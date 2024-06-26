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Ukrayna Belçika karşısında turnuvaya veda etti!

ahaber.com.tr
Giriş: 26.06.2024 18:25 Güncelleme: 26.06.2024 21:16
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Ukrayna Belçika karşısında turnuvaya veda etti!

2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) E Grubu 3. ve son maçında Ukrayna ile Belçika kozlarını paylaştı. Mücadele 0-0 beraberlikle sonuçlandı. Bu sonucun ardından Belçika 4 puanla grubu 2. sırada tamamladı. Ukrayna ise turnuvaya veda etti.

Avrupa Şampiyonası'nda her maç farklı bir heyecan yaşanırken Ukrayna ile Belçika karşı karşıya geldi.

Mücadele 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

Bu sonucun ardından Belçika 4 puanla grubu 2. sırada tamamladı. Ukrayna ise turnuvaya veda etti.

E Grubu puan durumu

Romanya - 3 maç - 4 puan (+1)

Belçika - 3 maç - 4 puan (+1)

Slovakya - 3 maç - 4 puan (0)

Ukrayna - 3 maç - 4 puan (-2)

ÖNEMLİ POZİSYONLAR

Kevin De Bruyne'den akıllıca deneme



ROMELU LUKAKU, UKRAYNA KARŞISINDA GOLE ÇOK YAKLAŞTI
Belçika'nın turnuvadaki en önemli kozlarından biri olan Romelu Lukaku, Ukrayna karşısında gole çok yaklaştı. Ancak rakip kaleciyi geçmeyi başaramadı. İkinci yarıda da Doku'nun pasında geride kalarak takımını öne geçiremedi.

UKRAYNA, SAHAYA İKİ FORVETLE ÇIKTI
Belçika karşısında galibiyete ihtiyacı olan Ukrayna, sahaya iki forvetle çıktı. Artem Dovbyk'in yanında Roman Yaremchuk görev yaptı. İki oyuncu da ülkeleri adına gol atabilmek adına rakip stoperlerle boğuştu.

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