Ukrayna Belçika karşısında turnuvaya veda etti!
2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) E Grubu 3. ve son maçında Ukrayna ile Belçika kozlarını paylaştı. Mücadele 0-0 beraberlikle sonuçlandı. Bu sonucun ardından Belçika 4 puanla grubu 2. sırada tamamladı. Ukrayna ise turnuvaya veda etti.
Avrupa Şampiyonası'nda her maç farklı bir heyecan yaşanırken Ukrayna ile Belçika karşı karşıya geldi.
Mücadele 0-0 beraberlikle sonuçlandı.
Bu sonucun ardından Belçika 4 puanla grubu 2. sırada tamamladı. Ukrayna ise turnuvaya veda etti.
E Grubu puan durumu
Romanya - 3 maç - 4 puan (+1)
Belçika - 3 maç - 4 puan (+1)
Slovakya - 3 maç - 4 puan (0)
Ukrayna - 3 maç - 4 puan (-2)
ÖNEMLİ POZİSYONLAR
Kevin De Bruyne'den akıllıca deneme😏 pic.twitter.com/uK3m7vaAwf— TRT Spor (@trtspor) June 26, 2024
Kevin De Bruyne'den akıllıca deneme
ROMELU LUKAKU, UKRAYNA KARŞISINDA GOLE ÇOK YAKLAŞTI
Belçika'nın turnuvadaki en önemli kozlarından biri olan Romelu Lukaku, Ukrayna karşısında gole çok yaklaştı. Ancak rakip kaleciyi geçmeyi başaramadı. İkinci yarıda da Doku'nun pasında geride kalarak takımını öne geçiremedi.
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