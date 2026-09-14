KKTC’de cani kocadan spiralli dehşet! Tarlaya savrulan araçtan cinayet çıktı

KKTC'nin Güzelyurt-Lefkoşa Anayolu üzerinde seyir halindeki otomobilde başlayan tartışma korkunç bir olaya dönüştü. 41 yaşındaki Seydi Ahmet Tunçer ile 35 yaşındaki eşi Rukiye Tunçer, Güzelyurt güzergahından Lefkoşa'ya doğru ilerledikleri sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı.