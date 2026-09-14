20 milyon öğrenci için ilk ders zili çaldı! İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor

Türkiye genelinde yaklaşık 20 milyon öğrenci ve 1,2 milyonu aşkın öğretmen için yaz tatili sona erdi. 2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı'nın ilk ders zili bugün çalarken, yeni dönemin ilk gününde güvenlik önlemleri artırıldı. İstanbul başta olmak üzere pek çok kentte ise okulların açılmasıyla birlikte sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşandı.

Okulların açılması İstanbul trafiğine de yansıdı. Sabah saatlerinde kentte oluşan araç yoğunluğu havadan görüntülendi. İstanbul Valiliğinin ilk güne özel yaptığı saat düzenlemesinin ardından saat 07.34 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 51 olarak ölçüldü.

Yoğunluğun özellikle boğaz köprüleri istikametinde arttığı görüldü. Valilik, yalnızca eğitimin ilk günü için okulların başlangıç saatini 10.00, bitiş saatini ise 15.00 olarak belirlemişti. MİLYONLARCA ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMEN İÇİN YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAŞLADI.

Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri sabahın erken saatlerinden itibaren okul bahçelerini doldurarak ders başı yaptı. Okul öncesi ve ilkokul 1. sınıfa başlayan 2,5 milyondan fazla öğrenci de geçen hafta gerçekleştirilen uyum sürecinin ardından üst sınıflardaki öğrencilerle buluştu.

Okul önlerinde veliler ve öğrencilerin yeni eğitim yılı heyecanı yaşanırken, özellikle büyükşehirlerde trafik akışını rahatlatmak amacıyla zabıta ve trafik ekipleri ilave tedbirler aldı. Kolluk kuvvetleri de okul çevrelerindeki güvenlik önlemlerini üst seviyeye çıkardı.