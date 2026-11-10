ÖZ BABASININ KİMLİĞİ ORTAYA ÇIKTI Yürütülen soruşturma kapsamında Hamid'in biyolojik babasının Levent Kibrit olduğu ortaya çıktı. Yıllardır aradığı babasını bulan genç adam, Levent Kibrit'in nüfusuna kaydedilerek Kibrit soyadını aldı. Böylece yalnızca kimliğine kavuşmakla kalmayan Hamid, kendisini bekleyen yeni ailesiyle de tanıştı. Levent Kibrit, oğlu Fahrettin ve eşi Sibel Hanım, Hamid'le birlikte Müge Anlı'nın programına katıldı. Aile üyelerinin stüdyodaki buluşması duygusal anlara sahne olurken, Hamid'in babasıyla olan fiziksel benzerliği de dikkat çekti.

ABİSİ FAHRETTİN'DEN DUYGULANDIRAN SÖZLER Hamid'in abisi Fahrettin Kibrit, kardeşiyle ilk kez karşılaştıkları anı anlattı. Hamid'i görür görmez yanına gittiklerini belirten Fahrettin, "Bir anlık cesaretle gidip aldım onu, sonuçta kardeşimiz" sözleriyle kardeşini ailelerine dahil etme kararlarını anlattı. Levent Kibrit ise daha önce bir evladını kaybettiğini belirterek, "Allah bize Hamid'i gönderdi" dedi. Levent Kibrit'in eşi Sibel Hanım da eşinin programa telefonla bağlandığı sırada Hamid'in kim olduğunu anladığını söyledi. Genç adamı ailelerinin bir parçası olarak gördüğünü dile getiren Sibel Hanım, geçmişte yaşananların kendileri açısından önem taşımadığını ifade etti.

HAMİD'E YENİ AİLESİNDEN İŞ VE DESTEK Müge Anlı, Hamid'in hayatındaki güzel gelişmeleri de paylaştı. Genç adamın artık ailesinin lojistik alanında faaliyet gösteren şirketinde çalışmaya başladığı ve sigortalı olarak işe girdiği açıklandı. Biyolojik ailesine kavuşmasının ardından Hamid'in sağlık durumu da gündeme geldi. Levent Kibrit, yapılan kontrollerde Hamid'in vücudunda demir birikimi tespit edildiğini ve Akdeniz anemisiyle ilgili sağlık sürecinin yakından takip edildiğini anlattı.

Kendisinin ve oğlu Fahrettin'in yapılan incelemelerde taşıyıcı olduğunun belirlendiğini söyleyen Levent Kibrit, Hamid'e ilik verebilmek için ailece hazır olduklarını ifade etti. Hamid'in yeni ailesiyle kurduğu bağ da stüdyoda duygusal anlar yaşanmasına neden oldu. Sibel Hanım'ın genç adamın ilaçlarını takip ettiğini belirten Levent Kibrit, bundan sonraki süreçte Hamid'in sağlığı ve mutluluğu için her zaman yanında olacaklarını söyledi.