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20 milyon öğrenci için ilk ders zili çaldı! İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Türkiye genelinde yaklaşık 20 milyon öğrenci ve 1,2 milyonu aşkın öğretmen için yaz tatili sona erdi. 2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı'nın ilk ders zili bugün çalarken, yeni dönemin ilk gününde güvenlik önlemleri artırıldı. İstanbul başta olmak üzere pek çok kentte ise okulların açılmasıyla birlikte sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşandı.

20 milyon öğrenci için ilk ders zili çaldı! İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor 1

Okulların açılması İstanbul trafiğine de yansıdı. Sabah saatlerinde kentte oluşan araç yoğunluğu havadan görüntülendi. İstanbul Valiliğinin ilk güne özel yaptığı saat düzenlemesinin ardından saat 07.34 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 51 olarak ölçüldü.

20 milyon öğrenci için ilk ders zili çaldı! İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor 2

Yoğunluğun özellikle boğaz köprüleri istikametinde arttığı görüldü. Valilik, yalnızca eğitimin ilk günü için okulların başlangıç saatini 10.00, bitiş saatini ise 15.00 olarak belirlemişti.

MİLYONLARCA ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMEN İÇİN YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAŞLADI.
20 milyon öğrenci için ilk ders zili çaldı! İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor 3

Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri sabahın erken saatlerinden itibaren okul bahçelerini doldurarak ders başı yaptı. Okul öncesi ve ilkokul 1. sınıfa başlayan 2,5 milyondan fazla öğrenci de geçen hafta gerçekleştirilen uyum sürecinin ardından üst sınıflardaki öğrencilerle buluştu.

20 milyon öğrenci için ilk ders zili çaldı! İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor 4

Okul önlerinde veliler ve öğrencilerin yeni eğitim yılı heyecanı yaşanırken, özellikle büyükşehirlerde trafik akışını rahatlatmak amacıyla zabıta ve trafik ekipleri ilave tedbirler aldı. Kolluk kuvvetleri de okul çevrelerindeki güvenlik önlemlerini üst seviyeye çıkardı.

20 milyon öğrenci için ilk ders zili çaldı! İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor 5

İLK ARA TATİL 16-20 KASIM'DA

Milli Eğitim Bakanlığının takvimine göre 2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı'nın ilk ara tatili 16-20 Kasım 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Yarıyıl tatili ise 25 Ocak 2027'de başlayacak. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de yeni eğitim-öğretim yılının başlaması dolayısıyla Ankara'da bir mesaj yayımladı. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nde üçüncü yıla girildiğini belirten Tekin, modelin merkezinde "yetkin ve erdemli insan" anlayışının bulunduğunu vurguladı.

20 milyon öğrenci için ilk ders zili çaldı! İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor 6

Öğrenci, öğretmen ve velilere seslenen Tekin, dijital dünyada mahremiyetin korunmasının ve teknolojiyi yönetebilecek iradenin ortaya konulmasının önemine dikkat çekti. Tekin ayrıca bu yıl "Maarifin Kalbinde Oyun" anlayışı doğrultusunda geleneksel oyunlara daha fazla yer verileceğini bildirdi.

OKULLARDA GÜVENLİK TEDBİRLERİ: TURNİKE, KAMERA VE DEDEKTÖR DÖNEMİ
20 milyon öğrenci için ilk ders zili çaldı! İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor 7

OKUL ÇEVRELERİNDE GÜVENLİK SEFERBERLİĞİ

2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı'nın başlamasıyla İçişleri Bakanlığı koordinesindeki emniyet ve jandarma ekipleri de tedbirlerini artırdı. Türkiye genelinde Toplum Yararına Programlar kapsamında 31 bin okul bahçe görevlisi göreve başladı.

20 milyon öğrenci için ilk ders zili çaldı! İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor 8

Riskli okullarda 2 bin 804 el dedektörü kullanıma alınırken; okul polisleri, mobil timler, narkotik ekipleri ve trafik devriyeleri de okul çevrelerinde tam zamanlı denetim gerçekleştirecek.

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