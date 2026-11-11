Lewis Hamilton, İsrail ablukası altındaki Gazze'ye gönderilen yardımları yerinde inceledi, Filistinlilere desteğini açıkladı
Formula 1'in efsane ismi Lewis Hamilton, Gazze'de yaşanan insani felakete dikkat çekmek için Mısır'daki Refah Sınır Kapısı'nı ziyaret etti. İsrail'in Filistinlilere yönelik soykırımcı saldırılarına, yardım girişlerini engelleyen ablukasına ve çocukların yaşadığı dramına defalarca tepki gösteren 7 kez dünya şampiyonu pilot, Mısır Kızılayı'nın yardım merkezlerini gezerek bölgeye ulaştırılmaya çalışılan insani yardımlar hakkında bilgi aldı. Filistin'e desteğini açıkça dile getiren Hamilton'ın ziyareti, Gazze'de ateşkese rağmen devam eden insanlık dramını bir kez daha gündeme taşıdı.
Dünya çapında milyonlarca hayranı bulunan Formula 1'in efsane pilotlarından Lewis Hamilton, Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek amacıyla Mısır'ın Refah Sınır Kapısı'nı ziyaret etti. İsrail'in iki yılı aşkın süredir sürdürdüğü saldırılarla büyük bir yıkıma sürüklediği Gazze Şeridi'nde milyonlarca Filistinli hayatta kalma mücadelesi verirken Hamilton, insani yardım çalışmalarını yerinde incelemek üzere bölgeye gitti.
7 kez Formula 1 dünya şampiyonu olan İngiliz pilot, Mısır'ın Kuzey Sina bölgesinde bulunan Refah Sınır Kapısı'nda yardım çalışanları ve yetkililerle bir araya geldi. Ardından Mısır Kızılayı tarafından işletilen ve Gazze'ye gönderilecek insani yardımların hazırlandığı lojistik depoları ziyaret etti.
Hamilton'ın ziyareti, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının ve insani yardımların girişini engelleyen uygulamalarının uluslararası kamuoyunda tartışılmaya devam ettiği bir dönemde gerçekleşti.
HAMILTON'DAN GAZZE SINIRINDA ANLAMLI ZİYARET
Mısır'ın El-Ariş Uluslararası Havalimanı'na gelen Hamilton'ı Kuzey Sina Valisi Halid Megavir karşıladı. Ünlü pilot, programı kapsamında Gazze'ye insani yardım ulaştırılmasında kritik öneme sahip Refah Sınır Kapısı'nı gezdi.
Ziyaret sırasında yardım çalışanlarını Arapçada "Selamünaleyküm" anlamına gelen "Esselamu Aleyküm" sözleriyle selamlayan Hamilton, çalışanlarla tokalaşarak sohbet etti.