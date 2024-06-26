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CANLI I Gürcistan-Portekiz (EURO 2024 CANLI ANLATIM)

ahaber.com.tr
Giriş: 26.06.2024 22:12 Güncelleme: 26.06.2024 22:13
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CANLI I Gürcistan-Portekiz EURO 2024 CANLI ANLATIM

EURO 2024'te Türkiye'nin grubunda yer alan Gürcistan ve Portekiz karşı karşıya geliyor. Grupta 2 maç sonunda topladığı 1 puanla son sırada yer alan Gürcistan'ın üst tura yükselmek adına kazanmaktan başka çaresi bulunmuyor. İşte detaylar...

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