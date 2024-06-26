CANLI I Slovakya-Romanya (EURO 2024 CANLI ANLATIM)

ROMANYA RAKİBİNE ÜSTÜNLÜK KURDU



İki takım tarihlerinde 12. kez karşı karşıya gelecek. Rekabette daha önce yapılan 11 maçın 5'ini Rumenler, 2'sini ise Slovaklar kazandı. Dört mücadele de beraberlikle sonuçlandı.



Romanya'nın attığı 20 gole Slovakya 12 golle karşılık verebildi.

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