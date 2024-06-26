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CANLI I Slovakya-Romanya (EURO 2024 CANLI ANLATIM)

ahaber.com.tr
Giriş: 26.06.2024 18:45 Güncelleme: 26.06.2024 18:46
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CANLI I Slovakya-Romanya EURO 2024 CANLI ANLATIM

Dünyanın yakından takip ettiği EURO 2024'te heyecan kaldığı yerden devam ederken Slovakya ile Romanya karşı karşıya gelecek. İki takım arasında oynanan maçlarda Romanya üstünlük kurdu. Maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz. İşte detaylar...

EURO 2024'te son 16 turu öncesinde heyecan devam ederken Slovakya - Romanya mücadelesinde kazanan takım üst turu garantileyecek.

İki takım tarihinde 11. kez karşı karşıya gelirken Rumenler rakiplerine üstünlük kurdu. Grup aşamasına Belçika galibiyetiyle başlayan Slovakya, Romanya karşısında kazanarak adını son 16 turuna yazdırmayı hedefliyor. İlk maçında Ukrayna'yı 3-0'la geçen Romanya ise ikinci müsabakada Belçika'ya 2-0 mağlup oldu.

İLK 11'LER

Slovakya: Dubravka, Pekarik, Skriniar, Hancko, Vavro, Haraslin, Duda, Strelec, Kucka, Lobotka, Schranz

Romanya: Nita, Ratiu, Draguşin, Burca, Bancu, Marius Marin, Hagi, Marin, Stanciu, Coman, Draguş

ROMANYA RAKİBİNE ÜSTÜNLÜK KURDU

İki takım tarihlerinde 12. kez karşı karşıya gelecek. Rekabette daha önce yapılan 11 maçın 5'ini Rumenler, 2'sini ise Slovaklar kazandı. Dört mücadele de beraberlikle sonuçlandı.

Romanya'nın attığı 20 gole Slovakya 12 golle karşılık verebildi.

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