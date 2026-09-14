Galatasaray-Kocaeli maçı sonrası yazarlardan sert sözler: "Doğaçlama hücum!"

ZEKİ UZUNDURUKAN: "GÖZLERİMİZİN PASI SİLİNDİ" "Harika bir maç izledik. Okan Buruk ve Selçuk İnan'a bu futbol ziyafetini bize sundukları için teşekkür etmek lazım. İlk yarıda gol izleyemedik belki... Ama kaliteli bir futbol izledik. Sahada kazanmak için adeta bir savaş vardı. Galatasaray, Kocaelispor karşısında oyunun son bölümünde 10 kişi ile gol aradı. Avrupai hücumlar yaptı sarıkırmızılılar. Gol atmak için gereken bütün aksiyonları sahaya yansıttı Cimbom. Ama ilk yarıda kalesinde devleşen bir Serhat vardı. Galatasaray ilk yarıda rakip kaleye tam 6 isabetli şut çekti. Daha ilk yarıda Serhat 6 net kurtarış yaptı. Teknik Direktör Okan Buruk'un Deniz Gül ve Leao'yu ilk 11'de sahaya sürmesi çok doğruydu. Çok keyifli bir ilk yarı izledik. Tempo hiç düşmedi. İlk 45'te iki takım da birer kez direğe takıldı. Galatasaray adına Deniz Gül'ün, Kocaelispor'da da Agyei'nin şutlarında top direkte patladı."



"İlk yarım saatten sonra sahada tam bir Leao fırtınası izledik. Ele avuca sığmayan, sol kanatta hızlı bir tren gibi rakip ceza sahasına inen Leao, şutları, pasları ve presi ile Rams Park tribünlerini coşturdu. Galatasaray, ilk yarının son çeyreğinde Barcelona gibi oynadı. Savunmayı orta sahada çıkardı, oyunun boyunu daralttı. 10 kişi ile gol aradı Cimbom. Hatta ilk yarıda Eren Elmalı bile iki kez gol pozisyonuna girdi. Ama ilk yarıda Leao, üç kez golle burun buruna geldi. Ama kalede bir uçan panter vardı ve geçit vermedi. Selçuk İnan'ın takımı da Galatasaray'a hiç boşluk bırakmadı. İyi savunma yaptılar. Agyei'nin direkten dönen pozisyonunda muazzam bir kontratak geliştirdiler."



"Deniz Gül de çok hareketli bir maç çıkardı. Kocaelispor savunmasını çok yordu. İlk yarıda dört Kocaelisporlu oyuncuyu peşine takıp çaprazdan attığı şutta top direkte patladı. Hep oyunun içindeydi Deniz. Galatasaray'ın ilk yarıda Deniz Gül ile bulduğu gol, VAR'a takıldı. VAR uyarısı ile pozisyonu izleyen hakem Atilla Karaoğlan, Deniz Gül'ün kaleci Serhat'a faul yaptığı gerekçesiyle golü iptal etti. Okan Buruk'un maçtaki ilk hamlesi, Sara'yı çıkarıp, Batrakov'u oyuna almak oldu. Sezona kötü başlayan Barış Alper Yılmaz'ı dün çok istekli ve hareketli gördüm."



"Giderek formu yükseliyor Barış Alper'in. Okan hocanın Barış Alper'de ısrar etmesini de çok doğru buluyorum. Galatasaray, Osimhen'i oyunun her salisesinde bile arıyor. Yokluğunu çok derinden hissediyor. Osimhen olmadan hep bir şeyler eksik sahada. Bir de orta sahanın çok yumuşak kaldığını vurgulamak lazım. Torreira tek başına Galatasaray orta sahasına ayakta tutmaya çalışıyor. Her açığı kapatmak için savaş veriyor. Performansı tartışılan, Sporting maçında yedeğe çekilen Abdülkerim Bardakcı, dün rakip kaleye bir füze gönderdi. Jeneriklik bir gol attı Abdülkerim Bardakcı! Bu güzel golü, bugünün genç erkekleri, dede olduklarında torunlarına bile anlatır. O derece güzel bir gol attı Abdülkerim Bardakcı! Gözlerimizin pasını silen bir gol oldu. Galatasaray bu zor maçı savaşarak, harika bir golle kazanmasını bildi."

