Var Mısın Yok Musun’da kahkaha tufanı! Kutu hesabı böyle çöktü!
ATV ekranlarının fenomen yarışması Var Mısın Yok Musun'da dün akşam tansiyon bir anda kahkaha tufanına dönüştü. Yarışmacı koltuğundaki İhsan Sözal kutu seçmek için yardım isteyince, stüdyoda bir "renk ve sayı teorisi" ortaya atıldı. İşte izleyenleri ekran başında kahkahaya boğan, Esra Erol'a ise pes dedirten o anlar…
Esra Erol'un her zamanki enerjik ve sıcak sunumuyla ATV ekranlarında izleyiciyle buluşan Var Mısın Yok Musun, 10 Kasım akşamı unutulmaz bir bölüme imza attı. Gecenin yarışmacısı 29 yaşındaki İhsan Sözal, stratejik adımlarıyla büyük ödülün peşinde ilerlerken, 3. turda stüdyodaki arkadaşı Feyzanur'dan gelen taktik desteği bir anda televizyon tarihinin en kafa karıştırıcı "kutu matematiğine" dönüştü.
HER ŞEY MASUM BİR YARDIM İSTEĞİYLE BAŞLADI AMA…
Kritik bir karar anında kalan İhsan, "Bir gözüm Hande'de, bir gözüm Zeynep'te... Biraz yardımınıza ihtiyacım var" diyerek stüdyodaki arkadaşlarına döndü. Tam bu sırada devreye giren Feyzanur, kutuları peş peşe sıralayarak kendi geliştirdiği gizemli "kutu haritasını" açıklamaya başladı:
Feyzanur: "19, 18, 17, 16, 15... Burası sarı İhsan!"
İhsan: "Neresi?"
Esra Erol: "Ya '15, 16, 17, 18, 19 sarı' de bari kızım!"
"İMDAT EDECEĞİM YA!"
Feyzanur'un sayıları geriye doğru sayarak renk ataması yapması stüdyoyu henüz yeni güldürmeye başlamışken, taktik bir kademe daha karmaşıklaştı. "Kırmızılar 1, 2, 3, 4, 5'te, sarılar öbür tarafta... Sen bunların arasını aç bence!" sözleri yarışmacı İhsan'ın devrelerini tamamen yaktı.
Kafası iyice çorba olan yarışmacının imdadına yine Esra Erol yetişmeye çalıştı ama durum içinden çıkılmaz bir hal aldı. Erol, kahkahalar eşliğinde stüdyoya dönerek "Bir dakika... Çok özür dilerim, imdat edeceğim ya!" diyerek teslim bayrağını çekti.
Esra Erol da Taktikten Nasibini Aldı: "Sarılar Sizde, Kırmızılar Bende!"