Korsan taksilerin gizli ağı ortaya çıktı! Denetimden kaçmak için sistem kurmuşlar

2026'DA İŞLEM SAYISI 20 BİNİ AŞTI

Denetimler 2026 yılında da devam etti. Emniyet verilerine göre 6 Eylül 2026 itibarıyla 10 bin 233 sürücüye korsan taşımacılık yaptığı gerekçesiyle işlem uygulandı ve araçları trafikten men edildi.

Korsan taşımacılıktan yararlanan 10 bin 380 yolcuya da işlem yapılırken, 2026 yılında şu ana kadar toplam 20 bin 613 sürücü ve yolcu hakkında işlem gerçekleştirildi.