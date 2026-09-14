Galatasaray-Kocaeli maçı sonrası yazarlardan sert sözler: "Doğaçlama hücum!"
Galatasaray, evinde konuk ettiği Kocaelispor'u 1-0 mağlup etmeyi başardı. Birçok gol pozisyonu yakalamasına karşın skoru bir türlü elde edemeyen sarı-kırmızılılar, Abdülkerim Bardakçı'nın ceza sahası dışından vurduğu şutla galibiyete uzandı. Yeni transferlerden alınan katkının, rotasyona gidilen kadrodan alınan verimin ve hakem kararlarının bolca konuşulduğu maçtan spor yazarları yorumları...
MAÇTAN NOTLAR
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında konuk ettiği Kocaelispor'u 1-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekip, RAMS Park'ta yeşil-siyahlıları konuk etti.
Mücadelenin ilk yarısında oyunun hakimi olan Galatasaray, yeni transferler Deniz Gül ve Rafael Leao ile pozisyonlara girdi. Golü bulamayan "Cimbom" savunmada 38. dakikada direkten dönen şut haricinde pozisyon vermedi. Maçta ilk 45 dakikada gol sesi çıkmadı ve devre arasına 0-0 eşitlikle girildi.
Karşılaşmanın ikinci yarısına da iyi başlayan Galatasaray, topa daha fazla sahip oldu. Mücadelenin 59. dakikasında Gabriel Sara'nın yerine Aleksey Batrakov'un girmesinden sonra Kocaelispor oyunda dengeyi kurdu. İki takım da pozisyona girmekte zorlanırken sarı-kırmızılı ekip, Abdülkerim Bardakcı'nın 71. dakikada ceza sahası dışından şutunda golü buldu ve 1-0 öne geçti. Kalan bölümde konuk takımın baskısına rağmen kalesini gole kapatan "Cimbom" sahadan 1-0 galip ayrıldı.
Bu sonuçla Süper Lig'de namağlup ünvanını koruyan Galatasaray, galibiyet serisini 4 maça çıkardı. Puanını 13'e yükselten Okan Buruk'un öğrencileri, maç fazlasıyla Beşiktaş'a kaptırdığı liderlik koltuğunu geri aldı. Sezona iyi başlayan yeşil-siyahlılar ise ikinci yenilgisini yaşayarak 9 puanda kaldı.
İÇ SAHADA 38 MAÇTIR YENİLMEZ
Galatasaray'ın ligde sahasındaki yenilmezlik serisi 38 maça çıktı.
Sahasındaki son mağlubiyetini 19 Mayıs 2024'te Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmada yaşayan sarı-kırmızılılar, sonraki lig mücadelelerinde 30. galibiyetini elde etti. Galatasaray, bu süreçte 8 kez de berabere kaldı.
SARI-KIRMIZILILAR BU KEZ GALİP
Galatasaray, yeşil-siyahlı takım karşısında ligde 3 maç sonra kazandı. Rakibini son olarak 21 Eylül 2008'de deplasmanda 4-1 yenen sarı-kırmızılılar, 22 Şubat 2009'da İstanbul'da oynanan karşılaşmayı 5-2 kaybetti.
Kocaelispor'un 16 yıllık aranın ardından Süper Lig'e döndüğü geçen sezon iki ekip yeniden karşılaştı. Kocaeli'deki maçı ev sahibi ekip 1-0 kazanırken, İstanbul'daki müsabaka 1-1 berabere sonuçlandı.
Galatasaray, sahadan 1-0 galip ayrılarak Kocaelispor'a karşı 17 yıllık kazanamama hasretini dindirdi.
İşte maçın ardından spor yazarlarının yorumları...
MUSTAFA ÇULCU: "HAKEM BAŞARILIYDI"
"Galatasaray o beklenen ön alan baskısı yerine daha geniş alana konumlanarak doğaçlama hücum yaparak başladı. Leao, Yunus, Barış Alper bireysel çalım atıp gitmek istiyor. İlk yarının son çeyreği hariç önde kabul edilebilir bir oyun planı göremedik. Rakip ceza alanında 23 kez topla buluşmanın 15'i son çeyrekte oldu. Kanatları etkili kullanıp merkeze hareketlenerek yapılan hücumlar stoperler arasına yapılan koşularla pozisyonlar buldular ancak son vuruşlar kaliteli olmayınca gol gelmedi. Kocaelispor sahanın her yerinde rakibe nefes aldırmayan birebir sert ve yakın savunma yapan genç bir takım. Topun arkasına geçerek Galatasaray'ı 5-4-1 ile karşıladı. Kazandığı toplarla hızlı geçişle gol aradı. Direklerden dönen toplar kaçan pozisyonlar ve kalesinde başarılı kurtarışlar yapan Serhat vardı. Bir de ilk topları sektirmese daha iyi olacak."
