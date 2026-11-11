HABAŞ faciasında kan donduran ihmaller: Günler önce de can kayıpları yaşanmış
İzmir Aliağa'daki HABAŞ Demir-Çelik Fabrikasında meydana gelen ve 18 işçinin yaşamını yitirdiği, 12 işçinin yaralandığı patlamanın ardından dehşete düşüren ihmaller zinciri ortaya çıktı. Büyük felaketten sadece 4 gün önce genç bir işçinin iş cinayetine kurban gittiği, fabrikada son 10 yılda tam 28 işçinin öldüğü ve 2024'ten 2025'e iş kazası sayısının yüzde 56 artarak 229'a fırladığı ortaya çıktı.
Olay, önceki gün öğle saatlerinde Aliağa ilçesi Çakmaklı Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bulunan HABAŞ Demir-Çelik Fabrikası'nda oksijen tüplerinin dolum yapıldığı bölümde meydana geldi.
Elektrik ark ocaklarından birinde yürütülen planlı bakım çalışmaları sırasında, tavan vinci koparak ark ocağına düştü. Kopan parçaların doğal gaz hattına isabet etmesi sonucu meydana gelen patlama sonrası yangın çıktı. İhbarla bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Can pazarının yaşandığı fabrikada 18 işçi yaşamını yitirdi, 1'i ağır 12 işçi ise yaralandı. Faciaya ilişkin başlatılan soruşturma sürerken, olayda ihmali olduğu değerlendirilen 11 kişi gözaltına alındı. Olayın araştırılması için 2 başmüfettiş ve 4 cumhuriyet savcısı görevlendirildi.
KİMLİKLERİ BELİRLENDİ
Hayatını kaybeden işçilerin, engelli kızı olan Ceylan Bıyıklı, Recep Fedai, Ferhat Maraşlı, Fatih Işık, Mustafa Sert, Kadir Kaan Özçelik, Abdülkadir Kınacı, Özcan Efe, İlker Sığırtmacıoğlu, Hüsnü Ersoy, Göksel Ünaldı, Yasin Taşçı, Uğur Temel, Barış Güney, Orhan Altay, Ersin Oğuz ve Serkan Kurt olduğu bildirildi.
Öte yandan, yakınlarını kaybeden ailelerden alınan DNA örneklerinin, cenazelerden alınan biyolojik verilerle karşılaştırılmasının sürdüğü bildirildi. İşçilerden 13'ünün İzmir'de, Barış Güney ve Recep Fedai'nin Afyonkarahisar'da, Özcan Efe'nin Manisa'da, Fatih Işık'ın Kırıkkale'de toprağa verileceği öğrenildi.