Osimhen derbiye yetişecek mi? Okan Buruk sağlık durumunu açıkladı

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Kocaelispor'u 1-0 mağlup eden Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Efsane isim Metin Oktay'ı anarak sözlerine başlayan Buruk, takımın performansını değerlendirirken Osimhen ve Lemina'nın sakatlıklarındaki son durumu da paylaştı.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, evinde karşılaştığı Kocaelispor'u 1-0'lık skorla mağlup etti. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu. ASLAN DERBİ ÖNCESİ HATA YAPMADI Sözlerine Türk futbolunun ve Galatasaray'ın efsane ismi Metin Oktay'ı anarak başlayan Buruk, "Bugün Taçsız Kral Metin Oktay'ın ölümünün 35. yıl dönümü. Kendisini saygıyla anıyorum" dedi.

Kocaelispor'un kendi yarı alanında savunma yapmasını ve kanat baskısı kurmasını beklediklerini aktaran deneyimli teknik adam, "Kenarlardaki boşluklar bizim için önemliydi. İlk yarı sağ kanattan çok rahat bir şekilde rakip kaleye gittik. Orada biraz daha becerikli işler yapabilirdik. Maçı çok dominant bir şekilde geçirdik ve rakip yarı alanda oynadık. Bir tane verilmeyen golümüz var, iki topumuz da direkten döndü. Hücum anlamında iyi işler yaptığımızı düşünüyorum. İlk defa 11'de başlayan Leao ve Deniz'in performansları olumluydu; çok daha iyi yerlere geleceklerine inanıyorum. Maçın başından sonuna kadar iyi mücadele ettik. Seyircimiz her zamanki gibi takımı yukarı taşıdı. İki taraf birleşince çok daha dominant oluyoruz. Genel olarak iyi bir maç oldu. Tekrar liderliği geri aldığımız için oyuncularımı tebrik ediyorum" diye konuştu.

Türk teknik adam olarak Galatasaray'da görev yapmaktan gurur duyduğunu vurgulayan 52 yaşındaki çalıştırıcı, "Galatasaray'ın eski oyuncusu olmam kıymetli. Bir Türk teknik direktörün burada 4 sene üst üste şampiyon olması önemli. Bunu başaran bir kişi daha vardı, o da bir Türk'tü; sevgili Fatih Terim hocamız. Son 19 yılda Türk teknik direktörlerin büyük başarısı var. Kimse kimseyi Türk ya da yabancı diye ayırmıyor ancak Türk oyuncuları da değersizleştirmeye çalışıyorlar. Asıl önemli olan sokaktaki insanların sevgisi. Sosyal medyada reyting almak için tabii ki eleştiriler olacak. Bunların hepsi futbolun bu kadar popüler olmasından ve her türlü yoruma açık olmasından kaynaklanıyor. Çok fazla kafaya takmadan işimize odaklanmalı ve başarıları sürdürmeliyiz" şeklinde konuştu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda Portekiz ekibi Sporting ile oynadıkları karşılaşmaya değinen Okan Buruk, "Biz Lizbon maçından farklı bir skorla da dönebilirdik. 1-0 öndesiniz ve tartışmasız bir kırmızı kart pozisyonu var. Bunu VAR'a çağırmayan Alman hakem Christian Dingert'in, ben olsam hakemlik hayatını bitiririm. Bir daha bu hakemin Şampiyonlar Ligi'nde maç almaması gerekiyor. 3-0, 4-0 kazanıp gelebileceğimiz bir maçtı. 1-1'den sonra 50 ile 60. dakikalar arasında, topun ayağımızda kalması gereken anlarda hatalar yaptık. Bunları oyuncularımızla paylaştık ve sorguladık. Özellikle Şampiyonlar Ligi maçlarını daha iyi yönetmemiz gerektiğini vurguladık" ifadelerini kullandı.