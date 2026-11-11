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HABAŞ faciasında kan donduran ihmaller: Günler önce de can kayıpları yaşanmış

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İzmir Aliağa'daki HABAŞ Demir-Çelik Fabrikasında meydana gelen ve 18 işçinin yaşamını yitirdiği, 12 işçinin yaralandığı patlamanın ardından dehşete düşüren ihmaller zinciri ortaya çıktı. Büyük felaketten sadece 4 gün önce genç bir işçinin iş cinayetine kurban gittiği, fabrikada son 10 yılda tam 28 işçinin öldüğü ve 2024'ten 2025'e iş kazası sayısının yüzde 56 artarak 229'a fırladığı ortaya çıktı.

HABAŞ faciasında kan donduran ihmaller: Günler önce de can kayıpları yaşanmış 1

Olay, önceki gün öğle saatlerinde Aliağa ilçesi Çakmaklı Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bulunan HABAŞ Demir-Çelik Fabrikası'nda oksijen tüplerinin dolum yapıldığı bölümde meydana geldi.

HABAŞ faciasında kan donduran ihmaller: Günler önce de can kayıpları yaşanmış 2

Elektrik ark ocaklarından birinde yürütülen planlı bakım çalışmaları sırasında, tavan vinci koparak ark ocağına düştü. Kopan parçaların doğal gaz hattına isabet etmesi sonucu meydana gelen patlama sonrası yangın çıktı. İhbarla bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HABAŞ faciasında kan donduran ihmaller: Günler önce de can kayıpları yaşanmış 3

Can pazarının yaşandığı fabrikada 18 işçi yaşamını yitirdi, 1'i ağır 12 işçi ise yaralandı. Faciaya ilişkin başlatılan soruşturma sürerken, olayda ihmali olduğu değerlendirilen 11 kişi gözaltına alındı. Olayın araştırılması için 2 başmüfettiş ve 4 cumhuriyet savcısı görevlendirildi.

HABAŞ faciasında kan donduran ihmaller: Günler önce de can kayıpları yaşanmış 4

KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Hayatını kaybeden işçilerin, engelli kızı olan Ceylan Bıyıklı, Recep Fedai, Ferhat Maraşlı, Fatih Işık, Mustafa Sert, Kadir Kaan Özçelik, Abdülkadir Kınacı, Özcan Efe, İlker Sığırtmacıoğlu, Hüsnü Ersoy, Göksel Ünaldı, Yasin Taşçı, Uğur Temel, Barış Güney, Orhan Altay, Ersin Oğuz ve Serkan Kurt olduğu bildirildi.

HABAŞ faciasında kan donduran ihmaller: Günler önce de can kayıpları yaşanmış 5

Öte yandan, yakınlarını kaybeden ailelerden alınan DNA örneklerinin, cenazelerden alınan biyolojik verilerle karşılaştırılmasının sürdüğü bildirildi. İşçilerden 13'ünün İzmir'de, Barış Güney ve Recep Fedai'nin Afyonkarahisar'da, Özcan Efe'nin Manisa'da, Fatih Işık'ın Kırıkkale'de toprağa verileceği öğrenildi.

HABAŞ faciasında kan donduran ihmaller: Günler önce de can kayıpları yaşanmış 6

EN ACI BEKLEYİŞ

Patlamada hayatını kaybeden Orhan Altay'ın yakını olan bir kadın, haber alabilmek için fabrika önüne geldi. Altay'ın TC kimlik numarasını bileğine tükenmez kalemle yazan yakını bilgi almaya çalıştı. Daha sonra Altay'ın yaşamını yitirdiği ortaya çıktı. O acı bekleyişi görüntülendi.

