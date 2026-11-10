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Kardeşlerim'in Gökhan'ı Murat Divitçioğlu'nun ikinci işi şaşırttı!

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Bir dönem ATV'nin sevilen dizisi Kardeşlerim'de Gökhan karakterine hayat veren Murat Divitçioğlu, yeni yaşamıyla da dikkat çekti. Ailesiyle birlikte Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine yerleşen ünlü oyuncu, üniversite yıllarından kalan sandviç hayalini de gerçeğe dönüştürdü.

Kardeşlerim'in Gökhan'ı Murat Divitçioğlu'nun ikinci işi şaşırttı! 1

Bir dönem ATV ekranlarında yayınlanan Kardeşlerim dizisinde canlandırdığı Gökhan karakteriyle hafızalara kazınan Murat Divitçioğlu, bu kez oyunculuk kariyeriyle değil, Çanakkale'deki yeni yaşamıyla gündemde. Kazdağları'na duyduğu sevgi ağır basan ünlü oyuncu, ailesiyle birlikte Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine yerleşerek şehir hayatına veda etmişti.

Kardeşlerim'in Gökhan'ı Murat Divitçioğlu'nun ikinci işi şaşırttı! 2

"İSTANBUL'DA ÇOK GERGİN BİRİSİYDİM"

Aile kurduktan sonra daha sakin bir yaşamı tercih eden Divitçioğlu, tiyatro eğitimi aldığı ve uzun yıllar yaşadığı Çanakkale'ye geri döndü. Büyük şehir hayatının kendisini yorduğunu dile getiren oyuncu, geçmişteki yaşamına ilişkin, "Bursa'da, İstanbul'da yaşadığım dönemlerde çok gergin birisiydim" sözleriyle dikkat çekti.

Kardeşlerim'in Gökhan'ı Murat Divitçioğlu'nun ikinci işi şaşırttı! 3

Eşiyle birlikte çocuklarını kalabalık bir şehirde büyütmenin içlerine sinmediğini belirten Divitçioğlu, artık kızının parka ve okula rahatça gidebildiğini söyledi. Yeni hayatından duyduğu memnuniyeti ise "Doğanın içinde büyüyor. Tavuklarımız var, domateslerimiz var" sözleriyle anlatmıştı.

Kardeşlerim'in Gökhan'ı Murat Divitçioğlu'nun ikinci işi şaşırttı! 4

ÜNLÜ OYUNCU SANDVİÇ TEZGÂHININ BAŞINA GEÇTİ!

Bayramiç'teki sakin yaşamının yanı sıra Murat Divitçioğlu, üniversite yıllarından beri hayalini kurduğu bir işi de hayata geçirdi. Çekim ve reklam projeleri için İstanbul'a gidip gelmeye devam eden oyuncu, boş zamanlarını üniversiteden arkadaşı Barlas Balcı'nın sandviç işletmesinde geçiriyor.

Kardeşlerim'in Gökhan'ı Murat Divitçioğlu'nun ikinci işi şaşırttı! 5

Girişimin geçmişinin üniversite yıllarına dayandığını anlatan Divitçioğlu, "Bu sandviç hikâyemiz bizim uzun yıllara dayanıyor. Barlas'la üniversite yıllarında kurduğumuz bir hayaldi" diyerek ortak hayallerinin gerçeğe dönüşmesinden duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Kardeşlerim'in Gökhan'ı Murat Divitçioğlu'nun ikinci işi şaşırttı! 6

İşletme sahibi Barlas Balcı da dükkâna gelen müşterilerin Murat Divitçioğlu'nu çoğu zaman ilk bakışta tanıyamadığını, ancak bir süre sonra oyuncuyu nereden hatırladıklarını fark ettiklerini söyledi. Divitçioğlu ile sohbet etmek ve fotoğraf çektirmek isteyenlerin sayısının giderek arttığını belirten Balcı, ünlü oyuncunun müşterilere 40 yıllık dostlarıymış gibi samimi ve mütevazı davrandığını ifade etti.

Kardeşlerim'in Gökhan'ı Murat Divitçioğlu'nun ikinci işi şaşırttı! 7

Öte yandan Zeynep Gülşah ile evli olan Murat Divitçioğlu'nun bir kız çocuğu bulunuyor.

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