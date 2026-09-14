Korsan taksilerin gizli ağı ortaya çıktı! Denetimden kaçmak için sistem kurmuşlar
İstanbul'da korsan taşımacılığa yönelik denetimler sürerken, korsan taksicilerin yakalanmamak için kurduğu sistem ortaya çıktı. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı İsmet Dalcı, korsanların mobil uygulamalar, motosikletli ekipler ve kurdukları Call Center sistemiyle denetim noktalarını takip ettiğini açıkladı.
Esenyurt'ta korsan taşımacılık yaptığı belirlenen bir araca yönelik denetim sırasında polis memuru Mehmet Ali Topatan'ın şehit edilmesiyle birlikte korsan taksi gerçeği yeniden gündeme geldi.
İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü verileri, kentteki korsan taşımacılığın boyutunu ortaya koydu. 2025 yılında 11 bin 677 sürücü ile 11 bin 962 yolcu hakkında işlem yapılırken, 2026 yılının 6 Eylül tarihine kadar 10 bin 233 sürücü ve 10 bin 380 yolcuya işlem uygulandı.
KORSAN TAKSİLERDE YENİ YÖNTEM: DENETİM NOKTALARINI TAKİP EDİYORLAR
İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı İsmet Dalcı, korsan taşımacılığın artık eski yöntemlerle yapılmadığını belirtti.
Dalcı, "Korsan taşımacılık eskiden olduğu gibi birkaç gece ek gelire ihtiyaç olan insanların, mahallenin ağabeylerinin yaptığı nostaljik bir durum olmaktan çıktı. Artık mobil uygulamalar ile aleni bir şekilde yapılır hale geldi. Bunu kendi araçlarıyla, başkasının araçlarıyla ya da kiralık araçlarla yapanlar var. Öyle ki motosikletlerle bile yolcu taşımacılığı yapanlar var. Uygulama sahibi çıkıp diyor ki ben yasalım ve yediğiniz cezaları öderim diyor. İnsanların korsan taşımadan yediği cezaları ödüyor. Kimse de bunu yapmaktan vazgeçmiyor" ifadelerini kullandı.
"KORSAN İÇİN CALL CENTER BİLE KURMUŞLAR"
Korsan taşımacıların denetimlerden kaçmak için özel bir sistem oluşturduğunu söyleyen Dalcı, "Korsan uygulama cezaları ödeme yöntemi için bir Call Center bile kurmuş. Motosikletli erketeler şehrin belli noktalarında duruyor. Bunlar polislerimizin denetim yaptığı noktaları Call Center üzerinden uygulamaya aktarıyorlar. Eğer bir korsan taksi sürücüsü polislerin olduğu yere uyarılara rağmen giderse onun cezasını ödemiyorlar. Böyle bir sistem kurmuşlar" dedi.
SÜRÜCÜ VE YOLCUYA CEZA UYGULANIYOR
Avukat Gizem Gonce, korsan taşımacılıkta hem sürücüler hem de yolcular açısından yaptırımlar bulunduğunu belirtti.
Gonce, gerekli izin ve ruhsat olmadan ticari amaçla yolcu taşıyan sürücülere 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu Ek 2/3-a kapsamında işlem uygulanabildiğini ifade etti.
2026 itibarıyla korsan taşımacılık yaptığı belirlenen sürücüye 100 bin lira idari para cezası uygulanabildiğini belirten Gonce, sürücü belgesinin 30 gün süreyle geri alınabildiğini ve aracın 60 gün süreyle trafikten men edilebildiğini söyledi.
Korsan taşımacılıktan yararlanan yolculara da 3 bin 870 lira idari para cezası uygulanabildiği belirtildi.
2025'TE 23 BİN 639 KİŞİYE İŞLEM YAPILDI
Öte yandan İstanbul genelindeki denetimlerde 2025 yılında 11 bin 677 sürücüye gerekli çalışma izni veya ruhsatı bulunmadan yolcu taşıdıkları gerekçesiyle işlem uygulandı.
Aynı dönemde korsan taşımacılıktan yararlanan 11 bin 962 yolcu hakkında da işlem yapıldı. Böylece 2025 yılı içerisinde toplam 23 bin 639 kişi korsan taşımacılık kapsamında işlem gördü.