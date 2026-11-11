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Lewis Hamilton, İsrail ablukası altındaki Gazze'ye gönderilen yardımları yerinde inceledi, Filistinlilere desteğini açıkladı

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Formula 1'in efsane ismi Lewis Hamilton, Gazze'de yaşanan insani felakete dikkat çekmek için Mısır'daki Refah Sınır Kapısı'nı ziyaret etti. İsrail'in Filistinlilere yönelik soykırımcı saldırılarına, yardım girişlerini engelleyen ablukasına ve çocukların yaşadığı dramına defalarca tepki gösteren 7 kez dünya şampiyonu pilot, Mısır Kızılayı'nın yardım merkezlerini gezerek bölgeye ulaştırılmaya çalışılan insani yardımlar hakkında bilgi aldı. Filistin'e desteğini açıkça dile getiren Hamilton'ın ziyareti, Gazze'de ateşkese rağmen devam eden insanlık dramını bir kez daha gündeme taşıdı.

Lewis Hamilton, İsrail ablukası altındaki Gazze'ye gönderilen yardımları yerinde inceledi, Filistinlilere desteğini açıkladı 1

Dünya çapında milyonlarca hayranı bulunan Formula 1'in efsane pilotlarından Lewis Hamilton, Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek amacıyla Mısır'ın Refah Sınır Kapısı'nı ziyaret etti. İsrail'in iki yılı aşkın süredir sürdürdüğü saldırılarla büyük bir yıkıma sürüklediği Gazze Şeridi'nde milyonlarca Filistinli hayatta kalma mücadelesi verirken Hamilton, insani yardım çalışmalarını yerinde incelemek üzere bölgeye gitti.

Lewis Hamilton, İsrail ablukası altındaki Gazze'ye gönderilen yardımları yerinde inceledi, Filistinlilere desteğini açıkladı 2

7 kez Formula 1 dünya şampiyonu olan İngiliz pilot, Mısır'ın Kuzey Sina bölgesinde bulunan Refah Sınır Kapısı'nda yardım çalışanları ve yetkililerle bir araya geldi. Ardından Mısır Kızılayı tarafından işletilen ve Gazze'ye gönderilecek insani yardımların hazırlandığı lojistik depoları ziyaret etti.

Lewis Hamilton, İsrail ablukası altındaki Gazze'ye gönderilen yardımları yerinde inceledi, Filistinlilere desteğini açıkladı 3

Hamilton'ın ziyareti, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının ve insani yardımların girişini engelleyen uygulamalarının uluslararası kamuoyunda tartışılmaya devam ettiği bir dönemde gerçekleşti.

Lewis Hamilton, İsrail ablukası altındaki Gazze'ye gönderilen yardımları yerinde inceledi, Filistinlilere desteğini açıkladı 4

HAMILTON'DAN GAZZE SINIRINDA ANLAMLI ZİYARET

Mısır'ın El-Ariş Uluslararası Havalimanı'na gelen Hamilton'ı Kuzey Sina Valisi Halid Megavir karşıladı. Ünlü pilot, programı kapsamında Gazze'ye insani yardım ulaştırılmasında kritik öneme sahip Refah Sınır Kapısı'nı gezdi.

Lewis Hamilton, İsrail ablukası altındaki Gazze'ye gönderilen yardımları yerinde inceledi, Filistinlilere desteğini açıkladı 5

Ziyaret sırasında yardım çalışanlarını Arapçada "Selamünaleyküm" anlamına gelen "Esselamu Aleyküm" sözleriyle selamlayan Hamilton, çalışanlarla tokalaşarak sohbet etti.

Lewis Hamilton, İsrail ablukası altındaki Gazze'ye gönderilen yardımları yerinde inceledi, Filistinlilere desteğini açıkladı 6

Daha sonra Mısır Kızılayı'nın El-Ariş'teki lojistik merkezine geçen Hamilton'a, Gazze'ye gönderilmek üzere hazırlanan insani yardımların kabulü, tasnifi ve sevkiyat süreci hakkında bilgi verildi.

Kuzey Sina Valisi Megavir, ziyaretin Hamilton'ın Mısır'ın Filistinlilere yardım ulaştırmak için yürüttüğü çalışmaları yakından tanımasını amaçladığını belirtti.

Lewis Hamilton, İsrail ablukası altındaki Gazze'ye gönderilen yardımları yerinde inceledi, Filistinlilere desteğini açıkladı 7

Mısır Kızılayı'nın 9 Kasım'da Gazze'ye yönelik 308'inci yardım konvoyunu gönderdiği, konvoyda yerinden edilen aileler için kışlık çadırların da bulunduğu 2 bin 581 tondan fazla yardım malzemesinin taşındığı bildirildi. Mısır Kızılayı, Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye 1 milyon tondan fazla yardım ulaştırıldığını açıklıyor.

