboyu, Sarıkaya, Türbe, İmaret, İnönü Sk. ve civarı.

İstanbul’da 17 ilçeyi ilgilendiriyor! 21 Eylül’de elektrikler saatlerce olmayacak 15

SARIYER

09.00-18.00 | Bakım Programı Çalışması

Demirciköy Mah., Akgöl Yaylası, Anastos Yaylası, Argın Yaylası, Güvende Yaylası, Keyfalan Yaylası, Çakmak Taşı, Çambaşı Yaylası Sk. ve civarı.

İstanbul’da 17 ilçeyi ilgilendiriyor! 21 Eylül’de elektrikler saatlerce olmayacak 16

SULTANGAZİ

10.00-18.00 | Yatırım Programı Çalışması

Cebeci Mah., 2488, 2510, 2510/1, Z Sk. / Uğur Mumcu Mah., 2142, 2143, 2144, I Sk. ve civarı.

İstanbul’da 17 ilçeyi ilgilendiriyor! 21 Eylül’de elektrikler saatlerce olmayacak 17

ŞİŞLİ

09.00-17.00 | Yatırım Programı Çalışması

Teşvikiye Mah., Barakalar, Muradiye Dere Sk. ve civarı.

İstanbul’da 17 ilçeyi ilgilendiriyor! 21 Eylül’de elektrikler saatlerce olmayacak 18

ZEYTİNBURNU

09.00-17.00 | Bakım Programı Çalışması

Merkezefendi Mah., G/42, G/43, G/49, G/51, G/52, G/53, G/54, G/55, G/56, Gümüşsuyu Davutpaşa, Mevlana, Mevlevihane Sk. ve civarı.

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