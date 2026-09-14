Sarı kararın Yeni Parti'nin kurulması sonrası alındığını belirterek, "Temyize taraf olan Özgür Özel ve arkadaşlarının partimizden istifa ederek yeni bir parti kurmuş olmaları, söz konusu kişilerin taraf olma durumunu ortadan kaldırmıştır" dedi.

CHP'nin Parti Sözcüsü Müslim Sarı, partisinin 38. Olağan Kurultay'a ilişkin "mutlak butlan" kararına karşı yaptığı temyiz başvurusundan feragat ettiğini bildirdi.

CHP TEMYİZ BAŞVURUSUNDAN FERAGAT ETTİ

Müslim Sarı'nın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamanın tamamı ise şu şekilde:

"Partimiz, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesinin 2026/32 Esas, 2026/658 Karar sayılı ilamına yönelik daha önce yapılmış olan temyiz başvurusundan feragat etme kararı almıştır.

10 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilen Merkez Yönetim Kurulu toplantısında açıklanan olağan kongre takvimi doğrultusunda, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir an önce meşru ve sağlıklı bir kurultay sürecini tamamlaması hedeflenmektedir.

Temyize taraf olan Özgür Özel ve arkadaşlarının partimizden istifa ederek yeni bir parti kurmuş olmaları, söz konusu kişilerin taraf olma durumunu ortadan kaldırmıştır. Ayrıca partimizin olağan kurultay takviminin işlemeye başlamış olması nedeniyle davanın bir an önce karara bağlanması gereği ortaya çıkmıştır.