Lewis Hamilton, İsrail ablukası altındaki Gazze'ye gönderilen yardımları yerinde inceledi, Filistinlilere desteğini açıkladı 8

FİLİSTİN'E DESTEĞİNİ DEFALARCA DİLE GETİRDİ: "ÖZGÜR FİLİSTİN!"

Lewis Hamilton'ın Refah ziyareti, Filistin halkına yönelik desteğinin ilk örneği değil. Ünlü pilot, Gazze'de İsrail saldırıları altında yaşam mücadelesi veren sivillerin, özellikle de çocukların yaşadığı dramı uzun süredir gündeme taşıyor.

20 Ekim 2023'te yaptığı açıklamada İsrail ve Filistin'de hayatını kaybeden masum siviller için büyük üzüntü duyduğunu belirten Hamilton, çocukların hedef alınmasına tepki göstermişti.

Lewis Hamilton, İsrail ablukası altındaki Gazze'ye gönderilen yardımları yerinde inceledi, Filistinlilere desteğini açıkladı 9

"Masum insanların, özellikle de çocukların kasıtlı olarak hedef alınmasını kabul edemeyiz. Bölgedeki her çocuk güvende olana kadar mücadeleyi bırakmamalıyız." mesajını veren Hamilton, takipçilerini insani yardım kuruluşlarına bağış yapmaya da çağırmıştı.

Mayıs 2024'te İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarının ardından tepkisini daha da sertleştiren ünlü pilot, "Artık yeter! Bu trajedinin yaşanmasını izleyip sesimizi çıkarmadan duramayız. Özellikle masum çocukların yaşadığı travma ve dehşet korkunç. Bu saldırılar çocuklar, aileleri ve yaşamları için durmalı." ifadelerini kullanmıştı.

Lewis Hamilton, İsrail ablukası altındaki Gazze'ye gönderilen yardımları yerinde inceledi, Filistinlilere desteğini açıkladı 10

Hamilton, Mayıs 2024'te Refah'taki çocukların yaşadıklarını anlatan bir videoyu da paylaşarak İsrail'in saldırılarının sona ermesi çağrısında bulunmuştu.

Lewis Hamilton, İsrail ablukası altındaki Gazze'ye gönderilen yardımları yerinde inceledi, Filistinlilere desteğini açıkladı 11

İSRAİL'İN SOYKIRIMI KARŞISINDA SESSİZ KALMADI: BAĞIŞ YAPTI, DÜNYAYA ÇAĞRI YAPTI

Hamilton'ın Gazze'ye yönelik hassasiyeti yalnızca sosyal medya açıklamalarıyla sınırlı kalmadı.

Eylül 2025'te Gazze'deki saldırıların şiddetlenmesi ve yüz binlerce Filistinlinin yeniden yerinden edilmesi üzerine açıklama yapan Hamilton, uluslararası toplumun yaşananlara seyirci kalamayacağını vurguladı.

Lewis Hamilton, İsrail ablukası altındaki Gazze'ye gönderilen yardımları yerinde inceledi, Filistinlilere desteğini açıkladı 12

İsrail'in Gazze'de soykırım işlediği sonucuna ulaşan Birleşmiş Milletler (BM) Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonunun raporuna da dikkat çeken Hamilton, "İnsanlar olarak bunun devam etmesine seyirci kalamayız." mesajını verdi.

Ünlü pilot, Filistin Kızılayı, Sınır Tanımayan Doktorlar ve Save the Children UK kuruluşlarına bağış yaptığını açıklayarak takipçilerinden de imkânları ölçüsünde yardım çalışmalarına katılmalarını istedi.

Lewis Hamilton, İsrail ablukası altındaki Gazze'ye gönderilen yardımları yerinde inceledi, Filistinlilere desteğini açıkladı 13

Ekim 2026'da ABD Grand Prix'si öncesinde yaptığı açıklamada ise Filistin'e desteğini bir kez daha yineledi.

Hamilton, "Kongo'nun, Sudan'ın, Suriye'nin ve Filistin'in özgürlüğü için çaba göstermemiz gerektiğini düşünüyorum. Bir noktada barışın sağlanmasını umuyorum." sözleriyle Filistin halkının özgürlük mücadelesine desteğini dile getirdi.

