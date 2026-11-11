Var Mısın Yok Musun’da kahkaha tufanı! Kutu hesabı böyle çöktü!

Feyzanur hızını alamayıp ünlü sunucuya da kutu zimmetlemeye kalkınca stüdyoda kahkaha sesleri yükseldi: "Esra Hanım 15, 16, 17, 18, 19 sizde, aklınızda tutun! 6, 7, 8, 9, 10 da bende. Ne yapıyoruz şimdi burada? Esra Hanım sarılarda, ben kırmızılardayım!"

İhsan'ın şaşkın bakışları arasında çaresizce yerinden geri çekilen Esra Erol'un son sözü ise geceye noktayı koydu: "Ah ah! Vallahi hiçbir şey anlamadım, aklımda da tutmadım! Orada bıraktım, geldim yerime!"

Hem ekran başındakileri hem de stüdyodakileri gülmekten kırıp geçiren bu kafa karıştıran taktiğin ardından, İhsan Sözal'ın sarıları mı kırmızıyı mı bulduğu ise gecenin en çok merak edilen detayı oldu.

YARIŞMANIN SONUNDA BÜYÜK KARAR Kahkaha tufanının ardından yarışmada heyecan doruğa çıktı. Son dört kutunun kaldığı kritik aşamada İhsan, 5 milyon TL'lik büyük ödülü kazanma ihtimaliyle karşı karşıya kaldı. Para ağacında 25 bin, 50 bin, 100 bin ve 5 milyon TL seçenekleri bulunuyordu.