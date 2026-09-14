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KKTC’de cani kocadan spiralli dehşet! Tarlaya savrulan araçtan cinayet çıktı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) seyir halindeki otomobilde başlayan tartışma cinayetle sonuçlandı. Alayköy Sanayi Bölgesi yakınlarında tarlaya savrulan araçta Rukiye Tunçer, eşi Seydi Ahmet Tunçer tarafından spiral iş aletiyle saldırıya uğradı. Ağır yaralanan kadın hayatını kaybederken, gözaltına alınan şüpheli koca suçunu itiraf etti.

KKTC’de cani kocadan spiralli dehşet! Tarlaya savrulan araçtan cinayet çıktı 1

KKTC'nin Güzelyurt-Lefkoşa Anayolu üzerinde seyir halindeki otomobilde başlayan tartışma korkunç bir olaya dönüştü. 41 yaşındaki Seydi Ahmet Tunçer ile 35 yaşındaki eşi Rukiye Tunçer, Güzelyurt güzergahından Lefkoşa'ya doğru ilerledikleri sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

KKTC’de cani kocadan spiralli dehşet! Tarlaya savrulan araçtan cinayet çıktı 2

Tartışma sırasında kontrolden çıkan otomobil, çevrede bulunan bir yapı marketinin duvarına çarptı.

KKTC’de cani kocadan spiralli dehşet! Tarlaya savrulan araçtan cinayet çıktı 3

ARAÇ TARLAYA SAVRULDU, SPİRAL İŞ ALETİYLE SALDIRDI

Sabah'tan Ali Rıza Akbulut'un haberine göre tartışmanın büyümesiyle kontrolden çıkan otomobil, Alayköy Sanayi Bölgesi yakınlarında yoldan çıkarak yaklaşık 110 metre tarla içerisinde savrulduktan sonra durdu.

KKTC’de cani kocadan spiralli dehşet! Tarlaya savrulan araçtan cinayet çıktı 4

İddiaya göre koltuk temizleme işi yapan Seydi Ahmet Tunçer, aracın durmasının ardından yanında bulunan ve koltuk yıkamada kullanılan spiral iş aletiyle eşi Rukiye Tunçer'in başına defalarca vurdu.

KKTC’de cani kocadan spiralli dehşet! Tarlaya savrulan araçtan cinayet çıktı 5

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde başına aldığı darbeler sonucu ağır yaralanan Rukiye Tunçer'in hayatını kaybettiği belirlendi.

KKTC’de cani kocadan spiralli dehşet! Tarlaya savrulan araçtan cinayet çıktı 6

SPİRAL İŞ ALETİ DELİL OLARAK ALINDI

Polis ekipleri, olayda kullanılan spiral iş aletini olası cinayet silahı olarak değerlendirerek delil kapsamına aldı.

KKTC’de cani kocadan spiralli dehşet! Tarlaya savrulan araçtan cinayet çıktı 7

Ekipler, Seydi Ahmet Tunçer'i gözaltına alarak emniyete götürdü. Tunçer'in ilk beyanında ve yazdığı gönüllü notta suçunu itiraf ettiği öğrenildi.

KKTC’de cani kocadan spiralli dehşet! Tarlaya savrulan araçtan cinayet çıktı 8

KATİL ZANLISI TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Seydi Ahmet Tunçer, Lefkoşa Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı. Mahkeme, soruşturmanın devam etmesi nedeniyle Tunçer hakkında 3 günlük tutuklama kararı verdi.

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