"Galatasaray ikinci yarı tempoyu artırdı yüksek baskı ile Kocaelispor'u kendi ceza alanına hapsetti. O kalabalığın içinden direkt kaleyi bulan şutla ceza alanı dışından Abdülkerim kilidi açtı. Şüphesiz sahanın en çalışkan oyuncusu Torreira'ydı. Golden sonra Kocaelispor öne çıktı lakin geç kaldı. Oyunu domine eden daha kaliteli ve tecrübeli ayaklara sahip Galatasaray kazanmayı bildi. Atilla Karaoğlan, Galatasaray'ın iptal edilen golünde kaleci Serhat'ın yerde elleriyle sahip olduğu topa Deniz vurup aldı. Bu fauldür. Hakem tespit edemedi VAR müdahalesi yedi. OFR'de izledi doğru kararla golü iptal etti. Torreira'nın yüzüne el kol illegal kullanımından dolayı Haidara'ya sarı göstermeliydi, göstermedi hatta faul vermedi. 33'te Sissoho ile Kocaelispor 43, 63 ve 68'de Deniz ile Galatasaray penaltılar bekledi devam kararlarının hepsi doğruydu. Ligin deneyimli hakemi zor maçta başarılıydı."
SERKAN KORKMAZ: "SANE, SANE, SANE"
"Okan Buruk'un sahaya sürdüğü 11'e çok şaşırdım. Deniz Gül tercihi elbette doğruydu ama Barış Alper'in her hafta mevkii değiştirerek ilk 11'deki yerini koruması hayret vericiydi. Düşünsenize Leroy Sane'nin bile yedek kalabildiği ortamda Barış Alper yedek soyunamıyor. O Sane ki; bu takımın Osimhen ve Leao ile birlikte en heyecan verici yıldızıdır ve konu tartışmaya kapalıdır. İlk yarıda en çok dikkatimi çeken sağ kanattaki Sallai ile Barış'ın uyumsuzluğuydu. Sallai'nin üç verkaç girişimi sonuçsuz kalmış, Macar topçu tribün homurdanmaları arasında vücut diliyle isyan da etmişti. Sane'nin girmesi şarttı ama adım gibi biliyordum ki girmeyecekti. Çok acayip. Galatasaray aslında kötü oynamıyordu ve ilk yarı 2-0, 3-0 üstünlükle bitebilirdi. Kocaeli çok net bir puana geldiğini gizlemiyordu. İlk yarıdaki sayılmayan gole gelince..."
"Kaleci Serhat iki eliyle topa dokunurken yani hakimiyetine almışken Deniz Gül müdahale ettiği için golün iptali doğruydu. Deniz Gül performansıyla gayet umut vericiydi. O kadar beğendim ki; umarım Montella onu izlemiştir. Sarı-kırmızılılar maçı kazanacakları oyun üstünlüğünü ikinci yarıda da korurken sahanın kötülerinden Sara çıktı, Batrakov girdi. Bu değişiklikten tam 10-15 dakika sonra Okan Hoca istemeye istemeye(!) Sane'yi sahaya sürüyordu ki Abdülkerim'in füzesi geldi. İşin enteresan yanı Sane'nin Deniz Gül yerine oyuna girmeseydi. Cimbom kazanabileceği bir maçı kaybetmişti Lizbon'da. Dün akşamsa farklı kazanacağı bir maçı bir puanla tamamlayabilirdi. Neyse ki, iğneyle oynayan stoperi ceza sahası dışından, kaleci hatasıyla bir gol kaydetti de saha içi sorunlar yine halı altına süpürüldü. Şimdiyse sırada turnusol kağıdı gibi bir maç var; Trabzon deplasmanı. Bakalım orada Galatasaray teknik heyeti hepimizi nasıl şaşırtacak?"