İstanbul'da 21 Eylül Pazartesi günü bazı bölgelerde elektrik kesintisi yaşanacak. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), planlı bakım ve yatırım çalışmaları kapsamında uygulanacak kesintilerin programını duyurdu. Kesinti saatleri ilçelere göre değişirken, bazı bölgelerde çalışmalar 07.00'de başlayacak, bazı bölgelerde ise 18.00'e kadar sürecek.