LEVENT TÜZEMEN: "ÖNEMLİ OLAN KAZANMAKTI" "Okan Buruk, Osimhensiz Galatasaray'a bir oyun üretemiyor… Osimhen'le oynamaya alışkın sarı-kırmızılı futbolcular, Nijeryalı yıldızın eksikliğinde sıradanlaşıyor… Bunu net olarak Sporting deplasmanında gördük. Çünkü Osimhen, bir golcü gibi değil, bir lider gibi arkadaşlarını yönetiyor… Öncelikle kendisi fazlasıyla koşuyor, takımı da koşmak için zorluyor. Osimhen'le Galatasaray'ın enerjisi de yükseliyor. Kocaeli gibi kompakt futbolu iyi oynayan bir rakibe karşı Galatasaray'ın kanatları iyi kullanamadığını söyleyebilirim. Leao'nun oyun anlayışına arkadaşlarının uyum sağlayamadığını söyleyebilirim".



"İlk yarının 45 ve artılarında Galatasaray, çok net pozisyonları Leao ve Eren'le kullanamadı. Deniz Gül ilk maçında çalışkandı. Bir golü faul diye iptal edilirken bir topu da direkten döndü. İlk yarı bittiğinde Galatasaray'da Leao, Yunus, Torreira ve Deniz Gül alkışı hak eden oyunculardı. Eren de çalışkanlığıyla bu dörtlüye destek verdi. Sara'da fiziksel bir yorgunluk var. Güçlü olması gereken anlarda çok top kaybı yapıyor, son vuruşlarda da isabeti yakalayamıyor."



"Galatasaray maçın ikinci yarısında oyunu tüm hatlarıyla Kocaeli kalesine yıktı. Müthiş baskı altında kalan rakip, savunma direncine tutunmaya çalıştı. Kale önlerinden inanılmaz pozisyonları gol yapamayan Galatasaray, kaptanı Abdülkerim'in 71. dakikada dışarıdan attığı şutla Kocaeli kilidini açtı. Galatasaray'ın ikinci 45'teki baskılı oyununda taraftarının da müthiş desteği vardı. Maçı tabela üzerinden okursak Lizbon dönüşü Galatasaray'ın kazanması gereken bir düelloydu, Kocaeli çok direndi ama kazanan Okan Buruk oldu. Kocaeli seyircisini de tribündeki güzel şovlarından dolayı kutluyorum."

BÜLENT TİMURLENK: "FORMA ADALETİ YOK" "Sporting mağlubiyeti sonrası geçen sezon hiç yenemediği Kocaelispor karşısında Okan Buruk'tan rotasyon elbette bekleniyordu ama bu Barış ısrarını anlayabilmek mümkün değil. Genç yaşında Batrakov da Çarşamba-Pazar maça çıkmayacaksa pes artık. Yunus iyi niyetli, çok çalışkan ama merkez yerine sağ çizgiye yakın oynamayı seven bir oyuncu. Barış ile o kanatta ikiz kardeşleri oynarken ilk yarıda Galatasaray'ın bütün tehlikeli atakları Leao'nun attığı toplarla geldi neredeyse… Bu takımda el freni birkaç isim var. Garanti oynamak başka şey suya sabuna dokunmamak başka şey. Sallai de Sara da Eren de bu el frenleri… Tek taraflı bir ilk yarıda çerçeveye 6 isabetli şut, ikinci yarı için elbette pozitif işaret… Okan Buruk oyuncu tercihlerini sürekli olarak bazı isimler için 'Hazır değiller' olarak açıklıyor… Doğrusu bunu kabul etmek mümkün değil. Batrakov hazır geldi. Lesley Ada'dan geldi. Kendisiyle sezon başından beri çalışan İlkay'a bir dakika bile süre vermedi. Dün ilk değişiklikte Barış kenara gelip, Yunus sağ kanada geçip, Batrakov forvet arkasında oyuna girerdi. Sara'nın yüz ifadesinden de memnuniyetsizliği ortadaydı. Leao'nun sorumluluk alması, Deniz'in tüm tecrübesizliğine rağmen iyi işler yapması sarı-kırmızı takımın artıları. Mesele üç puansa gemiyi limana yanaştıran kaptan Abdülkerim'di. Son 10 dakikada Kocaelispor'un oyunun momentumunu alması, Göztepe ve Çorum maçlarından sonra da Galatasaraylılara, Okan Buruk maalesef rahat bir maç izlettiremedi. Evet Osimhen sakat ama Uğurcan ve Torreira hariç kalan bütün futbolcularda forma adaleti soru işareti."