Uçak yolculuğu, özellikle uçuş korkusu yaşayanlar için başlı başına bir endişe kaynağı olabiliyor. Ancak yapılan yeni bir araştırma, gökyüzünden çok karada dikkatli olunması gerektiğini ortaya koydu. Embry-Riddle Havacılık Üniversitesindeki araştırmacıların ABD'de 2016-2025 dönemine ait verileri inceleyerek yaptığı çalışmaya göre aynı mesafeyi otomobil veya kamyonla kat etmek, ticari uçuşa kıyasla ölüm riskini 626 kat artırıyor .

Uçak yolculuğu, özellikle uçuş korkusu yaşayanlar için zaman zaman kaygı verici olabiliyor. Ancak ölüm riski açısından bakıldığında tablo, günlük hayattaki risk algısından oldukça farklı. ABD'de yapılan yeni bir araştırma, ticari havacılığın diğer ulaşım seçeneklerine kıyasla ne kadar güvenli olduğunu ortaya koydu.

OTOMOBİL VE KAMYONLA SEYAHAT 626 KAT DAHA RİSKLİ

Araştırmanın en dikkat çekici sonuçlarından biri kara yolu ulaşımıyla ilgili oldu. Aynı mesafenin otomobil veya kamyonla kat edilmesi durumunda ölüm riski, ticari uçuşa göre 626 kat daha yüksek hesaplandı.

Motosiklet söz konusu olduğunda ise fark çok daha büyüdü. Motosikletle seyahat etmenin ölüm riski, ticari uçak yolculuğuna kıyasla 22 bin katın üzerinde çıktı. Şehirlerarası otobüs yolculuğu da uçuş kadar düşük riskli bir seçenek olarak öne çıkmadı. Araştırmaya göre otobüs yolculuğunda ölüm riski, ticari havayolu seyahatinin yaklaşık 9 katı seviyesinde.