67 bin liralık ekmek! Hesaba bakınca hayatının şokunu yaşadı

67 TL YERİNE 67 BİN 500 TL GÖNDERDİ! Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana geldi. Halk ekmek büfesinden alışveriş yapan bir müşteri, yanında nakit para bulunmadığını belirterek ödemeyi banka havalesiyle yapmak istedi.

Samsun'da ekmek almak isteyen bir müşteri, ödeme sırasında ödeme hastası yaptı.

Büfe işletmecisi 35 yaşındaki Hacer Akkoyun'un IBAN numarasını vermesi üzerine müşteri, 67 lira 50 kuruş yerine yanlışlıkla 67 bin 500 TL gönderdi.

HESABINI KONTROL EDİNCE FARK ETTİ İşlemin ardından yaklaşık yarım saat sonra hesaplarını kontrol eden Hacer Akkoyun, hesabına yüklü miktarda para geldiğini fark etti. Paranın yanlışlıkla gönderildiğini anlayan Akkoyun, müşteriye ulaşarak fazla gönderilen tutarın tamamını iade etti.

"HİÇBİR ZAMAN İNSANLIK ÖLMEDİ" Yaşadıklarını anlatan iki çocuk annesi Hacer Akkoyun, olayın nasıl gerçekleştiğini şu sözlerle anlattı: "Dün öğle saatlerinde esnaf arkadaşlarımızdan birisi ekmek almaya geldi. Ekmek alan kişi üzerinde nakit olmadığını ve kredi kartı ile ödeyeceğini söyledi. Ben de 'IBAN numaramız var, atabilirsiniz' dedim.

IBAN'a beyefendi 67 TL 50 kuruş yerine 67 bin 500 TL para aktardı. Olaydan yarım saat sonra dikkatimi çekti. Hesaplara baktım ve fazla olduğunu gördüm. Akabinde geri geldi ve parayı iade ettik. Hiçbir zaman insanlık ölmedi. Burada esnaflık yapıyorsak ekmeğimizi helal bir şekilde yemek istiyoruz."

Samsunlu esnafın bu örnek davranışı, dürüstlüğün ve güvenin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.