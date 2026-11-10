Türkiye bu hikayeye ağlamıştı! Hamid Yorulmaz yeni ailesiyle Müge Anlı'ya çıktı
18 yaşındaki Hamid Yorulmaz, Akdeniz anemisi nedeniyle ihtiyaç duyduğu ilik nakli için aradığı biyolojik babasına Müge Anlı'da ulaştı. Babası Levent Kibrit'in nüfusuna geçen genç, Hamid Kibrit adıyla yeni ailesine kavuşarak hayatında yepyeni bir sayfa açtı.
İlik nakli olabilmek için biyolojik babasını arayan 18 yaşındaki Hamid Yorulmaz'ın hayatı, Müge Anlı'nın programında yaşanan gelişmelerle değişti.
İzmir'den programa katılan Hamid, Akdeniz anemisi nedeniyle ilik nakline ihtiyaç duyuyordu. Bu süreçte kendisini büyüten Mehmet Sağbaş'ın biyolojik babası olmadığını öğrenen genç adam, gerçek babasının kim olduğunu bulmak için Müge Anlı'ya başvurdu.
"ÖLMEK İSTEMİYORUM" DEMİŞTİ
Annesi Nihal Beyit'ten babasının kimliğini açıklamasını isteyen Hamid, yıllardır kendisinden saklanan gerçeği öğrenmek istediğini belirterek, "Ölmek istemiyorum" sözleriyle yardım çağrısında bulunmuştu.
ANNE VE DAYI HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Hamid'in annesi Nihal Beyit, canlı yayına telefonla bağlanarak oğluna babasının kimliğini ancak dava açması hâlinde açıklayabileceğini söyledi. Yayının ardından gelen ihbarlar üzerine anne ve dayı gözaltına alındı.
Nihal Beyit hakkında çocuğun soy bağını değiştirme suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Anne tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Hamid'in biyolojik babasının kimliğini sakladığı öne sürülen dayı hakkında adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı kararı verildi.
ÖZ BABASININ KİMLİĞİ ORTAYA ÇIKTI
Yürütülen soruşturma kapsamında Hamid'in biyolojik babasının Levent Kibrit olduğu ortaya çıktı. Yıllardır aradığı babasını bulan genç adam, Levent Kibrit'in nüfusuna kaydedilerek Kibrit soyadını aldı.
Böylece yalnızca kimliğine kavuşmakla kalmayan Hamid, kendisini bekleyen yeni ailesiyle de tanıştı. Levent Kibrit, oğlu Fahrettin ve eşi Sibel Hanım, Hamid'le birlikte Müge Anlı'nın programına katıldı.
Aile üyelerinin stüdyodaki buluşması duygusal anlara sahne olurken, Hamid'in babasıyla olan fiziksel benzerliği de dikkat çekti.