Geçtiğimiz günlerde İYİ Parti üyeliğinden ve Ankara Milletvekilliği görevinden istifa eden Ahmet Eşref Fakıbaba, AK Parti'ye geçeceği yönündeki kulis iddialarına A Haber ekranlarından yanıt verdi. AK Parti ile herhangi bir temasının olmadığını söyleyen Fakıbaba, olası bir teklife ilişkin ise "AK Parti bana emek veren bir parti. Ben AK Parti'ye emek vermiş bir kişiyim. Farz edelim ki yarın öyle bir şey oldu, büyük bir sürpriz olur mu sizce? Bilmiyorum." ifadelerini kullandı.

A Haber'in AK Parti'ye geçeceği yönündeki iddiaları sorduğu Fakıbaba, şu anda böyle bir düşüncesinin olmadığını belirtti. Siyasete devam edip etmeyeceğine henüz karar vermediğini söyleyen Fakıbaba, Meclis'in vereceği kararı beklediğini ifade etti.

AK PARTİ'YE GEÇİŞ İDDİALARINA YANIT VERDİ

Fakıbaba, "Şu anda öyle bir şey yok. Meclis'in kararını bekliyorum. O belli olduktan sonra siyasete devam edecek miyim, etmeyecek miyim karar vereceğim." dedi.

URFA'DAN BASKI GELİYOR: "SENİ BİR DAHA İSTİYORUZ"

Siyaseti bırakmayı daha önce de düşündüğünü dile getiren Fakıbaba, memleketi Şanlıurfa'dan kendisine yoğun talep geldiğini belirterek, "İYİ Parti'deyken de siyaseti bırakmayı düşünüyordum. Bu olaydan sonra Urfa'dan çok baskı geliyor: 'Seni bir daha istiyoruz.' diye karar veremedim. Oylamayı bekliyorum." ifadelerini kullandı.

AK PARTİ İLE TEMAS KURDU MU?

AK Parti ile herhangi bir temasının olup olmadığı sorulan Fakıbaba, iddialara net yanıt verdi:

"Temasım olmadı. Çok sevdiğim arkadaşlarım var, konuşuyoruz."

"BÜYÜK BİR SÜRPRİZ OLUR MU?"

AK Parti'den teklif gelmesi durumunda nasıl bir tutum sergileyeceği sorulan Fakıbaba'nın sözleri ise dikkat çekti.

AK Parti'nin kendisi için geçmişte önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Fakıbaba, "AK Parti bana emek veren bir parti. Ben AK Parti'ye emek vermiş bir kişiyim. Farz edelim ki yarın öyle bir şey oldu, büyük bir sürpriz olur mu sizce? Bilmiyorum." diyerek kapıyı tamamen kapatmayan bir yanıt verdi.