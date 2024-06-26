CANLI I Slovakya-Romanya (EURO 2024 CANLI ANLATIM)
Dünyanın yakından takip ettiği EURO 2024'te heyecan kaldığı yerden devam ederken Slovakya ile Romanya karşı karşıya gelecek. İki takım arasında oynanan maçlarda Romanya üstünlük kurdu. Maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz. İşte detaylar...
İki takım tarihinde 11. kez karşı karşıya gelirken Rumenler rakiplerine üstünlük kurdu. Grup aşamasına Belçika galibiyetiyle başlayan Slovakya, Romanya karşısında kazanarak adını son 16 turuna yazdırmayı hedefliyor. İlk maçında Ukrayna'yı 3-0'la geçen Romanya ise ikinci müsabakada Belçika'ya 2-0 mağlup oldu.
İLK 11'LER
Slovakya: Dubravka, Pekarik, Skriniar, Hancko, Vavro, Haraslin, Duda, Strelec, Kucka, Lobotka, Schranz
Romanya: Nita, Ratiu, Draguşin, Burca, Bancu, Marius Marin, Hagi, Marin, Stanciu, Coman, Draguş
ROMANYA RAKİBİNE ÜSTÜNLÜK KURDU
İki takım tarihlerinde 12. kez karşı karşıya gelecek. Rekabette daha önce yapılan 11 maçın 5'ini Rumenler, 2'sini ise Slovaklar kazandı. Dört mücadele de beraberlikle sonuçlandı.
Romanya'nın attığı 20 gole Slovakya 12 golle karşılık verebildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Yaz gecelerinizi kabusa çeviren sineklere son! Tek malzemeyle bitecek
- 5900 5600 5450 5000 günü olana altın tepside geldi! Kadın erkek için emeklilik yaş-prim-gün tablosu oluşturuldu
- Zeka testi: Resimdeki 3 ördek yavrusu nerede? 573 kişi nal topladı 6 kişi başarılı oldu
- Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri sıralaması değişti: Türkiye zirveyi tırmandı!
- Üreticisine şahane kazanç sağlıyor! Hasat zamanı kapış kapış tükeniyor
- Bingöl'de korkutan deprem! 26 Haziran az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde meydana geldi! İşte AFAD-KANDİLLİ son dakika
- 90 gol, 11 asist! Fenerbahçe'ye milyon dolarlık forvet! Morurinho vurdu gol oldu
- Her an açıklanabilir: LGS sonuçları erken açıklanacak mı? LGS tercihleri ne zaman, nasıl yapılır?
- SSK, Bağ-Kur'lunun yeni zam oranı ayyuka çıktı! Emekliye şimdiden yüzde 21 artış kapıda: İşte merak edilen emekli maaş tablosu
- Kavun ve karpuz çekirdeğini sakın çöpe atmayın! Yıllardır bu mucize faydasını kimse bilmiyordu
- SGK'dan satılık Fiat sadece 500 bin TL! Ucuza satılık 2. el ilanlarını gören akın ediyor
- Sadece %1 çözebiliyor! Zebraların arasındaki piyanoyu 15 saniyede bulabilir misin?