Lewis Hamilton, İsrail ablukası altındaki Gazze'ye gönderilen yardımları yerinde inceledi, Filistinlilere desteğini açıkladı 14

ÜNLÜ PİLOTUN ÜRDÜN ZİYARETİ: "GAZZE'YE ULAŞAN YARDIM ÇOK YETERSİZ"

Hamilton'ın Refah ziyareti öncesinde de Gazze'deki insani yardım çalışmalarını yerinde görmek için harekete geçtiği ortaya çıktı.

Ocak 2026'da Ürdün'e giden Hamilton, Ürdün Kızılayı, İngiliz Kızılhaçı ve Filistin Kızılayı ekipleriyle bir araya geldi. Gazze'ye gönderilmek üzere hazırlanan yardım paketlerini inceledi, Ürdün Kızılayı Hastanesi'ni ziyaret etti ve İsrail saldırılarında yaralanan Filistinlilerin tedavi süreçleri hakkında bilgi aldı.

Lewis Hamilton, İsrail ablukası altındaki Gazze'ye gönderilen yardımları yerinde inceledi, Filistinlilere desteğini açıkladı 15

Ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, Gazze'deki ailelerin hayatta kalmak için verdiği mücadeleden ve sağlık çalışanlarının fedakârlığından etkilendiğini belirtti.

Hamilton, "Sahada yaşananları gördüğünüzde, çaresiz hissetmek ve acı çeken insanlara yardım etmek için hiçbir şey yapamayacağınızı düşünmek çok kolay. Ziyaretimden geriye bu çaresizlik duygusunun kalacağını düşünmüştüm ancak öyle olmadı." ifadelerini kullandı.

Lewis Hamilton, İsrail ablukası altındaki Gazze'ye gönderilen yardımları yerinde inceledi, Filistinlilere desteğini açıkladı 16

Filistinli ailelerin direncine, doktorların hayat kurtarmak için yürüttüğü mücadeleye ve insani yardım ekiplerinin çalışmalarına dikkat çeken Hamilton, Gazze'ye ulaştırılan yardımların son derece yetersiz olduğunu vurguladı.

Lewis Hamilton, İsrail ablukası altındaki Gazze'ye gönderilen yardımları yerinde inceledi, Filistinlilere desteğini açıkladı 17

"Yardım mümkün, bu acıyı sona erdirmek mümkün. Ancak şu anda Gazze'ye ulaşan sınırlı miktardaki yardım, ihtiyaçları karşılamaktan çok uzak. İnsani yardım kuruluşlarının yardıma ihtiyaç duyulan bölgelere ulaşmasına izin verilmeli." çağrısında bulundu.

Hamilton'ın hem Ürdün'de hem de Mısır'da gerçekleştirdiği ziyaretler, Gazze'deki insani felaketin sona ermesi için uluslararası dayanışmanın önemine dikkat çekti.

Lewis Hamilton, İsrail ablukası altındaki Gazze'ye gönderilen yardımları yerinde inceledi, Filistinlilere desteğini açıkladı 18

ATEŞKESE RAĞMEN KATLİAM SÜRÜYOR! İSRAİL GAZZE'NİN YÜZDE 60'INI KONTROL EDİYOR

İsrail'in Gazze'de yürüttüğü soykırımcı saldırılar, ilan edilen ateşkese rağmen sona ermedi. BM uzmanlarından oluşan bağımsız komisyonun Ekim 2026'da yayımladığı değerlendirmeye göre İsrail işgal güçleri, Gazze Şeridi'ndeki kontrol alanını yüzde 53'ten en az yüzde 60'a çıkardı.

Komisyon, İsrail'in ilerleyen cephe hattı boyunca düzenlediği saldırılarda en az 196 Filistinlinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Hayatını kaybedenler arasında 18 kadın, 32 erkek çocuk ve 11 kız çocuğu bulunuyor.

Lewis Hamilton, İsrail ablukası altındaki Gazze'ye gönderilen yardımları yerinde inceledi, Filistinlilere desteğini açıkladı 19

Üstelik İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının soykırım niteliği taşıdığı yönündeki tespitler yalnızca siyasi açıklamalardan ibaret değil. BM Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu, 16 Eylül 2025'te yayımladığı raporda İsrail'in Gazze Şeridi'nde Filistinlilere karşı soykırım işlediği sonucuna ulaştı.

Komisyon, 1948 tarihli Soykırım Sözleşmesi'nde tanımlanan beş eylemden dördünün İsrail tarafından gerçekleştirildiğini belirledi. Bunlar arasında öldürme, ciddi fiziksel ve psikolojik zarar verme, Filistinlilerin fiziksel varlığını kısmen veya tamamen ortadan kaldırmayı hedefleyen yaşam koşullarını dayatma ve doğumları engellemeye yönelik uygulamalar yer aldı.

