Filistinli ailelerin direncine, doktorların hayat kurtarmak için yürüttüğü mücadeleye ve insani yardım ekiplerinin çalışmalarına dikkat çeken Hamilton, Gazze'ye ulaştırılan yardımların son derece yetersiz olduğunu vurguladı.

Hamilton'ın hem Ürdün'de hem de Mısır'da gerçekleştirdiği ziyaretler, Gazze'deki insani felaketin sona ermesi için uluslararası dayanışmanın önemine dikkat çekti.

"Yardım mümkün, bu acıyı sona erdirmek mümkün. Ancak şu anda Gazze'ye ulaşan sınırlı miktardaki yardım, ihtiyaçları karşılamaktan çok uzak. İnsani yardım kuruluşlarının yardıma ihtiyaç duyulan bölgelere ulaşmasına izin verilmeli." çağrısında bulundu.

Komisyon, İsrail'in ilerleyen cephe hattı boyunca düzenlediği saldırılarda en az 196 Filistinlinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Hayatını kaybedenler arasında 18 kadın, 32 erkek çocuk ve 11 kız çocuğu bulunuyor.

İsrail'in Gazze'de yürüttüğü soykırımcı saldırılar, ilan edilen ateşkese rağmen sona ermedi. BM uzmanlarından oluşan bağımsız komisyonun Ekim 2026'da yayımladığı değerlendirmeye göre İsrail işgal güçleri, Gazze Şeridi'ndeki kontrol alanını yüzde 53'ten en az yüzde 60'a çıkardı.

Üstelik İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının soykırım niteliği taşıdığı yönündeki tespitler yalnızca siyasi açıklamalardan ibaret değil. BM Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu, 16 Eylül 2025'te yayımladığı raporda İsrail'in Gazze Şeridi'nde Filistinlilere karşı soykırım işlediği sonucuna ulaştı.

Komisyon, 1948 tarihli Soykırım Sözleşmesi'nde tanımlanan beş eylemden dördünün İsrail tarafından gerçekleştirildiğini belirledi. Bunlar arasında öldürme, ciddi fiziksel ve psikolojik zarar verme, Filistinlilerin fiziksel varlığını kısmen veya tamamen ortadan kaldırmayı hedefleyen yaşam koşullarını dayatma ve doğumları engellemeye yönelik uygulamalar yer aldı.

Komisyon, İsrailli siyasi ve askeri yetkililerin açıklamalarıyla sahadaki eylemlerin, Filistinlileri Gazze'de bir grup olarak kısmen veya tamamen yok etme kastına işaret ettiğini bildirdi.

BM Komisyonu Başkanı Navi Pillay, İsrail'in Gazze'de soykırımdan sorumlu olduğunu açıkça ifade etti.