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Uçak korkusu yaşayanlar dikkat! Karada ölüm riski uçuşa göre 626 kat daha yüksek

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Uçak korkusu yaşayanlar için dikkat çeken araştırma ABD'de 2016-2025 verileri, aynı mesafeyi otomobil veya kamyonla kat etmenin ölüm riskini ticari uçuşa göre 626 kat artırdığını gösterdi. Motosiklette risk 22 bin katı aşarken, otobüste de ölüm riski ticari uçuşa göre yaklaşık 9 kat daha yüksek.

Uçak korkusu yaşayanlar dikkat! Karada ölüm riski uçuşa göre 626 kat daha yüksek 1

Uçak yolculuğu, özellikle uçuş korkusu yaşayanlar için başlı başına bir endişe kaynağı olabiliyor. Ancak yapılan yeni bir araştırma, gökyüzünden çok karada dikkatli olunması gerektiğini ortaya koydu. Embry-Riddle Havacılık Üniversitesindeki araştırmacıların ABD'de 2016-2025 dönemine ait verileri inceleyerek yaptığı çalışmaya göre aynı mesafeyi otomobil veya kamyonla kat etmek, ticari uçuşa kıyasla ölüm riskini 626 kat artırıyor.

Uçak korkusu yaşayanlar dikkat! Karada ölüm riski uçuşa göre 626 kat daha yüksek 2

UÇAK YOLCULUĞU SANILDIĞI KADAR RİSKLİ DEĞİL

Uçak yolculuğu, özellikle uçuş korkusu yaşayanlar için zaman zaman kaygı verici olabiliyor. Ancak ölüm riski açısından bakıldığında tablo, günlük hayattaki risk algısından oldukça farklı. ABD'de yapılan yeni bir araştırma, ticari havacılığın diğer ulaşım seçeneklerine kıyasla ne kadar güvenli olduğunu ortaya koydu.

Uçak korkusu yaşayanlar dikkat! Karada ölüm riski uçuşa göre 626 kat daha yüksek 3

Embry-Riddle Havacılık Üniversitesinden araştırmacılar, 2016-2025 yılları arasındaki ABD ticari havacılık verilerini inceledi. Çalışmada ölüm riski, kat edilen mesafe üzerinden farklı ulaşım türleri ve çeşitli aktivitelerle karşılaştırıldı. Sonuçlar, ticari uçuşların son derece düşük ölüm riski taşıdığını gösterdi.

Uçak korkusu yaşayanlar dikkat! Karada ölüm riski uçuşa göre 626 kat daha yüksek 4

OTOMOBİL VE KAMYONLA SEYAHAT 626 KAT DAHA RİSKLİ

Araştırmanın en dikkat çekici sonuçlarından biri kara yolu ulaşımıyla ilgili oldu. Aynı mesafenin otomobil veya kamyonla kat edilmesi durumunda ölüm riski, ticari uçuşa göre 626 kat daha yüksek hesaplandı.

Motosiklet söz konusu olduğunda ise fark çok daha büyüdü. Motosikletle seyahat etmenin ölüm riski, ticari uçak yolculuğuna kıyasla 22 bin katın üzerinde çıktı. Şehirlerarası otobüs yolculuğu da uçuş kadar düşük riskli bir seçenek olarak öne çıkmadı. Araştırmaya göre otobüs yolculuğunda ölüm riski, ticari havayolu seyahatinin yaklaşık 9 katı seviyesinde.

Uçak korkusu yaşayanlar dikkat! Karada ölüm riski uçuşa göre 626 kat daha yüksek 5

Ticari uçuşla karşılaştırıldığında ölüm riski

Ulaşım veya aktivite
Ticari uçuşa göre ölüm riski
Otomobil veya kamyon
626 kat
Motosiklet
22 binden fazla
Şehirlerarası otobüs
Yaklaşık 9 kat
Kayak ve snowboard
73 kat
Tüplü dalış
180 kat
Maraton koşusu
202 kat
Paraşütle atlama
422 kat
Uçak korkusu yaşayanlar dikkat! Karada ölüm riski uçuşa göre 626 kat daha yüksek 6

SADECE ULAŞIM ARAÇLARI DEĞİL, SPORLAR DA DAHA RİSKLİ

Araştırmacılar karşılaştırmayı ulaşım araçlarıyla sınırlamadı. Günlük yaşamda ve eğlence amacıyla yapılan bazı aktivitelerin de ticari uçuşlardan daha yüksek ölüm riski taşıdığı belirlendi. Kayak ve snowboard yaparken ölüm riski, ticari uçuşa göre 73 kat daha yüksek hesaplandı. Tüplü dalışta bu fark 180 kata, maraton koşusunda 202 kata çıktı.

Uçak korkusu yaşayanlar dikkat! Karada ölüm riski uçuşa göre 626 kat daha yüksek 7

Paraşütle atlamada ise risk, ticari havayolu seyahatine göre 422 kat daha yüksek olarak belirlendi. Bu sonuçlar, insanların tehlikeli olarak gördüğü aktiviteler ile istatistiksel olarak gerçekten daha yüksek risk taşıyan faaliyetlerin her zaman aynı olmadığını ortaya koydu.

Uçak korkusu yaşayanlar dikkat! Karada ölüm riski uçuşa göre 626 kat daha yüksek 8

YILDIRIM ÇARPMASI BİLE UÇAKTAN DAHA RİSKLİ

Çalışmada daha sıra dışı ölüm nedenleri de ele alındı. Bunlar arasında yıldırım çarpması, köpek saldırıları ve şiddetli fırtınalar yer aldı. Araştırmaya göre yıldırım çarpması nedeniyle hayatını kaybetme riski, ticari uçuşa göre yaklaşık 3 kat daha yüksek.

Köpek ısırması nedeniyle ölüm riski ise uçuşa kıyasla 8 kat daha fazla hesaplandı. Şiddetli bir fırtınada yaşamını yitirme riski de ticari uçuşun yaklaşık 16 katı seviyesinde.

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