KKTC’de cani kocadan spiralli dehşet! Tarlaya savrulan araçtan cinayet çıktı
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) seyir halindeki otomobilde başlayan tartışma cinayetle sonuçlandı. Alayköy Sanayi Bölgesi yakınlarında tarlaya savrulan araçta Rukiye Tunçer, eşi Seydi Ahmet Tunçer tarafından spiral iş aletiyle saldırıya uğradı. Ağır yaralanan kadın hayatını kaybederken, gözaltına alınan şüpheli koca suçunu itiraf etti.
KKTC'nin Güzelyurt-Lefkoşa Anayolu üzerinde seyir halindeki otomobilde başlayan tartışma korkunç bir olaya dönüştü. 41 yaşındaki Seydi Ahmet Tunçer ile 35 yaşındaki eşi Rukiye Tunçer, Güzelyurt güzergahından Lefkoşa'ya doğru ilerledikleri sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı.
Tartışma sırasında kontrolden çıkan otomobil, çevrede bulunan bir yapı marketinin duvarına çarptı.
ARAÇ TARLAYA SAVRULDU, SPİRAL İŞ ALETİYLE SALDIRDI
Sabah'tan Ali Rıza Akbulut'un haberine göre tartışmanın büyümesiyle kontrolden çıkan otomobil, Alayköy Sanayi Bölgesi yakınlarında yoldan çıkarak yaklaşık 110 metre tarla içerisinde savrulduktan sonra durdu.
İddiaya göre koltuk temizleme işi yapan Seydi Ahmet Tunçer, aracın durmasının ardından yanında bulunan ve koltuk yıkamada kullanılan spiral iş aletiyle eşi Rukiye Tunçer'in başına defalarca vurdu.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde başına aldığı darbeler sonucu ağır yaralanan Rukiye Tunçer'in hayatını kaybettiği belirlendi.