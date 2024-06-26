Ukrayna Belçika karşısında turnuvaya veda etti!





ROMELU LUKAKU, UKRAYNA KARŞISINDA GOLE ÇOK YAKLAŞTI

Belçika'nın turnuvadaki en önemli kozlarından biri olan Romelu Lukaku, Ukrayna karşısında gole çok yaklaştı. Ancak rakip kaleciyi geçmeyi başaramadı. İkinci yarıda da Doku'nun pasında geride kalarak takımını öne geçiremedi.