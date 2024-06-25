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Vincenzo Montella ile İrfan Can Kahveci basın toplantısında konuşuyor

Giriş: 25.06.2024 19:03 Güncelleme: 25.06.2024 19:05
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Vincenzo Montella ile İrfan Can Kahveci basın toplantısında konuşuyor

EURO 2024'te F Grubu'nda son maçına Çekya ile karşı karşıya gelecek. A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Vincenzo Montella ve İrfan Can Kahveci basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

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