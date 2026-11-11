Yılmaz Bayraktar'dan 25 bin TL kira istemişti! Mahkemeden ret kararı çıktı

Oyuncu Yılmaz Bayraktar, ev sahibi Jörg S. ile kira bedelinin 25 bin TL'ye çıkarılması konusunda anlaşamayınca mahkemelik oldu. Kira uyarlama davasında kararını veren mahkeme, ev sahibinin talebini reddetti.

Meslektaşı Sıla Özlem Önemli ile eylül ayında nikâh masasına oturan oyuncu Yılmaz Bayraktar, bu kez ev sahibiyle yaşadığı kira anlaşmazlığıyla gündeme geldi. Beyoğlu'nda kiracı olarak oturduğu daire nedeniyle ev sahibi Jörg S. ile karşı karşıya gelen oyuncunun açılan davadaki hukuki süreci sonuçlandı.

KİRA BEDELİNİN 25 BİN TL OLMASINI İSTEDİ Yılmaz Bayraktar, 2021 yılında Jörg S. ile kira sözleşmesi imzalayarak Beyoğlu'ndaki daireye taşındı. Oyuncunun 2024 yılında aylık 4 bin 250 TL kira ödediği dönemde ev sahibi, kira bedelinin 25 bin TL'ye çıkarılmasını istedi. Ancak Bayraktar, bu talebi kabul etmedi. Bunun üzerine ev sahibi Jörg S., oyuncuya karşı kira bedelinin yeniden belirlenmesi amacıyla kira uyarlama davası açtı.

"UCUZA OTURUYOR" SAVUNMASI Sabah'tan Armağan Yılmaz'ın haberine göre Jörg S., İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'ne sunduğu dilekçede, kiracısının dairede emsal konutlara kıyasla oldukça düşük bir bedelle oturduğunu ileri sürdü.

Ev sahibinin dilekçesinde, dairenin kira değerinin benzer konutların çok altında kaldığı ve bu nedenle dava açmak zorunda kaldığı ifade edildi.

Yılmaz Bayraktar ise mahkemeye sunduğu cevap dilekçesinde talep edilen kira artışının gerçekçi olmadığını savundu. Oyuncu, kendisinden istenen yeni kira bedelinin mevcut kiranın yaklaşık altı katına karşılık geldiğini belirterek bu talebi kabul etmesinin mümkün olmadığını bildirdi.