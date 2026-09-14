Gram altında yön ne olacak? İslam Memiş açıkladı: Büyük dalgalanmalar görülebilir
Altın piyasalarındaki son gelişmeleri değerlendiren Finans Analisti İslam Memiş, petroldeki yükselişin fiyatları baskıladığını söyledi. Fed'in faiz artırımı ihtimaline kesin gözüyle bakıldığını belirten Memiş, "Altın fiyatlarında bu hafta özelinde çok geniş bant aralığında dalgalanma bekliyoruz" dedi.
Altın piyasalarında gözler ABD Merkez Bankasının (Fed) 16 Eylül 2026 Çarşamba akşamı saat 21.00'de açıklayacağı faiz kararına çevrildi. Finans Analisti İslam Memiş, A Haber canlı yayınında Fed'in açıklayacağı kararın altın fiyatları üzerindeki olası etkilerine değindi.
PETROLÜN YÜKSELİŞİ ALTINI BASKILIYOR
Altın piyasasında haftaya satıcılı bir seyirle başlandığını belirten İslam Memiş, "Ons altın uluslararası piyasalarda 4 bin 310 dolar, gram altın ise 6 bin 738 lira seviyesinde. Petrol fiyatlarında tekrar 105 dolar seviyesinin üzerinde hareketler gözlemliyoruz. Yüzde 3'ten fazla bir değer artışı var. Petrol fiyatlarının yükseldiği ortamda altın baskı altında kalmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.
"ALTIN FİYATLARINDA BÜYÜK DALGALANMALAR GÖRÜLEBİLİR"
Bu haftanın küresel piyasalar açısından oldukça yoğun ve belirleyici geçeceğini vurgulayan Memiş, şunları kaydetti:
"Çarşamba akşamı ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararı var. Perşembe günü Euro bölgesinden enflasyon rakamları açıklanacak. İngiltere'de faiz oranlarını takip edeceğiz. Cuma günü hem Japonya faiz kararını açıklayacak hem de Almanya'da enflasyon verileri paylaşılacak. Yani bu hafta hem merkez bankalarının faiz kararlarını açıklayacağı hem de enflasyon rakamlarının paylaşılacağı önemli bir hafta. Altın fiyatlarında bu hafta özelinde çok geniş bant aralığında dalgalanma bekliyoruz."
FED'İN 25 BAZ PUANLIK FAİZ ARTIŞI MASADA
Fed'in alacağı faiz kararıyla ilgili tahminlerini paylaşan İslam Memiş, "Haftayı ikiye ayırıyoruz: Çarşambadan önce, çarşambadan sonra. Piyasalar artık Fed'in yüzde 87 civarında 25 baz puanlık faiz artırımı ihtimaline kesin gözüyle bakılıyor. Muhtemelen çarşamba akşamı Fed'in faiz artırımıyla karşı karşıya kalacağız" dedi.
GRAM ALTINDA BEKLENTİLER NE YÖNDE?
Altın fiyatlarında gidişatın ne yönde olabileceğine değinen Memiş, şöyle konuştu:
"Ons altın tarafında 4 bin 200 dolar seviyesine kadar bu hafta bir geri çekilmeden bahsedebiliriz. Ancak Fed sürpriz bir karar açıklar, faizlerde bir değişikliğe gitmezse bu sefer 4 bin 400 dolar seviyesi üzerinde ataklar görürüz. Ama piyasanın yüzde 87'lik kısmı 25 baz puanlık faiz artırımı beklediği için muhtemelen 4 bin 200 dolar seviyesine kadar geri çekilen bir ons altın göreceğiz. Bu da gram altın TL fiyatında 6 bin 500-7 bin lira aralığında dalgalanmayı bize işaret ediyor. Yine bu hafta gram altında 6 bin 650 lira seviyesini destek seviyesi, 6 bin 800 lira seviyesini direnç seviyesi olarak takip edeceğiz."