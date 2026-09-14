Gram altında yön ne olacak? İslam Memiş açıkladı: Büyük dalgalanmalar görülebilir

GRAM ALTINDA BEKLENTİLER NE YÖNDE?

Altın fiyatlarında gidişatın ne yönde olabileceğine değinen Memiş, şöyle konuştu:

"Ons altın tarafında 4 bin 200 dolar seviyesine kadar bu hafta bir geri çekilmeden bahsedebiliriz. Ancak Fed sürpriz bir karar açıklar, faizlerde bir değişikliğe gitmezse bu sefer 4 bin 400 dolar seviyesi üzerinde ataklar görürüz. Ama piyasanın yüzde 87'lik kısmı 25 baz puanlık faiz artırımı beklediği için muhtemelen 4 bin 200 dolar seviyesine kadar geri çekilen bir ons altın göreceğiz. Bu da gram altın TL fiyatında 6 bin 500-7 bin lira aralığında dalgalanmayı bize işaret ediyor. Yine bu hafta gram altında 6 bin 650 lira seviyesini destek seviyesi, 6 bin 800 lira seviyesini direnç seviyesi olarak takip edeceğiz."