Okul çevrelerinde yeni tedbirler! İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız açıkladı: Sesli ikaz sistemli dronlar devrede
Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla İstanbul'da okul çevrelerinde güvenlik önlemleri artırıldı. İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, denetimleri bizzat yerinde takip ederek öğrenci ve velilerle bir araya geldi. Alınan yeni tedbirleri A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş'la paylaşan Yıldız, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın güvenliği için sahadayız. Sesli ikaz sistemine sahip dronlarımız da yeni eğitim öğretim yılının huzurlu geçmesi için sahada" ifadelerini kullandı.
İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, yeni eğitim öğretim yılının ilk gününde okul çevrelerinde alınan yeni güvenlik tedbirlerini A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş ile paylaştı.
Uygulamaları bizzat okul önlerinde denetleyen Yıldız, şunları kaydetti:
"Yeni eğitim öğretim yılı başlarken bizim değişmeyen bir önceliğimiz var. O da çocuklarımızın güvenliği. İstanbul Emniyet Müdürlüğü olarak geleceğimizin teminatı olarak çocuklarımız bize ne zaman ihtiyaç duyarsa, her an, her yerde onların yanlarındayız."
SESLİ İKAZ SİSTEMİNE SAHİP DRONLAR DEVREDE
Öğrencilerin güvenliği için alınan önlemleri belirten Selami Yıldız, "Çocuk Şubemiz, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğümüz, Trafik Şubemiz ve Mobil Okul Timlerimizle birlikte, gördüğünüz üzere sesli ikaz sistemine sahip dronlarımızla çocuklarımızın güvenliğini sağlamaktayız. Yeni eğitim öğretim yılının öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz için güvenli, huzurlu ve başarılı geçmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.
ÇOCUKLARA TRAFİK KURALLARINI HATIRLATTI
Servislerin güvenliği ile ilgili denetimleri yerinde inceleyen Selami Yıldız, bizzat servislere girerek çocuklara hitap etti.
Çocuklara trafik kurallarını hatırlatan Yıldız, "Emniyet kemerlerini takıyoruz. Servis hareket ederken ayakta durmuyoruz. Servis şoförlerimiz de çok önemli. Özellikle okul çevrelerinde hız yapmıyoruz" dedi.
"ŞEHİR EŞKIYALARINA ASLA FIRSAT VERMEYECEĞİZ"
Selami Yıldız ayrıca gece saatlerinde gerçekleştirilen "Sokaklar Güvende" operasyonlarına vurgu yaptı. Yıldız, şu ifadeleri kullandı:
"Biz güvenli okul, güvenli sokak, güvenli mahalle ve güvenli İstanbul olsun istiyoruz. Bu konuda bütün ekiplerimiz vatandaşlarımızın güvenliği için sahada. Sokak eşkıyalarına, şehir eşkıyalarına asla fırsat vermeyeceğimizi sürekli ifade ediyoruz. Malumunuz İstanbul'da yeni nesil suç örgütlerine, zehir tacirlerine karşı bir savaş başlattık."
VELİLERİ DENETİMLERLE İLGİLİ BİLGİLENDİRDİ
Denetimler sırasında velileri de bilgilendiren Selami Yıldız, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın güvenliği için sahadayız. Tabii yeni bir ekipman da koyduk. Sesli ikaz sistemine sahip dronlarımız da yeni eğitim öğretim yılının huzurlu geçmesi için sahada" dedi.