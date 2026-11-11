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Var Mısın Yok Musun’da kahkaha tufanı! Kutu hesabı böyle çöktü!

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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ATV ekranlarının fenomen yarışması Var Mısın Yok Musun'da dün akşam tansiyon bir anda kahkaha tufanına dönüştü. Yarışmacı koltuğundaki İhsan Sözal kutu seçmek için yardım isteyince, stüdyoda bir "renk ve sayı teorisi" ortaya atıldı. İşte izleyenleri ekran başında kahkahaya boğan, Esra Erol'a ise pes dedirten o anlar…

Var Mısın Yok Musun’da kahkaha tufanı! Kutu hesabı böyle çöktü! 1

Esra Erol'un her zamanki enerjik ve sıcak sunumuyla ATV ekranlarında izleyiciyle buluşan Var Mısın Yok Musun, 10 Kasım akşamı unutulmaz bir bölüme imza attı. Gecenin yarışmacısı 29 yaşındaki İhsan Sözal, stratejik adımlarıyla büyük ödülün peşinde ilerlerken, 3. turda stüdyodaki arkadaşı Feyzanur'dan gelen taktik desteği bir anda televizyon tarihinin en kafa karıştırıcı "kutu matematiğine" dönüştü.

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Var Mısın Yok Musun’da kahkaha tufanı! Kutu hesabı böyle çöktü! 2

HER ŞEY MASUM BİR YARDIM İSTEĞİYLE BAŞLADI AMA…

Kritik bir karar anında kalan İhsan, "Bir gözüm Hande'de, bir gözüm Zeynep'te... Biraz yardımınıza ihtiyacım var" diyerek stüdyodaki arkadaşlarına döndü. Tam bu sırada devreye giren Feyzanur, kutuları peş peşe sıralayarak kendi geliştirdiği gizemli "kutu haritasını" açıklamaya başladı:

Feyzanur: "19, 18, 17, 16, 15... Burası sarı İhsan!"
İhsan: "Neresi?"
Esra Erol: "Ya '15, 16, 17, 18, 19 sarı' de bari kızım!"

Var Mısın Yok Musun’da kahkaha tufanı! Kutu hesabı böyle çöktü! 3

"İMDAT EDECEĞİM YA!"

Feyzanur'un sayıları geriye doğru sayarak renk ataması yapması stüdyoyu henüz yeni güldürmeye başlamışken, taktik bir kademe daha karmaşıklaştı. "Kırmızılar 1, 2, 3, 4, 5'te, sarılar öbür tarafta... Sen bunların arasını aç bence!" sözleri yarışmacı İhsan'ın devrelerini tamamen yaktı.

Var Mısın Yok Musun’da kahkaha tufanı! Kutu hesabı böyle çöktü! 4

Kafası iyice çorba olan yarışmacının imdadına yine Esra Erol yetişmeye çalıştı ama durum içinden çıkılmaz bir hal aldı. Erol, kahkahalar eşliğinde stüdyoya dönerek "Bir dakika... Çok özür dilerim, imdat edeceğim ya!" diyerek teslim bayrağını çekti.

Var Mısın Yok Musun’da kahkaha tufanı! Kutu hesabı böyle çöktü! 5

Esra Erol da Taktikten Nasibini Aldı: "Sarılar Sizde, Kırmızılar Bende!"

Var Mısın Yok Musun’da kahkaha tufanı! Kutu hesabı böyle çöktü! 6

Feyzanur hızını alamayıp ünlü sunucuya da kutu zimmetlemeye kalkınca stüdyoda kahkaha sesleri yükseldi:

"Esra Hanım 15, 16, 17, 18, 19 sizde, aklınızda tutun! 6, 7, 8, 9, 10 da bende. Ne yapıyoruz şimdi burada? Esra Hanım sarılarda, ben kırmızılardayım!"

Var Mısın Yok Musun’da kahkaha tufanı! Kutu hesabı böyle çöktü! 7

İhsan'ın şaşkın bakışları arasında çaresizce yerinden geri çekilen Esra Erol'un son sözü ise geceye noktayı koydu:

"Ah ah! Vallahi hiçbir şey anlamadım, aklımda da tutmadım! Orada bıraktım, geldim yerime!"

Var Mısın Yok Musun’da kahkaha tufanı! Kutu hesabı böyle çöktü! 8

Hem ekran başındakileri hem de stüdyodakileri gülmekten kırıp geçiren bu kafa karıştıran taktiğin ardından, İhsan Sözal'ın sarıları mı kırmızıyı mı bulduğu ise gecenin en çok merak edilen detayı oldu.

Var Mısın Yok Musun’da kahkaha tufanı! Kutu hesabı böyle çöktü! 9

YARIŞMANIN SONUNDA BÜYÜK KARAR

Kahkaha tufanının ardından yarışmada heyecan doruğa çıktı. Son dört kutunun kaldığı kritik aşamada İhsan, 5 milyon TL'lik büyük ödülü kazanma ihtimaliyle karşı karşıya kaldı. Para ağacında 25 bin, 50 bin, 100 bin ve 5 milyon TL seçenekleri bulunuyordu.

Var Mısın Yok Musun’da kahkaha tufanı! Kutu hesabı böyle çöktü! 10

Bankadan gelen 800 bin TL'lik teklif ise stüdyoda büyük bir ikilem yarattı. Banka, İhsan'ın elindeki 22 numaralı kutuyu satın almak için kesenin ağzını açtı. Podyumdaki Murat, Cansel, Zeynep, Seda Sultan ve Kemal'in yanı sıra eski yarışmacı Altan da büyük ödülü riske atmaması ve teklifi kabul etmesi yönünde görüş bildirdi.

Var Mısın Yok Musun’da kahkaha tufanı! Kutu hesabı böyle çöktü! 11

800 BİN TL'LİK BÜYÜK TEKLİFİ KABUL ETTİ

Karar vermekte zorlanan İhsan'ın yardımına bu kez kız kardeşi yetişti. Canlı bağlantıyla yayına katılan genç kız, ağabeyi için uykusundan uyanıp yataktan kalktığını söyledi. Ardından İhsan'a seslenerek, "Ağabey, bence 800 bini almalısın, riske atma. Beni dinle, pişman olmayacaksın." sözleriyle kararını netleştirmesine yardımcı oldu.

Var Mısın Yok Musun’da kahkaha tufanı! Kutu hesabı böyle çöktü! 12

Küçük yaşlardan itibaren hem abilik hem de babalık yaptığı kardeşinin sözünü dinleyen İhsan, kırmızı butona basarak bankanın 800 bin TL'lik teklifini kabul etti. Böylece 5 milyon TL'lik büyük ödül ihtimalini geride bırakan yarışmacı, gecenin sonunda 800 bin TL'nin sahibi oldu. Stüdyoda meraklı bekleyiş yerini alkışlara ve sevince bıraktı.

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