Komisyon, İsrailli siyasi ve askeri yetkililerin açıklamalarıyla sahadaki eylemlerin, Filistinlileri Gazze'de bir grup olarak kısmen veya tamamen yok etme kastına işaret ettiğini bildirdi.

BM Komisyonu Başkanı Navi Pillay, İsrail'in Gazze'de soykırımdan sorumlu olduğunu açıkça ifade etti.

Lewis Hamilton, İsrail ablukası altındaki Gazze'ye gönderilen yardımları yerinde inceledi, Filistinlilere desteğini açıkladı 20

600 TIRLIK YARDIM HEDEFİ KARŞILANMIYOR! İSRAİL ABLUKASI FİLİSTİNLİLERİ AÇLIĞA MAHKUM EDİYOR

Gazze'de ateşkes anlaşmasına rağmen insani yardım krizi de derinleşiyor. Anlaşma kapsamında bölgeye günlük en az 600 yardım tırının giriş yapması öngörülürken, ulaştırılan yardımlar bu hedefin oldukça gerisinde kalıyor.

İsrail'in sınır geçişleri üzerindeki kontrolü, yardım malzemelerinin girişine yönelik kısıtlamaları ve insani yardım kuruluşlarının çalışmalarını zorlaştıran uygulamaları, milyonlarca Filistinlinin temel ihtiyaçlara erişimini engelliyor.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Refah Sınır Kapısı'nın Gazze tarafı İsrail işgal güçlerinin kontrolünde bulunuyor. Yardım malzemelerinin girişinin zaman zaman tamamen durdurulduğu, sınırda bekleyen yardım paketlerinin ise Filistinli ailelere ulaştırılmasında ciddi sorunlar yaşandığı bildiriliyor.

Lewis Hamilton, İsrail ablukası altındaki Gazze'ye gönderilen yardımları yerinde inceledi, Filistinlilere desteğini açıkladı 21

Uluslararası Kurtarma Komitesi'nin (IRC) 10 Kasım 2026'da güncellediği verilere göre Gazze'de 1,7 milyon Filistinli, 1.600 geçici barınma alanında yaşam mücadelesi veriyor. Yaklaşık 1,4 milyon kişinin ise yüksek düzeyde gıda güvensizliği veya daha ağır koşullarla karşı karşıya kalması bekleniyor.

İsrail'in saldırıları sonucunda 370 binden fazla konutun yıkıldığı veya hasar gördüğü belirtilirken, Gazze'deki sağlık altyapısının büyük bölümü de kullanılamaz hale geldi.

Kış mevsiminin başlamasıyla birlikte çadırlarda yaşamaya mahkum edilen Filistinliler için tehlike daha da büyüyor. 8 Kasım'da Deyr el-Belah'ta bir kum setinin yerinden kayarak çadırların üzerine çökmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti. Binlerce aile ise yağmur, soğuk ve sel baskınlarına karşı korumasız barınaklarda yaşamını sürdürüyor.

Lewis Hamilton, İsrail ablukası altındaki Gazze'ye gönderilen yardımları yerinde inceledi, Filistinlilere desteğini açıkladı 22

GAZZE'DE KATLİAMIN BİLANÇOSU AĞIRLAŞIYOR: 74 BİNİ AŞKIN FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği saldırıların bilançosu her geçen gün ağırlaşıyor.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın 10 Kasım 2026 tarihinde sağlık kaynaklarına dayandırdığı verilere göre, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 74 bin 645'e, yaralananların sayısı ise 175 bin 978'e yükseldi.

Aynı verilere göre 11 Ekim 2025'te ilan edilen ateşkesten bu yana 1.614 Filistinli hayatını kaybetti, 5 bin 849 kişi yaralandı. Enkaz altından çıkarılan cenaze sayısı ise 850'ye ulaştı.

Ancak bilanço bununla da sınırlı değil. Çok sayıda Filistinlinin cenazesi hâlâ enkaz altında veya sokaklarda bulunuyor. Ambulans ve arama kurtarma ekipleri, İsrail saldırılarının oluşturduğu yıkım ve erişim engelleri nedeniyle birçok bölgeye ulaşmakta güçlük çekiyor.

İsrail'in Gazze'de yürüttüğü soykırımcı saldırılar yalnızca can kayıplarına yol açmadı; hastaneleri, okulları, konutları ve yaşam alanlarını da büyük ölçüde yok etti. Çocuklar açlık, hastalık, soğuk ve bombardıman tehdidi altında büyümek zorunda bırakıldı.

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