İstanbul’da 17 ilçeyi ilgilendiriyor! 21 Eylül’de elektrikler saatlerce olmayacak
İstanbul'da 21 Eylül Pazartesi günü birçok ilçede planlı elektrik kesintisi uygulanacak. BEDAŞ'ın çalışma programında bakım ve yatırım çalışmaları için farklı saat aralıkları yer aldı. Arnavutköy'den Zeytinburnu'na kadar kesintiden etkilenecek mahalle ve sokaklar belli oldu.
İstanbul'da 21 Eylül Pazartesi günü bazı bölgelerde elektrik kesintisi yaşanacak. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), planlı bakım ve yatırım çalışmaları kapsamında uygulanacak kesintilerin programını duyurdu. Kesinti saatleri ilçelere göre değişirken, bazı bölgelerde çalışmalar 07.00'de başlayacak, bazı bölgelerde ise 18.00'e kadar sürecek.
21 EYLÜL İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
ARNAVUTKÖY
09.00-18.00 | Bakım Programı Çalışması
Hacımaşlı Mah., Hacımaşlı Sk. / Haraççı Mah., Akyar, Akça, Alev, Altan, Azer, Başer, Behiçe, Bekdemir, Beykan, Cenap, Felak, Göçmenkent, Haraççı, Haraççı-Hadımköy Yolu, Harika, Hatmi, Hazin, Kandilli, Nilsu, Sanem, Sarı Mimoza, Sefinye, Serkan, Seyitgazi, Solmaz, Sümer, Terzi, Tılsım, Tınaz, Utku, Yeşilbelde, Çolak, Şenkaya Sk. ve civarı.
AVCILAR
09.00-17.00 | Yatırım Programı Çalışması
Cihangir Mah., Arpacı, Bebe, Hardal, Keramet, Çiğdem Sk. / Merkez Mah., Estim, Keramet, Pınar, Tıpatıp, Çiğdem Sk. ve civarı.
BAĞCILAR
09.00-17.00 | Bakım Programı Çalışması
Göztepe Mah., Maslak Sk. / Bağlar Mah. ve civarı.
BAKIRKÖY
09.00-17.00 | Bakım Programı Çalışması
Ataköy 2-5-6. Kısım Mah., 19 Mayıs Sk. ve civarı.