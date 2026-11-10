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Türkiye bu hikayeye ağlamıştı! Hamid Yorulmaz yeni ailesiyle Müge Anlı'ya çıktı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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18 yaşındaki Hamid Yorulmaz, Akdeniz anemisi nedeniyle ihtiyaç duyduğu ilik nakli için aradığı biyolojik babasına Müge Anlı'da ulaştı. Babası Levent Kibrit'in nüfusuna geçen genç, Hamid Kibrit adıyla yeni ailesine kavuşarak hayatında yepyeni bir sayfa açtı.

Türkiye bu hikayeye ağlamıştı! Hamid Yorulmaz yeni ailesiyle Müge Anlı'ya çıktı 1

İlik nakli olabilmek için biyolojik babasını arayan 18 yaşındaki Hamid Yorulmaz'ın hayatı, Müge Anlı'nın programında yaşanan gelişmelerle değişti.

Türkiye bu hikayeye ağlamıştı! Hamid Yorulmaz yeni ailesiyle Müge Anlı'ya çıktı 2

İzmir'den programa katılan Hamid, Akdeniz anemisi nedeniyle ilik nakline ihtiyaç duyuyordu. Bu süreçte kendisini büyüten Mehmet Sağbaş'ın biyolojik babası olmadığını öğrenen genç adam, gerçek babasının kim olduğunu bulmak için Müge Anlı'ya başvurdu.

Türkiye bu hikayeye ağlamıştı! Hamid Yorulmaz yeni ailesiyle Müge Anlı'ya çıktı 3

"ÖLMEK İSTEMİYORUM" DEMİŞTİ

Annesi Nihal Beyit'ten babasının kimliğini açıklamasını isteyen Hamid, yıllardır kendisinden saklanan gerçeği öğrenmek istediğini belirterek, "Ölmek istemiyorum" sözleriyle yardım çağrısında bulunmuştu.

Türkiye bu hikayeye ağlamıştı! Hamid Yorulmaz yeni ailesiyle Müge Anlı'ya çıktı 4

ANNE VE DAYI HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Hamid'in annesi Nihal Beyit, canlı yayına telefonla bağlanarak oğluna babasının kimliğini ancak dava açması hâlinde açıklayabileceğini söyledi. Yayının ardından gelen ihbarlar üzerine anne ve dayı gözaltına alındı.

Nihal Beyit hakkında çocuğun soy bağını değiştirme suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Anne tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Hamid'in biyolojik babasının kimliğini sakladığı öne sürülen dayı hakkında adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı kararı verildi.

Türkiye bu hikayeye ağlamıştı! Hamid Yorulmaz yeni ailesiyle Müge Anlı'ya çıktı 5

ÖZ BABASININ KİMLİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Yürütülen soruşturma kapsamında Hamid'in biyolojik babasının Levent Kibrit olduğu ortaya çıktı. Yıllardır aradığı babasını bulan genç adam, Levent Kibrit'in nüfusuna kaydedilerek Kibrit soyadını aldı.

Böylece yalnızca kimliğine kavuşmakla kalmayan Hamid, kendisini bekleyen yeni ailesiyle de tanıştı. Levent Kibrit, oğlu Fahrettin ve eşi Sibel Hanım, Hamid'le birlikte Müge Anlı'nın programına katıldı.

Aile üyelerinin stüdyodaki buluşması duygusal anlara sahne olurken, Hamid'in babasıyla olan fiziksel benzerliği de dikkat çekti.

Türkiye bu hikayeye ağlamıştı! Hamid Yorulmaz yeni ailesiyle Müge Anlı'ya çıktı 6

ÖZ BABASININ KİMLİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Yürütülen soruşturma kapsamında Hamid'in biyolojik babasının Levent Kibrit olduğu ortaya çıktı. Yıllardır aradığı babasını bulan genç adam, Levent Kibrit'in nüfusuna kaydedilerek Kibrit soyadını aldı.

Böylece yalnızca kimliğine kavuşmakla kalmayan Hamid, kendisini bekleyen yeni ailesiyle de tanıştı. Levent Kibrit, oğlu Fahrettin ve eşi Sibel Hanım, Hamid'le birlikte Müge Anlı'nın programına katıldı.

Aile üyelerinin stüdyodaki buluşması duygusal anlara sahne olurken, Hamid'in babasıyla olan fiziksel benzerliği de dikkat çekti.

Türkiye bu hikayeye ağlamıştı! Hamid Yorulmaz yeni ailesiyle Müge Anlı'ya çıktı 7

ABİSİ FAHRETTİN'DEN DUYGULANDIRAN SÖZLER

Hamid'in abisi Fahrettin Kibrit, kardeşiyle ilk kez karşılaştıkları anı anlattı. Hamid'i görür görmez yanına gittiklerini belirten Fahrettin, "Bir anlık cesaretle gidip aldım onu, sonuçta kardeşimiz" sözleriyle kardeşini ailelerine dahil etme kararlarını anlattı.

Levent Kibrit ise daha önce bir evladını kaybettiğini belirterek, "Allah bize Hamid'i gönderdi" dedi.

Levent Kibrit'in eşi Sibel Hanım da eşinin programa telefonla bağlandığı sırada Hamid'in kim olduğunu anladığını söyledi. Genç adamı ailelerinin bir parçası olarak gördüğünü dile getiren Sibel Hanım, geçmişte yaşananların kendileri açısından önem taşımadığını ifade etti.

Türkiye bu hikayeye ağlamıştı! Hamid Yorulmaz yeni ailesiyle Müge Anlı'ya çıktı 8

HAMİD'E YENİ AİLESİNDEN İŞ VE DESTEK

Müge Anlı, Hamid'in hayatındaki güzel gelişmeleri de paylaştı. Genç adamın artık ailesinin lojistik alanında faaliyet gösteren şirketinde çalışmaya başladığı ve sigortalı olarak işe girdiği açıklandı.

Biyolojik ailesine kavuşmasının ardından Hamid'in sağlık durumu da gündeme geldi. Levent Kibrit, yapılan kontrollerde Hamid'in vücudunda demir birikimi tespit edildiğini ve Akdeniz anemisiyle ilgili sağlık sürecinin yakından takip edildiğini anlattı.

Türkiye bu hikayeye ağlamıştı! Hamid Yorulmaz yeni ailesiyle Müge Anlı'ya çıktı 9

Kendisinin ve oğlu Fahrettin'in yapılan incelemelerde taşıyıcı olduğunun belirlendiğini söyleyen Levent Kibrit, Hamid'e ilik verebilmek için ailece hazır olduklarını ifade etti.

Hamid'in yeni ailesiyle kurduğu bağ da stüdyoda duygusal anlar yaşanmasına neden oldu. Sibel Hanım'ın genç adamın ilaçlarını takip ettiğini belirten Levent Kibrit, bundan sonraki süreçte Hamid'in sağlığı ve mutluluğu için her zaman yanında olacaklarını söyledi.

Türkiye bu hikayeye ağlamıştı! Hamid Yorulmaz yeni ailesiyle Müge Anlı'ya çıktı 10

Müge Anlı ise Hamid'in yıllardır aradığı şeyin yalnızca biyolojik babası olmadığını, aynı zamanda anne sevgisi ve aile sıcaklığına da ihtiyaç duyduğunu dile getirdi. Genç adamın yeni ailesiyle kurduğu bağ, programın en dikkat çeken anlarından biri oldu.

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