Kardeşlerim'in Gökhan'ı Murat Divitçioğlu'nun ikinci işi şaşırttı!

Bir dönem ATV'nin sevilen dizisi Kardeşlerim'de Gökhan karakterine hayat veren Murat Divitçioğlu, yeni yaşamıyla da dikkat çekti. Ailesiyle birlikte Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine yerleşen ünlü oyuncu, üniversite yıllarından kalan sandviç hayalini de gerçeğe dönüştürdü.

Bir dönem ATV ekranlarında yayınlanan Kardeşlerim dizisinde canlandırdığı Gökhan karakteriyle hafızalara kazınan Murat Divitçioğlu, bu kez oyunculuk kariyeriyle değil, Çanakkale'deki yeni yaşamıyla gündemde. Kazdağları'na duyduğu sevgi ağır basan ünlü oyuncu, ailesiyle birlikte Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine yerleşerek şehir hayatına veda etmişti.

"İSTANBUL'DA ÇOK GERGİN BİRİSİYDİM" Aile kurduktan sonra daha sakin bir yaşamı tercih eden Divitçioğlu, tiyatro eğitimi aldığı ve uzun yıllar yaşadığı Çanakkale'ye geri döndü. Büyük şehir hayatının kendisini yorduğunu dile getiren oyuncu, geçmişteki yaşamına ilişkin, "Bursa'da, İstanbul'da yaşadığım dönemlerde çok gergin birisiydim" sözleriyle dikkat çekti.

Eşiyle birlikte çocuklarını kalabalık bir şehirde büyütmenin içlerine sinmediğini belirten Divitçioğlu, artık kızının parka ve okula rahatça gidebildiğini söyledi. Yeni hayatından duyduğu memnuniyeti ise "Doğanın içinde büyüyor. Tavuklarımız var, domateslerimiz var" sözleriyle anlatmıştı.

ÜNLÜ OYUNCU SANDVİÇ TEZGÂHININ BAŞINA GEÇTİ! Bayramiç'teki sakin yaşamının yanı sıra Murat Divitçioğlu, üniversite yıllarından beri hayalini kurduğu bir işi de hayata geçirdi. Çekim ve reklam projeleri için İstanbul'a gidip gelmeye devam eden oyuncu, boş zamanlarını üniversiteden arkadaşı Barlas Balcı'nın sandviç işletmesinde geçiriyor.