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Altın ve gümüşte sert düşüş! Piyasaların beklediği veri açıklandı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Altın ve gümüş piyasalarının yakından takip ettiği ABD enflasyon rakamları belli oldu. Ekim ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık bazda yüzde 0,4 artış göstererek eylüldeki yüzde 0,6'lık seviyenin altında kaldı. Piyasaların odağındaki verilerin açıklanmasının ardından altın ve gümüş fiyatlarında sert düşüş görüldü.

Altın ve gümüşte sert düşüş! Piyasaların beklediği veri açıklandı 1

ABD'DEKİ KRİTİK VERİ AÇIKLANDI

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ekimde aylık bazda yüzde 0,4 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. ABD Çalışma Bakanlığı, ekim ayına ilişkin tüketici enflasyonu verilerini açıkladı. Buna göre, Amerikalı tüketicilerin yaşam maliyeti ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,4 yükseldi. Piyasa beklentileri enflasyonun aylık bazda yüzde 0,3 olması yönündeydi. TÜFE, eylülde yüzde 0,6 artmıştı.

Altın ve gümüşte sert düşüş! Piyasaların beklediği veri açıklandı 2

YILLIK ENFLASYON VERİSİ AÇIKLANMADI

Ekim ayına ilişkin yıllık enflasyon verisi ise geçen yılın aynı dönemine ait verilerin bulunmaması nedeniyle açıklanmadı.

Ekim 2025'te hükümetin ödenek kesintisi nedeniyle verilerin toplanamamasından dolayı ilgili endeksler için 12 aylık değişim oranlarının hesaplanamadığı bildirildi.

Yıllık enflasyon eylül ayında yüzde 3,7 olarak kaydedilmişti.

Altın ve gümüşte sert düşüş! Piyasaların beklediği veri açıklandı 3

ÇEKİRDEK ENFLASYON DA BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE GERÇEKLEŞTİ

Gıda ve enerji fiyatları hariç tutularak hesaplanan çekirdek TÜFE ise ekim ayında eylülde olduğu gibi aylık bazda yüzde 0,3 artış kaydetti.

Piyasa beklentileri, çekirdek enflasyonun aylık yüzde 0,2 artması yönündeydi.

Altın ve gümüşte sert düşüş! Piyasaların beklediği veri açıklandı 4

FED ÜYESİ WALLER'DEN FAİZ MESAJI

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, enflasyonun Ekim ayında yavaşlaması halinde bile Aralık toplantısında en az 25 baz puanlık faiz artışını destekleyeceğini söyledi. Enflasyon görünümünün kötüleşmesi durumunda ise 50 baz puanlık daha güçlü bir artışın değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Waller'ın açıklamalarının ardından piyasalarda Fed'in Aralık ayında faiz artıracağına yönelik beklenti yüzde 99'a yükseldi.

Altın ve gümüşte sert düşüş! Piyasaların beklediği veri açıklandı 5

ALTIN VE GÜMÜŞ SERT DÜŞTÜ

Kritik verinin ardından ons altın yüzde 2'den fazla kayıpla 4.000 dolar eşiğine doğru geriledi. Haftaya yüzde 1'in üzerinde yükselen altın fiyatları yatırımcıların kâr satışına yönelmesiyle güne 4.110,75 dolar seviyesinde başlamıştı. ABD enflasyon verisinin ardından ons altın yüzde 2'den fazla düşüşle 4.039,89 dolara kadar geriledi.

Altın ve gümüşte sert düşüş! Piyasaların beklediği veri açıklandı 6

KAYIPLAR SÜRÜYOR

Günlük kaybı 80 doların üzerinde altın anlık olarak yüzde 2.12 düşüşle 4.050 dolar seviyesinde işlem görüyor. Ons gümüş ise 52 doların altına sarktı. Gümüş yüzde 3'e yakın kayıpla 51,85 dolardan işlem görürken, gram gümüş ise 83,80 TL seviyesinde.

Altın ve gümüşte sert düşüş! Piyasaların beklediği veri açıklandı 7

Saat 17.50 itibarıyla;

Gram altın: Alış 6.481,55 TL, satış 6.555,91 TL. Değişim: %-2,41.

Yeni çeyrek altın: Alış 10.605 TL, satış 10.685 TL. Değişim: %-2,41.

Eski çeyrek altın: Alış 10.488 TL, satış 10.581 TL. Değişim: %-2,41.

Altın ve gümüşte sert düşüş! Piyasaların beklediği veri açıklandı 8
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