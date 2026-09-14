Okul çevrelerinde yeni tedbirler! İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız açıkladı: Sesli ikaz sistemli dronlar devrede

"Yeni eğitim öğretim yılı başlarken bizim değişmeyen bir önceliğimiz var. O da çocuklarımızın güvenliği. İstanbul Emniyet Müdürlüğü olarak geleceğimizin teminatı olarak çocuklarımız bize ne zaman ihtiyaç duyarsa, her an, her yerde onların yanlarındayız."

SESLİ İKAZ SİSTEMİNE SAHİP DRONLAR DEVREDE

Öğrencilerin güvenliği için alınan önlemleri belirten Selami Yıldız, "Çocuk Şubemiz, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğümüz, Trafik Şubemiz ve Mobil Okul Timlerimizle birlikte, gördüğünüz üzere sesli ikaz sistemine sahip dronlarımızla çocuklarımızın güvenliğini sağlamaktayız. Yeni eğitim öğretim yılının öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz için güvenli, huzurlu ve başarılı geçmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.

ÇOCUKLARA TRAFİK KURALLARINI HATIRLATTI

Servislerin güvenliği ile ilgili denetimleri yerinde inceleyen Selami Yıldız, bizzat servislere girerek çocuklara hitap etti.

Çocuklara trafik kurallarını hatırlatan Yıldız, "Emniyet kemerlerini takıyoruz. Servis hareket ederken ayakta durmuyoruz. Servis şoförlerimiz de çok önemli. Özellikle okul çevrelerinde hız yapmıyoruz" dedi.