HABAŞ faciasında kan donduran ihmaller: Günler önce de can kayıpları yaşanmış 7

ACILI BABA KONUŞTU

Patlamada yaşamını yitiren işçilerden 35 yaşındaki Ferhat Maraşlı'nın acılı babası Nihat Maraşlı konuştu. Maraşlı, "Oğlum 15 yıldır çalışıyordu. Daha önce fabrikada ufak tefek iş kazaları oldu ama böyle büyük bir olay olmamıştı. Sabah işe giderken yeğenimi aramış. 'İşe gidiyorum yeğenim ama ayaklarım gitmiyor. Bugün hiç işe gidesim yok. Gitmem lazım borçlarım var' demiş. Adeta bir şey olacağı içine doğmuş. Ben de baba olarak son 1 aydır hayattan hiç zevk almıyordum. Baba olarak içimde sıkıntı vardı. Demek ki bu olay olacakmış. Başımıza gelecekmiş. Ferhat 5 yıllık evliydi. 2 yaşında bir kız çocuğu vardı. Yeni ev almıştı. Borçlanmıştı. Sabah 8 akşam 9 çalışıyordu" dedi.

HABAŞ faciasında kan donduran ihmaller: Günler önce de can kayıpları yaşanmış 8

BU İKİNCİ PATLAMAYDI

Sabah'ın haberine göre patlamada ölen 25 yaşındaki Kadir Kaan Özçelik'in ise üniversiteden yeni mezun olduğu ve fabrikada 3 ay önce işe girdiği öğrenildi.

HABAŞ faciasında kan donduran ihmaller: Günler önce de can kayıpları yaşanmış 9

Fabrikada daha önce de patlama yaşandığını anlatan acılı kardeşi Şeval Özçelik, "Bu ikinci patlamaydı. İlk patlamada bir kişi öldü ama olay büyümedi. Ağabeyimin de daha önce bu iş yerinde elleri yandı. Ancak çevresindeki insanlar, onu 'İş kazası dersen seni işten atarlar, seninle uğraşırlar' diyerek korkutmuş. Aradan bir hafta geçtikten sonra çalışmak için tekrar iş yerine gitti. Kendisiyle uğraşacaklarını ve tehdit edileceğini söylediler. Ağabeyimin canına kastettiler. Ben bu işin peşini bırakmayacağım. Rahat uyumayın. Elimden geleni yapacağım. Teker teker hesap vereceksiniz. En az suçlusundan en çok suçlusuna kadar hepsinden hesap soracağım." diye konuştu

HABAŞ faciasında kan donduran ihmaller: Günler önce de can kayıpları yaşanmış 10

SABIKALI FABRİKA

Patlamanın meydana geldiği HABAŞ'ta işçi ölümlerinin ilk kez yaşanmadığı ortaya çıktı.

5 Kasım'da taşeron işçi 20 yaşındaki Eyüp Eğinli, hava basılan iş makinesi lastiğinin patlaması neticesinde yaşamını yitirdi. 21 Ekim'de taşeron firmada çalışan 55 yaşındaki Hakan Doğan, 8 metre yükseklikten merdivenden düşerek hayatını kaybetti. Son on yıldaysa HABAŞ'ta 28 işçi öldü, iş kazalarında 38 işçi yaralandı.

HABAŞ faciasında kan donduran ihmaller: Günler önce de can kayıpları yaşanmış 11

HABAŞ'ın 2025 sürdürülebilirlik raporuna göre 2024'te 147 olan iş kazası sayısı 2025'te 229'a yükseldi, yani bir yılda yüzde 56 arttı. Şirket, ciddi yaralanmalara yol açabilecek başlıca tehlikeler arasında iki nesne arasına sıkışmayı, aşırı sıcakla teması ve düşmeyi gösteriyor.

HABAŞ faciasında kan donduran ihmaller: Günler önce de can kayıpları yaşanmış 12

İŞÇİLER İŞ BAŞI YAPTI

Ayrıca HABAŞ yönetimi, patlamanın gerçekleştiği bölüm dışındaki bölümlerde çalışan işçileri iş yerine çağırdı. İşçilere, "Herkes iş yerine gelsin, biriminde hazır bulunsun ancak üretim olmayacak" dendi.

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