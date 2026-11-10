Altın ve gümüşte sert düşüş! Piyasaların beklediği veri açıklandı

Altın ve gümüş piyasalarının yakından takip ettiği ABD enflasyon rakamları belli oldu. Ekim ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık bazda yüzde 0,4 artış göstererek eylüldeki yüzde 0,6'lık seviyenin altında kaldı. Piyasaların odağındaki verilerin açıklanmasının ardından altın ve gümüş fiyatlarında sert düşüş görüldü.

ABD'DEKİ KRİTİK VERİ AÇIKLANDI ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ekimde aylık bazda yüzde 0,4 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. ABD Çalışma Bakanlığı, ekim ayına ilişkin tüketici enflasyonu verilerini açıkladı. Buna göre, Amerikalı tüketicilerin yaşam maliyeti ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,4 yükseldi. Piyasa beklentileri enflasyonun aylık bazda yüzde 0,3 olması yönündeydi. TÜFE, eylülde yüzde 0,6 artmıştı.

YILLIK ENFLASYON VERİSİ AÇIKLANMADI Ekim ayına ilişkin yıllık enflasyon verisi ise geçen yılın aynı dönemine ait verilerin bulunmaması nedeniyle açıklanmadı. Ekim 2025'te hükümetin ödenek kesintisi nedeniyle verilerin toplanamamasından dolayı ilgili endeksler için 12 aylık değişim oranlarının hesaplanamadığı bildirildi. Yıllık enflasyon eylül ayında yüzde 3,7 olarak kaydedilmişti.

ÇEKİRDEK ENFLASYON DA BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE GERÇEKLEŞTİ Gıda ve enerji fiyatları hariç tutularak hesaplanan çekirdek TÜFE ise ekim ayında eylülde olduğu gibi aylık bazda yüzde 0,3 artış kaydetti. Piyasa beklentileri, çekirdek enflasyonun aylık yüzde 0,2 artması yönündeydi.

FED ÜYESİ WALLER'DEN FAİZ MESAJI Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, enflasyonun Ekim ayında yavaşlaması halinde bile Aralık toplantısında en az 25 baz puanlık faiz artışını destekleyeceğini söyledi. Enflasyon görünümünün kötüleşmesi durumunda ise 50 baz puanlık daha güçlü bir artışın değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Waller'ın açıklamalarının ardından piyasalarda Fed'in Aralık ayında faiz artıracağına yönelik beklenti yüzde 99'a yükseldi.